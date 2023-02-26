Тысячи демонстрантов потребовали закрыть американскую авиабазу Рамштайн в Германии

В Германии прошла акция протеста рядом с американской авиабазой Рамштайн Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии прошла акция протеста рядом с американской авиабазой Рамштайн, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Демонстранты требовали закрыть базу, в манифестации приняли участие около 2,5 тысячи человек.

Протестующие принесли на акцию плакаты с надписями «Американец, отправляйся домой», а также потребовали как можно быстрее провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. В руках некоторых участников демонстрации были замечены флаги России и Донецкой народной республики.

Организаторы акции заявили, что политические ориентиры людей сегодня уже не имеют определяющего значения. По их словам, такие объекты как авиабазы Рамштайн и Бюхель могут стать целью в случае эскалации конфликта, и это будет иметь серьезные последствия, поскольку там хранится ядерное оружие США.

Напомним, 13 февраля появилось сообщение о том, что хакеры группировки Killnet взломали сайт военной базы Рамштайн.

На авиабазе Рамштайн проводятся встречи контактной группы стран – членов Североатлантического альянса, а также их союзников, в том числе по вопросам поддержки Украины. Так встреча контактной группы по поддержке Киева состоялась в конце января этого года.