5 фактов о том, почему смартфон NOTE 30 от Infinix - ваш новый супергерой!

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Однако важно научиться не мыслить шаблонами и по-новому взглянуть на привычные вещи. Теперь если мы говорим «сверхскорость» и «суперсила», то это новый смартфон NOTE 30 от Infinix.

В чем заключаются его супергеройские способности? Это быстрота и мощность его работы. В смартфоне установлена 45-ваттная универсальная быстрая зарядка, которая создана для скоростного восполнения энергии вашего устройства. NOTE 30 заряжается с нуля до 75% всего за 30 минут! Батарея на 5000 мАч выдерживает до 1000 циклов перезарядки без снижения своих характеристик, что на 25% выше индустриального стандарта.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Надежность и безопасность процесса зарядки обеспечивают интеллектуальные протоколы и многоуровневая защита. Так, NOTE 30 поддерживает протокол PD 3.0. Именно он позволяет заряжать смартфон на повышенных скоростях. Откажитесь от стереотипов, заряжайте смартфон тогда и так, как вам удобно.

Наш супергерой NOTE 30 от Infinix хитер и умен. В нем есть обходная зарядка, которая позволяет напрямую запитать смартфон от сети, отключив одновременную зарядку аккумулятора. Это существенно уменьшает нагрев смартфона, а также продлевает ресурс аккумулятора и срок службы самого устройства.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Обходную зарядку можно использовать во время игры или просмотра фильма: подключите ваш NOTE 30 к зарядному устройству, после чего будет подаваться питание, необходимое для его работы, но аккумулятор не будет заряжаться.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

И, как настоящий супергерой, NOTE 30 заботится о близких. У него есть обратная зарядка, благодаря которой NOTE 30 может выступать в качестве зарядного устройства для других гаджетов и смартфонов через кабель.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

У друга сел телефон? В трудную минуту NOTE 30 придет на помощь!

Но это еще не все! Смартфон NOTE 30 от Infinix заботится о ваших глазах! Среднестатистически каждый человек в день проводит от 3 до 6 часов, глядя в экран смартфона. Мощные характеристики и передовые технологии смартфона помогут сберечь ваше зрение. Большой экран с частотой обновления в 120 Гц обеспечит потрясающе плавное изображение.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Вы сможете по-новому взглянуть на мобильные игры и потребление медиаконтента. Просмотр любимых сериалы в дороге, ВК-клипов и чтение телеграм-каналов доставит настоящее удовольствие без лишней нагрузки на глаза.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

У NOTE 30 большая яркость в 580 Нит, что гарантирует отчетливое изображение в самую солнечную погоду. В Infinix NOTE 30 есть режим защиты глаз. Это подтверждено сертификатом TUV Rheinland.

В NOTE 30 установлены стереодинамики от JBL, благодаря которым звук вашего смартфона будет объемным и насыщенным. Полное погружение в контент гарантировано!

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Говоря о силе нашего супергероя NOTE 30 от Infinix, хочется отметить большой объем оперативной памяти на 8 Гб, которую можно увеличить до 16 Гб. Смартфон с легкостью справится с большим объемом открытых приложений и будет работать в режиме многозадачности. А 256 Гб встроенной памяти вмещают большой объем фото- и видеоматериалов, файлов и приложений.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Сердце любого супергероя - это процессор. В Infinix NOTE 30 бьется мощный Helio G99. Это высокопроизводительный 8-ядерный чипсет, выполненный по 6-нм техпроцессу.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Он легко и неутомимо выполняет самые сложные задачи, загружает самые тяжелые файлы и поддерживает самые требовательные игры. Одним словом - суперсила!

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Для каждого супергероя важен внешний вид. Безупречность во всем - это кредо NOTE 30 от Infinix, и он вас не разочарует. Выдержанный и элегантный, он станет прекрасным дополнением стиля даже самых взыскательных пользователей. NOTE 30 имеет стеклянный корпус, его периметр обрамляет металлизированная рамка. Задняя панель построена на игре света и тени градиентных цветов. NOTE 30 сочетает классику и тренды в одном устройстве. Пользователи смогут выбрать себе Магический черный или Межгалактический синий - цвет из другой вселенной.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

При этом смартфон эргономичный и удобно лежит в руке. Есть распознавание по лицу и сканер отпечатка пальца.

Ни одна малейшая деталь не ускользнет от внимательного взгляда нашего супергероя благодаря впечатляющей системе камер! В Infinix NOTE 30 есть основная камера на 64 Мп, обеспечивающая четкие снимки. Инженеры компании улучшили алгоритмы съемки и обеспечили пользователям еще более насыщенные и впечатляющие фотографии. Этому способствуют многочисленные дополнительные режимы. «Суперночь» способен делать яркие четкие кадры даже в полной темноте.

Фильтр «Стрит фотограф» поможет с легкостью сделать стильную уличную фотографию. Фронтальная камера на 16 Мп со вспышкой гарантирует четкие селфи как днем, так и ночью. Если за окном нет подходящей погоды, то специальный «Фильтр неба» добавит ее на вашей фотографии.

И уникальные возможности видеосъемки для супергероев - это режим «Двойное видео». Еще больше ярких эмоций! Записывайте видео сразу на основную и фронтальную камеры. Двойная радость в одном моменте.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Infinix NOTE 30 также поддерживает NFC для бесконтактной оплаты и передачи данных на близком расстоянии.

Настоящие супергерои должны быть доступными! Специальная цена на Infinix NOTE 30 составляет 15 990 рублей на комплектацию 128 Гб и 17 990 рублей на 256 Гб.

При этом на любой смартфон серии NOTE, приобретенный и активированный летом 2023 года, действует расширенная гарантия. Покупатели получают 2 года постгарантийного обслуживания.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Infinix

Еще одно подтверждение, что NOTE 30 от Infinix - ваш надежный супергерой.

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