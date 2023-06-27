Кто подготовил мятеж ЧВК, и были ли у "Вагнера" шансы войти в Москву: Глава Росгвардии ответил на важные вопросы

Главнокомандующий Росгвардией, генерал армии Виктор Золотов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… Когда встреча президента с солдатами и офицерами на Соборной площади Кремля закончилась, главнокомандующий Росгвардией, генерал армии Виктор Золотов ответил на вопросы журналиста «Комсомольской правды»

…- Виктор Васильевич, когда вы поняли, что Россия, Москва не пойдут на поводу у мятежников, что они за вас, они за нас?

- Это было с самого начала. Слушайте, когда задерживали их проход, когда здесь подготовка началась к отражению прихода этих мятежников, уже все было понятно. И весь личный состав, который находится за мной (Виктор Золотов отвечал на мои вопросы прямо перед строем Росгвардии. - А.Г.), здесь стояли, они все стояли насмерть.

Более того, скажу, что ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели (улыбается), так что - все готовы были умереть.

- А генерал армии Золотов отдал заначку?

- Да, конечно. Слушайте, и мои дети, и даже внук готовились, они были со мной рядом…

- Ваши дети?

- Да.

- А сейчас они здесь?

- Да, вот сзади.

- А где? Покажите.

- Я бы не хотел их сейчас подсвечивать, честно говоря. Они являются сотрудниками Росгвардии, они офицеры.

- Два сына?

- Да.

- Они вместе с отцом?

- Они вместе со мной. И внук был рядом со мной.

- А внуку сколько?

- Внуку 23 года.

- А супруга ваша?

- Супруга - дома. И весь личный состав Росгвардии, и весь силовой блок, и сотрудники - непосредственно, великолепно работали на своих местах, четко, слаженно, грамотно. И взаимодействовали, в первую очередь, с органами ФСБ, МВД, МЧС. Так что была слаженная, четкая работа.

- А вы с президентом общались в эти минуты?

- Да, конечно, постоянно был на связи и с президентом, и со всеми руководителями…

- Красной точкой была Москва, то есть, у наших силовиков была задача – не позволить, в случае чего…

- Красная точка начиналась уже от Тулы.

- Президент с самого начала был уверен в России?

- Абсолютно. Никаких сомнений не было.

- А о чем вы с ним говорили, если не секрет?

- В первую очередь, о проведении вот этой спецоперации по защите и Москвы, и подступов к Москве.

- А когда вам стало ясно, что мы победили?

- Нам это стало ясно, когда они уже в Липецкую область вошли, мы тогда четко знали, что - победим.

- А путчисты могли бы войти в Москву?

- Нет. Мы им этого не дали бы.

- Товарищ генерал армии, мы молились за вас.

- Спасибо,

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ВИКТОР ЗОЛОТОВ

Глава Росгвардии ответил и на вопросы других журналистов.

- Виктор Васильевич, это был подготовленный мятеж?

- Я думаю, что, конечно, этот мятеж был подготовлен спецслужбами Запада, потому что они о нем знали, как они говорили, за несколько недель до его начала. И плюс - информационные вбросы… Ну, они такие узконаправленные были, о том, что готовится этот мятеж, что он произойдет в период с 22 по 25 число. Что, собственно, и произошло. Это говорит о том, что все было инспирировано и Западом, и, видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг.

А может быть, его амбиции взыграли, так сказать, хотелось еще выше подняться. Он постоянно был во всех блогах, подавал эту информацию очень грамотно, очень четко. Там все было организовано. И я не исключаю, что там были работники спецслужб западных

- А то, что мятежники прошли так быстро это расстояние от Ростова, как можно объяснить это?

- Очень просто. На том этапе (то есть, в то время. - А. Г.) мы концентрировали все кулаки, все силы именно на подступах к Москве. Потому что, если разбрасывать группировки, они бы (мятежники. - А.Г.) просто прошли бы сквозь них, как нож сквозь масло. Поэтому нужно было сосредоточить кулак для отражения, что, собственно, и делалось.

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