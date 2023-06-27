США планировали развязать еще одну войну: Трамп раскрыл содержание секретных документов

Дональду Трампу, конечно, не позавидуешь - сейчас с него начнут снимать такую стружку, что вместо Овального кабинета в Белом доме ему, вполне возможно, придется отправиться на нары Фото: REUTERS

Телеканал CNN опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший президент США и претендент на новый срок Дональд Трамп разглашает секретную информацию о плане нападения на Иран, демонстрируя посторонним лицам некий конфиденциальный документ. Как утверждают американские СМИ, запись сделана в июле 2021 года в гольф-клубе Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси). Собеседниками экс-президента были авторы, работавшие над мемуарами бывшего главы администрации Трампа Марка Медоуза, и два помощника самого Трампа. Все они не имели доступа к гостайне.

На записи республиканец доказывает собеседникам, что это не он, а военные вынашивали планы нападения на Иран. Незадолго до разговора в издании New Yorker вышла статья, в которой глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Трамп, проиграв выборы, собирался нанести удар по Ирану, а, военные якобы были категорически против. «Он сказал, что это я хотел напасть на Иран, разве это не удивительно? У меня большая куча бумаг, эта штука только что всплыла... Смотрите. Это не для протокола, но именно они представили мне это. Это был он (Милли. - Ред.). Это было министерство обороны и он», - звучит на записи голос, похожий на голос Трампа.

На фоне слышен шорох бумаг, из которого журналисты делают вывод, что политик показал собеседникам секретные документы. На записи Трамп сетует, что, покинув Белый дом, уже не может официально рассекретить этот козырный документ: «Это дает мне полную победу. За исключением того, что это, типа, строго конфиденциально. Это секретная информация. Погляди, погляди на это». В конце двухминутной записи политик торжествует, восклицая «вы мне не верили, но теперь поверите».

Примечательно, что, обсуждая доклад военных, собеседники шутят над утечками секретных документов из почты Хиллари Клинтон, подмечая, что она распечатывала их пачками. Однако на слова Трампа о том, что продемонстрированные им бумаги все еще «под грифом», один из его помощников говорит: «Теперь у нас проблемы».

Если всплывшая запись окажется подлинной, то получается, что Трамп осознанно нарушал имеющиеся правила по работе с секретными документами. Это опровергает слова экс-президента, который ранее в ответ на обвинения выступал в духе «я - не я, и корова не моя». Да, мол, прихватил документы, на которые имел право, заранее все рассекретил, а остальное, наверное, подкинули враги-демократы.

В интервью Fox News неделю назад Трамп говорил, что показывал собеседникам в гольф-клубе максимум газетные вырезки. Также он заявил, что не знал о том, что иранский документ находится среди материалов в коробках, обнаруженных в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Напомним, в начале июня против кандидата в президенты Дональда Трампа были выдвинуты обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию по 37 пунктам. Сам политик не признал вину ни по одному из них, несмотря на кипы секретных бумаг, найденных в его поместье. Суммарное наказание по предъявленным обвинениям может обернуться 400 годами заключения! Первое досудебное совещание по делу назначено на 14 июля. В 2024 году Трамп намерен вновь вернутся в президентское кресло, но не ясно, как скандал и обвинения скажутся на его шансах.

Дональду Трампу, конечно, не позавидуешь - сейчас с него начнут снимать такую стружку, что вместо Овального кабинета в Белом доме ему, вполне возможно, придется отправиться на нары в тюремную камеру. А с другой стороны, в Америке как-то стыдливо замалчивают одно важнейшее обстоятельство: если экс-президент и раскрыл большой секрет, то заключался он в том, что США собирались начать новую войну, ударив по Ирану. Причем, планы эти готовились давно и не особо скрывались.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова так прокомментировала в своем Телеграм-канале новость с аудиозаписью: «CNN утверждает, что получил аудиозапись, на которой Трамп раскрывает своим сотрудникам секретную информацию о плане нападения на Иран. Запись якобы была сделана в 2021 году. Сенсация дня, не меньше. Если CNN найдет заявления Джона Болтона начала 2000-х о том же самом, то пазл сложится: США - страна-агрессор, независимо от администрации».

Напомним, имеющий репутацию злобного ястреба Джон Болтон при Буше-младшем занимал пост зама главы госдепа по контролю за вооружениями и международной безопасности, потом был постпредом США в ООН. И тогда в открытую призывал нанести удар по Ирану. У Трампа он некоторое время работал советником по нацбезопасности, пока президент его не уволил, заявив: «если бы мы его слушали, вели бы уже четыре войны».

А сколько еще суперсекретных планов нападений на другие государства по всему миру хранится в недрах пентагона, госдепартамента и многочисленных американских спецлужб, можно только догадываться.