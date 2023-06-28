ОМС против рака в России: как получить бесплатную и современную медпомощь

Сегодня пациентам с полисом ОМС доступны передовые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний Фото: Shutterstock

Онкологический диагноз многие люди связывают с непомерными расходами. Придется собирать деньги на сложные обследования, дорогостоящие операции и лекарства, переживают пациенты и их близкие. При этом в современной системе ОМС (обязательного медстрахования) предусмотрены серьезные гарантии для онкологических больных. Как вовремя и бесплатно пройти диагностику, попасть на операцию, лучевую терапию и химиотерапию - рассказываем об этом вместе с экспертами Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС), которому в этом году исполняется 30 лет.

ДОСТУПНОСТЬ МЕДПОМОЩИ ВЫРОСЛА ВДВОЕ

- В последние годы в нашей стране уделяется повышенное внимание оказанию медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, - говорит председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. - Существенно увеличено финансовое обеспечение онкологической помощи. Так, в 2022-м году на медпомощь онкобольным было направлено более 327 млрд. рублей. Это почти в 3,5 раза больше, чем несколькими годами ранее, в 2018-м.

Дополнительные финансовые вливания позволили за прошедшие 4 года значительно повысить доступность онкологической помощи, отметил Баланин. В 2022 году зарегистрировано 3,6 млн. случаев лечения, что вдвое выше уровня 2018 года.

«Начатый курс по развитию и поддержанию онкологической медицинской помощи продолжен и в 2023 году в рамках Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», - рассказал глава Фонда. По полису ОМС пациентам становятся доступны самые современные методы лечения мирового уровня, включая разработки ядерной медицины, высокотехнологичные операции. Расширяются схемы лекарственного лечения разных видов рака. Подробнее об этом - ниже.

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА: СПАСЕНИЕ В СИТУАЦИЯХ, КОТОРЫЕ КАЗАЛИСЬ БЕЗНАДЕЖНЫМИ

- Ядерная медицина - это все то, что нарабатывается ядерными реакторами и ускорителями частиц. На выходе мы получаем различные радионуклиды, то есть радиоактивные препараты (РФП), - рассказал в одном из интервью «Комсомолке» главный онколог Минздрава России, руководитель НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

РФП открывают серьезные перспективы в борьбе против форм рака, которые наиболее сложно поддаются лечению, отмечают врачи-онкологи. В России активно развивается производство и применение радионуклидов в рамках ОМС. Например, комплекс рений+золедроновая кислота применяется при метастатическом поражении костей, рассказал «КП» академик Андрей Каприн. Этот препарат дает стабилизацию процесса, тормозит развитие опухоли. А РФП нового поколения, лютеций-177, применяется непосредственно для борьбы с раком костной ткани, который еще недавно считался неизлечимым.

Кроме того, российские ученые разработали аппликаторы с рением для пациентов с раком кожи. А в марте этого года стало известно о первом успешном применении созданного в нашей стране радиофармпрепарата «225Ac-PSMA» на основе актиния. Он дал надежду на спасение пациентам с тяжелой формой рака простаты, нечувствительной к другим препаратам.

Важно, что передовые методы лечения доступны не только в центральных онкоинститутах.

- В рамках Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в субъектах РФ создаются центры лучевой и протонной терапии, - рассказала заместитель председателя Федерального фонда ОМС Ольга Царева. - Растет доля конформной лучевой терапии, для которой характерен меньший риск лучевых повреждений. Все это позволяет снижать показатели смертности.

ОПЕРАЦИИ: ЩАДЯЩИЕ И ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ

Сегодня в приоритете операции по полису ОМС лапароскопическим методом, то есть минимально травмирующим, через проколы в брюшной стенке и других органах и тканях, поясняют врачи-онкологи. Операции открытым способом, после которых пациенту приходится долго и сложно восстанавливаться, выполняются только в тех случаях, когда лапароскопия невозможна.

Активно развиваются и органосохраняющие подходы. Если позволяет характер и распространенность опухолевого процесса, хирурги делают все возможное, чтобы сохранить органы пациента.

Еще одно важное направление - реконструктивная хирургия. В рамках ОМС пациентам доступен ряд восстановительных операций. Например, установка имплантата - искусственного или из собственной жировой ткани - после мастэктомии, удаления груди при раке молочной железы.

ЛЕКАРСТВА: РАСШИРЕНИЕ СХЕМ ХИМИОТЕРАПИИ, ИММУНОТЕРАПИЯ И ТАРГЕТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Списки препаратов для химиотерапии, которые предоставляются онкологическим больным по ОМС, в последние годы расширяются. В них включаются, в том числе, новые, более эффективные лекарства. Если пациенту не помогают назначенные препараты, онкологический консилиум принимает решение о переходе на новую линию химиотерапии.

Также по полису становится доступным новейшее направление лечения онкозаболеваний - иммунотерапия. Это разновидность лекарственной терапии, которая предусматривает специальное программирование иммунных клеток пациента для распознавания и уничтожения опухоли. Такой метод позволяет успешно бороться против некоторых видов рака даже на последних стадиях. Иммунотерапия назначается после специальных тестов, которые определяют особенности опухоли и вероятность эффективности этого способа лечения.

Развивается и применение таргетной терапии в рамках ОМС. Ученые находят биологические мишени определенных видов рака и создают под них прицельные лекарства. Такие препараты при высокой эффективности, как правило, имеют меньше побочных эффектов, чем традиционные химиопрепараты.

БУДЬ В КУРСЕ

Пять шагов для получения онкологической медпомощи по полису ОМС

С 2022 года в России введен новый порядок оказания медпомощи при онкологических заболеваниях. На основе этих правил мы подготовили путеводитель для пациентов и их близких:

1. При появлении жалоб или подозрительных признаков нужно обратиться к врачу-терапевту своей районной поликлиники. Доктор выдает направление в онкологический кабинет или центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

2. Консультация врача-онколога проводится в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня выдачи направления.

3. Врач назначает инструментальные и лабораторные исследования, необходимые для окончательного определения диагноза. Они должны быть проведены в срок не позднее 7 рабочих дней со дня назначения.

4. После постановки диагноза врач-онколог направляет пациента в онкологический диспансер (онкологическую больницу) для определения тактики лечения и оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при наличии медпоказаний для таких видов лечения.

! ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

* У пациента с онкологическим диагнозом есть право выбора медицинской организации для лечения по полису ОМС. Перечень таких больниц (диспансеров) утверждается в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи каждого региона. Информацию о праве выбора и о перечне медорганизаций пациенту должен предоставить лечащий врач.

* При необходимости (например, в случае сложностей с постановкой точного диагноза, определения тактики лечения и т. д.) пациент имеет право на телемедицинскую консультацию врачей-специалистов Национальных медицинских исследовательских центров Минздрава России (НМИЦев). Консультацию организует лечащий врач-онколог.

5. В течение 3-х рабочих дней после постановки диагноза онкобольному рекомендуется встать на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства. Диспансерное наблюдение необходимо для контроля за состоянием пациента и профилактики рецидивов заболевания, поясняют врачи. В частности, наблюдение включает регулярные профилактические осмотры. В течение первого года после постановки диагноза обследования и консультации назначаются один раз в три месяца, на второй год – один раз в 6 месяцев, а затем один раз в год. Такой порядок сохраняется, если течение заболевания не требует изменения тактики ведения больного.

ПОДДЕРЖКА: ЧЕМ ПОМОГУТ СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Если у пациента с онкологическим диагнозом или подозрением на такое заболевание возникают вопросы, сложности с получением медпомощи, затягиваются сроки обследований, приема врача и т. д., то нужно, не теряя времени, обращаться за поддержкой к своему страховому представителю. Так называются специалисты страховых медицинских организаций (СМО), выдающих нам полисы ОМС.

Стоит иметь в виду, что с 2019 года страховые представители получили расширенные полномочия по защите интересов онкопациентов в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Эксперты СМО контролируют качество и доступность медпомощи онкобольным, включая соблюдение сроков диагностики, соответствие назначенного лечения стадии заболевания и т.д. А также занимаются индивидуальным информационным сопровождением онкобольных.

Проще всего связаться со своим страховым представителем, позвонив по телефону колл-центра страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС.

В ТЕМУ

Эффективность медпомощи вырастет благодаря цифровому медпрофилю пациента

В системе ОМС, как и во многих других областях нашей жизни, набирает силу цифровизация. Современные информационные технологии помогают усовершенствовать и в то же время упрощать многие процессы. В числе основных направлений цифровизации ОМС - введение цифрового полиса, о котором рассказывала «Комсомолка», а также формирование цифрового медицинского профиля пациента.

- Мы планируем собрать всю медицинскую информацию о пациенте (как из всех организаций ОМС, так и ДМС) в одной базе, - поясняет заместитель председателя Федерального фонда ОМС Александр Рыжиков. - Лечащий врач будет открывать медпрофиль и видеть все анализы и результаты обследований, сделанные на протяжении всей жизни человека с самого детства. Также мы будем подтягивать к медпрофилю данные родителей пациента, чтобы медики могли делать прогнозы о возможных рисках развития заболеваний, в том числе наследственных.

Такой подход сыграет важную роль в максимально раннем выявлении и эффективном лечении онкологических заболеваний, считают специалисты.