ЧВК "Вагнер" разоружают: Военная техника подразделения будет передана Минобороны России

Тяжелая военная техника, которая имелась в распоряжение данного ЧВК, будет передана на баланс российского оборонного ведомства. Фото: REUTERS

Президент России подчеркнул, что те бойцы группы «Вагнер», которые захотят заключить контракты с Минобороны РФ, смогут это сделать, тем, кто решит отправиться в Белоруссию, не будут чинить препятствий, ну, а решившие вернуться к мирной жизни, к своим семьям, также получат такую возможность.

В это же время стало известно, что тяжелая военная техника, которая имелась в распоряжение данного ЧВК, будет передана на баланс российского оборонного ведомства.

На «Радио «Комсомольская правда» мы обсудили это с военным экспертом, полковником в отставке, главным редактором информагентства ANNA-NEWS Анатолием Матвийчуком.

КАК ПЕРЕДАТЬ ТАНК

- Передать десятки единиц тяжелой военной техники с баланса одного, частного предприятия другому, государственному - дело технически непростое и небыстрое?

- Эта техника боевая, испытанная, на ходу, что показали последние события. В этой ситуации не думаю, что в отношении ЧВК «Вагнер» будет все так скрупулезного, с актами сдачи-приема, поштучно, с проверкой штатной комплектации. Полагаю, будет прием по факту: исправно – неисправно, ездит – не ездит. В этих условиях, рассчитываю, через двое-трое суток их бронетехника перейдет под управление Минобороны России.

- То есть, это будет выглядеть так: БТР – один, железный, на ходу, в полной боеготовности…

- Примерно так. Поскольку эта техника испытана боями, она имеет износ. Важно, способна она стрелять и ездить.

- Какую технику передают?

- У ЧВК есть танки, самоходки, буксируемая артиллерия, БТРы, бронеавтомобили. И даже некоторые летательные аппараты.

- Это не только техника, которую для участия в СВО передавало «Вагнеру» наше военное ведомство?

- Это и то, что им передавало Минобороны, и трофейная техника, которую они захватывали у ВСУ.

ЧТО С ДРУГИМ ОРУЖИЕМ

- А стрелковое оружие?

- Судя по заявлениям, которые прозвучали в последние 2-3 дня, ряд подразделений ЧВК в полном составе, со своим вооружением подписывают документы и переходят в состав Минобороны. Смысла их разоружать нет. А те, кто хочет уехать в Беларусь, конечно, на границе должны будут сдать оружие. Может, и не на границе, а в каких-то определенных пунктах. Вероятно, будет дифференцированный подход к каждому, в зависимости от того, какой он путь дальнейший избрал.

- Мы не знаем, на каких условиях ЧВК «Вагнер» будет существовать на белорусской территории?

- Надо понимать, что ЧВК «Вагнер» существует в нескольких ипостасях. Сейчас на территории России находятся, в основном, те, кто был набран в последние 5-6 месяцев. И подписали они контракт не с Минобороны, а именно с руководством ЧВК «Вагнер».

КУДА УЙДУТ «МУЗЫКАНТЫ»

- А есть тысячи других?

- Есть те, кто сейчас выполняют определенные коммерческие задачи в Сирии. Те, кто охраняют нефтяные поля. Те, кто в Центрально-Африканской Республике защищают и наши интересы экономические. Я так понимаю, будет очень дифференцированный подход к каждому военнослужащему. Много военнослужащих подписали контракт для выполнения определенных задач и четко выполняли свои функции. Сейчас нельзя их всех подвести под единую гребенку.

- Тем, кто уйдут в Беларусь, наверное, будут предложены какие-то особые условия?

- Не исключаю, что в Минске попробуют привлечь этих ребят, которые имеют колоссальный опыт не только боевой, но и военно-организационной работы, потрудиться на белорусские интересы. Например, на западной и северной границах, там, где поляки и прибалты ведут себя по отношению к белорусским интересам агрессивно. Ну и, наверное, за границей тоже.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ

- Наверняка есть разница между заключением контракта с ЧВК «Вагнер» и заключением контракта с Минобороны РФ...

- Разница, полагаю, будет немаленькая. Пригожин, как бы к нему не относились, честно выполнял свои контракты на социальную сферу, на медобеспечение, на обеспечение после расторжение контракта. Там солидные денежные вознаграждения. Но сейчас это все расторгается. Дальнейшая деятельность – уже на условиях, которые выдвигает российское государство в лице Минобороны. Наверняка, финансовые потери для «музыкантов» будут. Но люди должны понимать, что служба в ЧВК, и служба в госструктуре - это не одно и то же.

- Это все вопрос не ближайших недель, а, скорее, месяцев?

- Конечно. Часть из них контракт не выслужили. С ними должны будут рассчитаться по фактическому пребыванию в ЧВК «Вагнер». А многие выслужили - и они должны будут получить, в том числе, и бонусы за добросовестное исполнение контракта. Должны быть выполнены все правовые действия в отношении людей, которые уходят из ЧВК или на гражданку, в мирную жизнь, или в другие боевые, военные подразделения.

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