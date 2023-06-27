Правда о финансировании и предательстве руководства ЧВК "Вагнер": Владимир Путин дал важные ответы

Глава страны констатировал, что поход наемников на Москву не обошелся без жертв Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник на встрече в Кремле с солдатами российской армии Владимир Путин раскрыл, во сколько бюджету обошлись услуги Евгения Пригожина. Коммерсанту принадлежало не только собственное войско, его бизнес зарабатывал на контрактах Минобороны.

Но начал президент с того, что в очередной раз поблагодарил военных за их действия во время военного мятежа ЧВК «Вагнер».

- Как всегда бывает в таких случаях – всегда и везде происходит одно и то же: после вооружённых мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот что вы предотвратили. Вот в чём была ваша роль. И за это, как верховный главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности, - торжественно заявил Владимир Владимирович.

Глава страны констатировал, что поход наемников на Москву не обошелся без жертв.

- Большее сожаление вызывает тот факт, что у нас есть потери. Это, конечно, боевые потери – по-другому сказать нельзя. Наши товарищи погибли, защищая отечество, - заверил Путин.

Солдаты ЧВК смогли сбить несколько боевых вертолетов и воздушный командный пункт Ил-22. Российский лидер пообещал помощь от государства погибшим военным.

Дальше президент раскрыл финансовую сторону отношений страны и Пригожина. Раньше официально нигде не говорилось, во сколько бюджету обходятся услуги наемников.

- Только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнеру" 86 млрд. 262 млн. рублей, - рассказал Путин.

- Из них денежное содержание - 70 млрд. 384 млн, стимулирующие выплаты 15 млрд. 877 млн., страховые выплаты - 110 млрд 179 млн, - добавил он.

Но это еще не все. Как известно, Пригожину принадлежит холдинг «Конкорд». В него входит и сеть комбинатов питания. Компания выиграла несколько крупных госконтрактов на поставки еды. Например, «Конкорд» привозит в столичные школы большинство еды.

Президент сообщил, что бизнес занимался и снабжением армии.

- За год собственник компании "Конкорд" через "Военторг" получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей. Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Безусловно, мы будет со всем этим разбираться, - пообещал президент.

Владимир Владимирович возмутился заработками Пригожина. И расходы на ЧВК компенсировались из казны, и господряды оказались его.

- Содержание (ЧВК "Вагнер" – Ред.) полностью взяло на себя государство, а часть вот этой всей группы, эта компания "Конкорд", в это же самое время заработала 80 млрд. рублей, - резюмировал глава страны.

При этом, верховный главнокомандующий отметил вклад наемников в спецоперацию.

- Наши солдаты, офицеры российской армии, добровольцы работали в боевых условиях с не меньшей отдачей, проявляли так же и героизм, и самопожертвование, но и те, кто служил и работал в этой компании "Вагнер", пользовались уважением в стране, - заметил президент.

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