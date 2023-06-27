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Политика27 июня 2023 13:25

Правда о финансировании и предательстве руководства ЧВК "Вагнер": Владимир Путин дал важные ответы

Путин в обращении к военным заявил, что в России удалось остановить гражданскую войну
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Глава страны констатировал, что поход наемников на Москву не обошелся без жертв

Глава страны констатировал, что поход наемников на Москву не обошелся без жертв

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник на встрече в Кремле с солдатами российской армии Владимир Путин раскрыл, во сколько бюджету обошлись услуги Евгения Пригожина. Коммерсанту принадлежало не только собственное войско, его бизнес зарабатывал на контрактах Минобороны.

Но начал президент с того, что в очередной раз поблагодарил военных за их действия во время военного мятежа ЧВК «Вагнер».

- Как всегда бывает в таких случаях – всегда и везде происходит одно и то же: после вооружённых мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот что вы предотвратили. Вот в чём была ваша роль. И за это, как верховный главнокомандующий, хочу выразить вам слова благодарности, - торжественно заявил Владимир Владимирович.

Глава страны констатировал, что поход наемников на Москву не обошелся без жертв.

- Большее сожаление вызывает тот факт, что у нас есть потери. Это, конечно, боевые потери – по-другому сказать нельзя. Наши товарищи погибли, защищая отечество, - заверил Путин.

Солдаты ЧВК смогли сбить несколько боевых вертолетов и воздушный командный пункт Ил-22. Российский лидер пообещал помощь от государства погибшим военным.

Дальше президент раскрыл финансовую сторону отношений страны и Пригожина. Раньше официально нигде не говорилось, во сколько бюджету обходятся услуги наемников.

- Только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты государство заплатило компании "Вагнеру" 86 млрд. 262 млн. рублей, - рассказал Путин.

- Из них денежное содержание - 70 млрд. 384 млн, стимулирующие выплаты 15 млрд. 877 млн., страховые выплаты - 110 млрд 179 млн, - добавил он.

Но это еще не все. Как известно, Пригожину принадлежит холдинг «Конкорд». В него входит и сеть комбинатов питания. Компания выиграла несколько крупных госконтрактов на поставки еды. Например, «Конкорд» привозит в столичные школы большинство еды.

Президент сообщил, что бизнес занимался и снабжением армии.

- За год собственник компании "Конкорд" через "Военторг" получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей. Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Безусловно, мы будет со всем этим разбираться, - пообещал президент.

Владимир Владимирович возмутился заработками Пригожина. И расходы на ЧВК компенсировались из казны, и господряды оказались его.

- Содержание (ЧВК "Вагнер" – Ред.) полностью взяло на себя государство, а часть вот этой всей группы, эта компания "Конкорд", в это же самое время заработала 80 млрд. рублей, - резюмировал глава страны.

При этом, верховный главнокомандующий отметил вклад наемников в спецоперацию.

- Наши солдаты, офицеры российской армии, добровольцы работали в боевых условиях с не меньшей отдачей, проявляли так же и героизм, и самопожертвование, но и те, кто служил и работал в этой компании "Вагнер", пользовались уважением в стране, - заметил президент.

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