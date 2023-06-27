Покоритель «Анжи» Это’О, армейский бомбардир Думбия, русский нигериец Одемвингие и другие звезды Африки, которых полюбили российские болельщики

Самуэль Это’О Фото: ТАСС

Российские клубы активно привлекают в свои ряды африканских футболистов. За больше чем тридцать лет проведения чемпионата нашей страны, здесь блистали многие классные игроки из Африки. Однако самым титулованным был камерунец Самуэль Это’О, считающийся одним из самых звездных футболистов своего континента.

Безусловно Это’О сильно затмевает всех остальных африканских игроков, но их уровень весьма высок. Благодаря таким мастерам Российская Премьер-лига и остается конкурентноспособным и интересным соревнованием.

Легендарный Это’О, забивавший за «Анжи»

Самуэль Это’О приехал в Россию в 2011-м году в ранге суперзвезды. Камерунскому нападающему к тому моменту уже было 30 лет, он успел поиграть в «Барселоне» и «Интере», завоевать три Лиги чемпионов, стать трехкратным чемпионом Испании и один раз выиграть скудетто в Италии. Не менее выдающихся успехов Самуэль достиг и со сборной Камеруна, став олимпийским чемпионом-2020 и дважды подняв над головой Кубок Африканских наций. И что очень важно, всех этих побед команды Это’О добивались благодаря забитым мячам форварда. Личных призов у камерунца тоже было достаточно – четыре титула «Футболист года Африки» 2003, 2004, 2005 и 2010 годов говорят о многом.

Появление Самуэля в «Анжи», который тогда финансировал крупный предприниматель Сулейман Керимов, произвело фурор в России. Презентация Это’О в Махачкале собрала полный стадион. Доказал свой класс нападающий и на поле. Он играл за «Анжи» до 2013 года, проведя 73 матча, в которых забил 36 мячей. До сих пор все футболисты, когда тогда выступал за «Анжи», вспоминают о высочайшем профессионализме Это’О. А еще говорят, что Самуэль на тот момент был самым высокооплачиваемым футболистом мира.

После ухода из «Анжи» Самуэль перебрался в АПЛ, где поиграл за «Челси» и «Эвертон», ненадолго вернулся в Италию, а потом постепенно завершил карьеру в клубах Турции и Катара. Нашел себя Это’О и повесив бутсы на гвоздь – сейчас Самуэль президент Федерации футбола Камеруна. Больше 400 мячей забил нападающий Это’О. И приятно осознавать, что в их числе есть и те, которые видели российские болельщики в матчах нашего чемпионата.

Шесть армейских трофеев Думбия

Нападающий из Кот д’Ивуара Сейду Думбия вошел в историю как лучший африканский бомбардир в РПЛ. Настырный форвард забивал за ЦСКА, наколотив 66 голов в 108 матчах. Талант голеадора Думбия был настолько выдающимся, что в сезоне-2011 ивуариец 28 раз поразил ворота соперника, став лучшим снайпером чемпионата. Тогда Думбия был признан лучшим игроком года в России в первый раз, а второй раз это случилось в 2014-м!

Сейду Думбия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А потом он уехал в итальянскую «Рому», но ни в Серии А, ни в других чемпионатах, столь выдающихся бомбардирских подвигов, как в России, уже не совершал. В 2015-м у Думбия была попытка вновь заиграть в армейском клубе, но старые травмы помешали ивуарийцу. Он стремился показать себя в других чемпионатах: Англия, Португалия, Испания, Швейцария… Только Россия так и осталась самой счастливой для карьеры ивуарийца футбольной страной. Завершил карьеру Думбия в 2021 году, а главные свои трофеи он завоевал именно в ЦСКА – три чемпионства, два кубка страны и Суперкубок. Такое не забывается!

Нигериец Одемвингие, был забракован в ЦСКА, но стал звездой

Питер Одемвингие – особенный африканец, ведь он родился в Ташкенте в семье нигерийца и россиянки, поэтому имеет два гражданства – РФ и Нигерии. Начальное футбольное образование Питер получил в школах «КАМАЗа» из Набережных Челнов и ЦСКА. Однако в России Одемвингие признали бесперспективным, поэтому он уехал в Нигерию, где отточил свой талант в клубе «Бендел Иншурэнс». Из Нигерии Питер попал в Бельгию, в «Ла-Лувьер», с разбега став обладателем кубка страны! А дальше карьера Одемвингие пошла по восходящей – французский «Лилль», московский «Локомотив»… В составе железнодорожников Питер стал лучшим бомбардиром команды с 10 мячами в 2008-м, а в 2009-м был признан лучшим игроком Нигерии. Кроме того, в составе своей сборной Одемвингие добрался до серебра Олимпиады-2008.

Питер Одемвингие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А дальше нигерийский нападающий отправился в АПЛ, где блистал в «Вест Бромвиче». Потом были еще два элитных английский клуба – «Кардифф Сити» и «Сток Сити», после чего карьера Одемвингие пошла на спад, а последним клубом Питера стал индонезийский «Мадура Юнайтед». Сейчас Одемвингие 41 год и он больше не выходит на поле, но в России его помнят и не только болельщики «Локомотива».

Колоритный спартаковец Эменике

Яркий след в России оставил еще один нигериец – Эмануэль Эменике. Мощный форвард проявил себя в «Спартаке», за который выступал с 2011 по 2013 годы. 51 матч и 24 гола. Болельщики красно-белых со стажем помнят хет-трик Эменике «Локомотиву» в 2011-м в Кубке России. Железнодорожный клуб вообще был любимой мишенью Эмануэля. После кубкового матча, уже в чемпионате, Эменике сделал дубль в «Локо», повторив достижение легендарного Никиты Симоняна 1950-го года – пять голов в двух матчах в ворота этой команды.

Эмануэль Эменике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В жизни Эменике была и криминальная история – в «Спартак» он приехал из Турции, где провел 4 дня в тюрьме из-за обвинений … в неучастии в договорном матче «Карабюкспора» с «Ференбахче». Якобы, Эмануэль отказался выходить на поле в этой игре против лидера из-за злого умысла, хотя был лучшим бомбардиром своей команды. Впоследствии Эменике вернулся в Турцию и выступал уже за «Фенербахче» и правоохранительные органы нигерийца больше не преследовали.

По чемпионату России Эменике пролетел кометой, взяв со «Спартаком» серебро в сезоне-2011/12. В 2013-м Эмануэль в составе Нигерии завоевал Кубок Африканский наций, став еще и лучшим бомбардиром всего турнира с 4 мячами. После «Спартака» жизнь побросала Эменике по миру, помимо Турции, он выступал в ОАЭ, Греции, Испании, Бельгии, засветившись даже в Англии – в «Вест Хэме».

Реактивный красно-синий форвард Муса

Вспоминая африканских звезд РПЛ, никак не обойтись без Ахмеда Мусы. Он, как и Думбия, играл в ЦСКА, став вторым, вслед за ивуарицем, африканским бомбардиром чемпионатов России. Показатели Мусы выглядят скромнее, чем у Сейду – 48 голов в 136 матчах. А вот манера игры Ахмеда была очень эффектной: на сумасшедшей скорости он врывался на половину поля соперников, наводя панику на оборону. Не всегда сам Муса мог справиться с мячом на финише своего спурта, но его рейды по тылам приводили в восторг фанатов ЦСКА.

Ахмеда Муса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из России Ахмед уезжал в «Лестер», который не пожалел за реактивного нападающего почти 20 млн евро. Но в АПЛ дела у нигерийца не пошли. И Муса опять вернулся в ЦСКА в аренду. Всего же в составе армейцев нигериец выиграл три чемпионата России, кубок страны и два Суперкубка – отличная трофейная копилка. В состав сборной Нигерии у Ахмеда тоже есть золото – он брал Кубок Африканских наций 2013. Сейчас Муса выступает в Турции за «Сивасспор», куда перебрался транзитом из Саудовской Аравии. Карьера Ахмеду удалась, но самой яркой ее страницей для нигерийской ракеты, стала та, что связана с Россией.

Самарский Терминатор, дорогой Траоре и надежный Каборе

Немало африканских футболистов заработали себе имя в России, засветившись в клубах за пределами Москвы. Одним из самых колоритных из них был камерунец Бенуа Кристиан Ангбва, по прозвищу Терминатор. Защитник «Крыльев Советов», «Сатурна», «Анжи» и «Ростов» выступал в РПЛ с 2006 по 2014 год, проведя 184 матча. Забивал он нечасто, всего 8 раз, но в обороне был непроходим, настоящий профессионал! В 2017-м Ангбва завершил карьеру.

Анголец Бартоломеу Жасинту Киссанга или просто Баштуш выступал за «Ростов» в 2013-2016 годах, а потом 2021-2022. Защитник доказал свой высокий уровень, проведя 87 матчей, в которых отличился голами 5 раз. Игрой в РПЛ Баштуш обратил на себя внимание итальянского «Лацио», где был не менее успешен, чем в «Ростове». Анголец – обладатель Кубок России и Италии, а также Суперкубка Италии. Сейчас Баштуш выступает в Саудовской Аравии, куда плохих футболистов не берут – Криштиану Роналду подтвердит.

Ласина Траоре – ивуарийский нападающий приехал в «Кубань» из румынского ЧФР за 5 млн евро в 2011-м и отлично проявил себя в России. Голами за «Кубань» Траоре заслужил место в «Анжи». Махачкалинцы отдали за Ласину 18 млн евро, столько за трансфер африканского игрока в российском чемпионате ни до, ни после никогда не платили. Из «Анжи», где он забил 13 мячей за сезон, Траоре через «Монако» и «Эвертон» оказался в московском ЦСКА. В составе армейцев у высокорослого форварда получилось заявить о себе менее ярко, чем в других российских клубах. Однако он все равно сумел забить 5 голов в РПЛ и один в Лиге чемпионов. Сейчас Траоре играет за португальский «Варзин» и пока в свои 32 года заканчивать не спешит.

Ласина Траоре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Кубань» дала билет в российский футбол не только Траоре, в команде поиграли немало африканцев. Большим талантом, который воспользовался своим шансом был и Шарль Каборе. Правда, опорный полузащитник из Буркина-Фасо засветился в «Кубани» с 2013 по 2016 годы, приехав из «Марселя» в ранге чемпиона Франции. Впрочем, в Краснодаре он отлично прижился и потом сменил один клуб из этого города на другой, выступая за «быков» до 2019-го. А потом Каборе заинтересовал московское «Динамо», где провел 39 игр. Надежный футболист был капитаном своей сборной, а сейчас в 35 лет продолжает карьеру во Франции.

Мужественный спартаковец Мозес

Есть звездный африканец в РПЛ и сейчас. Это спартаковец Виктор Мозес. Нигериец – воспитанник английского «Кристалл Пэласа», отлично проявивший себя в АПЛ. Он успел поиграть и в «Челси», где стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и победителем Лиги Европы, а еще в «Ливерпуле», и в «Вест Хэме».

Виктор Мозес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В «Спартак» Мозес пришел в 2020-м и быстро стал лидером. Вместе с красно-белыми нигериец взял серебро чемпионата и выиграл Кубок страны, а совсем недавно стал и бронзовым призером. Виктор очень мужественный игрок, не жалеет себя на поле, сумел восстановится от тяжелой травмы ахиллова сухожилия. В 32 года он по-прежнему способен вести за собой команду. Ради пользы «Спартака» Мозес даже сменил позицию на поле, переквалифицировавшись из нападающего в полузащитника.