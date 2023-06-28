Сталину нравилось быть генералиссимусом, а от Звезды Героя он отказывался

Сталин, став маршалом весной 1943-го, предпочитал именно этот простой с виду мундир одеянию генералиссимуса. Эполеты к мундиру генералиссимуса (вверху) ему летом 1945-го особенно не понравились. В итоге для июльской конференции в Потсдаме выполнили более «скромные» погоны. Фото: Ф. КИСЛОВ/РИА Новости

«В ОКОПАХ НЕ СИДЕЛ»

- 78 лет назад, 26 июня 1945-го, Иосифу Сталину было присвоено звание «генералиссимус». Есть легенда, что об этом просили шифротелеграммой в Политбюро советские маршалы. Это правда?

- Это именно легенда. О такой телеграмме на имя Молотова, Маленкова и Берии можно прочесть в интернете, но в архивах я ее не встречал. Из документов следует, что Сталин говорил о личном обращении маршалов к нему после приема в Кремле.

- Какого приема?

- Того, что был после Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945-го. Но сначала Сталину присвоили звание Героя Советского Союза. Что вызвало у него негативную реакцию.

- Почему?

- «Героя» с ним, видимо, не согласовывали. Документов о реакции вождя не осталось, но были свидетельства, что он ворчал: мол, я не ходил в атаку и не сидел в окопах, чтобы Золотую Звезду получать. И тогда в Политбюро решили «исправиться» - дать Сталину высшее воинское звание генералиссимуса. Но и звание Героя, конечно, оставили.

- Кто все эти указы подписывал?

- Там стоят подписи председателя Верховного Совета СССР Михаила Калинина и секретаря президиума ВС Александра Горкина. Высшие награды и звания присваивали эти два человека. А назначения на должности подписывал Сталин. Газета с указом о присвоении ему звания генералиссимуса вышла 27 июня (опубликован в «Правде» и «Известиях». - Ред.), она у меня сохранилась (речь про «Известия». - Ред.).

КАК СУВОРОВ

- А когда начались разговоры о генералиссимусе?

- Разговоры такие шли чуть ли не всю войну. Звание маршала Сталину присвоили в марте 1943-го, через месяц после победы в Сталинграде. И скоро после этого зашла речь, что надо бы уже учреждать звание генералиссимуса. Я общался с сыном заместителя наркома здравоохранения Натрадзе. И тот сообщил мне, что разговоры об этом в верхах шли всю вторую половину войны - и в 1944-м, и в 1945-м. Это не с бухты-барахты возникло. А вот звание Героя Советского Союза Сталину присвоили спонтанно. На тот момент, кажется, все маршалы были Героями. А маршал Сталин - нет. У него была с 1939-го только Звезда Героя Социалистического Труда. Ее он и носил.

Погоны Сталина.

- Еще одна легенда - будто это Рокоссовский сказал Сталину: вы маршал, и я маршал, если что, как же вы мне будете приказывать?

- Это исторический анекдот. Но Рокоссовский был в числе маршалов, которые выступили за присвоение Сталину звания генералиссимуса. Еще были Жуков, Конев, Малиновский. На приеме в Кремле 25 июня были все командующие фронтов, за каждого был отдельный тост. Тамадой был Молотов. Он провозглашал тосты.

И якобы состоялся спор Сталина с маршалами, с Жуковым и Рокоссовским. И будто бы Сталин говорил: вы меня хотите исключить из маршалов? А те: мол, что вы, товарищ Сталин, мы хотим вас повысить. Он им привел отрицательные примеры - что диктаторы Франко и Чан Кайши тоже были генералиссимусами. Ну а маршалы напомнили, что генералиссимусом был Суворов.

ЗАМИНКА С МУНДИРОМ

- То есть Сталин для приличия отнекивался, но в целом отнесся к присвоению звания генералиссимуса положительно?

- Он в общем-то согласился с этим. Правда, была заминка. Решили сделать особую форму для генералиссимуса. И нарядили в нее... главного интенданта армии генерал-полковника Павла Драчева (см. «Цитата в тему»). Сталин устроил разнос - что за эполеты, что за галуны? Форма от маршальской отличалась. Притом звезда на погонах и там и там была с бриллиантами.

Погоны Сталина в более скромной версии.

Кстати, у Жукова было в воспоминаниях: если Сталин надевал довоенное - жди грозы, а если послевоенное - ну тогда все нормально будет.

- Вождя поздравил с высшим званием кто-то из лидеров других стран?

- Нет. В советских частях довели приказ. Ну и когда Сталин прибыл на конференцию в Потсдам в июле 1945-го, Трумэн с Черчиллем к нему обращались как к генералиссимусу.

- А хоронили его в каком мундире?

- В маршальском.

- Кто принимал решение?

- Полагаю, коллегиально. Когда надо было его хоронить, выяснилось, что обшлага маршальского мундира потерты. Их пришлось подшивать... А на первой демонстрации без вождя, 1 мая 1953-го, по Красной площади несли портреты Молотова, Маленкова и Берии, но не Хрущева... Он тогда еще не был в первом ряду претендентов на руководство страной.

РАЗРЕШИТЕ ДОЛОЖИТЬ

Какие воинские звания носили генсеки и президенты

ХРУЩЕВ С ДВУМЯ ЗВЕЗДАМИ

Погоны Хрущева.

Никита Хрущев служил и в Гражданскую войну (политкомиссаром), и в Великую Отечественную. Он был членом Военных советов Юго-Западного, Сталинградского, Южного, Воронежского и 1-го Украинского фронтов.

В феврале 1943-го получил звание генерал-лейтенанта. Оно у него так и осталось.

БРЕЖНЕВ - ЭТО МАРШАЛ

Погоны Брежнева.

Леонид Брежнев еще до войны послужил политруком в бронетанковой школе под Читой. К моменту знаменитого сражения на Малой земле уже стал полковником. Генерал-майора ему присвоили в ноябре 1944-го. Генералом армии он стал в 1974-м, уже будучи генсеком. Ну, а в апреле 1976-го прошло заседание Политбюро, где министр обороны СССР Дмитрий Устинов заявил:

- Товарищи, все мы знаем, какую гигантскую работу по укреплению обороны страны выполняет Брежнев. Он председатель Совета обороны. Эта роль у нас очень высокая, и Леонид Ильич замечательно выполняет эту высокую обязанность. Поэтому он имеет все основания получить высшее воинское звание Маршала Советского Союза.

Товарищи Суслов и Андропов заявили, что это совершенно правильное предложение, и они его поддерживают. И накануне Дня Победы, 7 мая 1976 года, был опубликован указ о присвоении Брежневу звания маршала.

ГЕНЕРАЛ АРМИИ АНДРОПОВ

Погоны Андропова.

В наградном листе секретаря ЦК комсомола Карело-Финской ССР Юрия Андропова, получившего в сентябре 1944-го орден Красного Знамени за развитие партизанского движения, в графе «звание» обозначено: «не имеет».

Спустя почти 30 лет, 17 декабря 1973 года, глава КГБ СССР Андропов получил звание генерал-полковника. А в 1976-м - генерала армии. Юрий Владимирович якобы долгое время возражал против присвоения ему такого высокого воинского звания.

КОМИССАР ЧЕРНЕНКО

Погоны Черненко.

До войны Константин Черненко служил на погранзаставе в Казахстане, был пулеметчиком и комсомольским секретарем. В 1941 - 1943 годы работал секретарем по пропаганде и агитации Красноярского крайкома партии. А потом до конца войны учился в Высшей партшколе в Москве.

В личном листке по учету кадров 1956 года в графе «воинское звание» Черненко стоит отметка: «старший батальонный комиссар, политсостав. Род войск - пехота».

ПОГОНЫ ГОРБАЧЕВА

Погоны Горбачева.

Михаил Горбачев, окончив юрфак МГУ в 1955-м, стал лейтенантом запаса и, получив распределение в прокуратуру в Ставрополе, мог бы, наверное, быстро вырасти в звании, но предпочел комсомольско-партийную карьеру. 30 лет спустя генсек ЦК КПСС, не прослужив ни дня, имел звание полковника запаса.

ЕЛЬЦИН - ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА

Погоны Ельцина.

Борису Ельцину, выпускнику строительного факультета Уральского политеха, по окончании вуза присвоили звание лейтенанта запаса. Звание полковника он, 1-й секретарь Свердловского обкома КПСС и член Военного совета Уральского военного округа, получил в 1978-м. Оно у него и осталось.

МЕДВЕДЕВ МОГ БЫТЬ ПОЛИТРАБОТНИКОМ

Погоны Медведева.

Обучаясь на юрфаке Ленинградского госуниверситета, Дмитрий Медведев получил звание лейтенанта, а военно-учетная специальность его была «офицер - политработник спецпропаганды». Как и Ельцин с Горбачевым к моменту, когда возглавил государство, был полковником. Притом классный чин Медведева - действительный госсоветник РФ 1-го класса (а это 4 «генеральские» звезды).

ПУТИН - НАСТОЯЩИЙ ПОЛКОВНИК

Погоны Путина.

Владимир Путин по окончании курсов подготовки оперсостава в середине 1970-х стал старшим лейтенантом юстиции, а к моменту завершения службы в КГБ был подполковником госбезопасности. В 1999 году, после полугода работы директором ФСБ, получил звание полковника, притом что эта должность соответствует званию генерала армии (как в случае с Андроповым). Классный чин - действительный госсоветник РФ 1-го класса.

А что цари? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Цитата в тему

«Как-то, прибыв на доклад в Кремль, мы с А. И. Антоновым встретили в приемной Сталина главного интенданта Красной армии генерал-полковника П. И. Драчева. Он был одет в пышную военную форму неизвестного нам покроя. Мундир был сшит по модели времен Кутузова, с высоким стоячим воротником. Брюки же выглядели по-современному, но блистали позолоченными лампасами. Когда, удивленные столь опереточным нарядом, мы остановились и посмотрели на странный костюм, Драчев тихо сказал нам: «Новая форма для генералиссимуса...»

В кабинете у Сталина находились члены Политбюро. Докладывал начальник тыла генерал армии А. В. Хрулев. Закончив доклад, он попросил разрешения показать присутствующим новую военную форму. И. В. Сталин был в отличном настроении и сказал: «Давайте, вот и Генштаб посмотрит».

Дали знак в приемную. Вошел П. И. Драчев.

И. В. Сталин окинул его беглым взглядом и помрачнел. Видимо, он догадался, что это за форма.

- Кого это вы собираетесь так одевать? - спросил он А. В. Хрулева, слегка кивнув в направлении главного интенданта.

- Это предлагаемая форма для генералиссимуса, - ответил А. В. Хрулев.

- Для кого? - переспросил Сталин.

- Для вас, товарищ Сталин...

Верховный главнокомандующий велел Драчеву удалиться, а сам, не стесняясь присутствующих, разразился длинной и гневной тирадой. Он протестовал против особого возвышения его личности, говорил, что это неумно, что никак не ожидал того от начальника тыла».

Из мемуаров генерала армии Сергея Штеменко «Генеральный штаб в годы войны».