Секреты долголетия Татьяны Пилецкой: «Любить жизнь. Любить людей. Быть доброй»

Роль в фильме «Разные судьбы» сильно осложнила актрисе жизнь. Фото: Кадр из фильма

Рассказываем об удивительной судьбе артистки, которая и сегодня продолжает выходить на сцену.

Портрет написал Петров-Водкин

С Кузьмой Петровым-Водкиным однажды случайно познакомился отец Татьяны Людвиг Урлауб (они жили в дачном поселке Шувалово и пересеклись у общей знакомой). Людвиг Львович был инженером-химиком, но все предки его были живописцами, - видимо, гены сыграли свою роль в его интересе к искусству, он и сам очень любил рисовать, хотя большого таланта художника у него не было.

Встреча положила начало близкой дружбе. Урлауб предложил Петрову-Водкину стать крестным отцом своей дочери Татьяны, тот согласился. Таинство проходило не в храме, а в квартире, куда пригласили священника («таким образом Кузьма Сергеевич как бы вошел в нашу семью»). Еще Петров-Водкин просил Урлауба быть его натурщиком (правда, в результате написал его со спины), порою буквально на его глазах создавал свои шедевры. А еще Урлауб рассказывал о мистическом случае, произошедшем с художником незадолго до смерти. Когда живописца не было дома, в дверь позвонил молодой человек, представился его учеником и передал сверток. «В нем оказалось изображение святого Козьмы на дереве, видимо, выпиленное из какой-то иконы. К. С. (Кузьма Сергеевич. - Ред.) сказал, что такого ученика у него никогда не было и этого человека он не знает. Изображение он повесил на стену у себя в спальне и мне неоднократно говорил, что это его «Черный человек». Очень скоро обострился туберкулез, дремавший в художнике годами, и Кузьмы Сергеевича не стало...

Художник Петров-Водкин был крестным отцом маленькой Тани. Крестница стала его моделью.

Но до этого он успел создать портрет девятилетней Татьяны. Увидев, как она выступает на домашнем концерте, сказал ее матери: «Кума, надо Тату отдать в хореографическое училище, смотрите, как грациозна». А потом предложил ее написать.

«Мама надела на меня белое кружевное платьице, сунула в руки куклу, которую папа привез мне на день рождения, и я пошла. Пять или шесть раз, уже точно не помню, я приходила на веранду позировать. Сидеть без движения мне было очень трудно, и Кузьма Сергеевич это прекрасно понимал, разрешал немного шевелиться»...

Татьяне и ее родителям этот портрет никогда не принадлежал. Она увидела его на выставке Петрова-Водкина в Русском музее и заметила под ним подпись: «Дочь рыбака». Недоразумение удалось разъяснить: Людвиг Львович пошел к директору музея и сказал, что «Дочь рыбака» - совсем другая картина, а это портрет его дочери.

Есть версия, что портрет за Петровым-Водкиным закончил художник Алексей Пахомов. Он приобрел картину у наследников Кузьмы Сергеевича после его смерти. А когда умер сам, его сын передал полотно в Эстонский художественный музей, где она висит и поныне. Так или иначе, Пахомов, пробовавший себя в скульптуре, создал фигурку «Юная балерина»; моделью для нее опять-таки стала Пилецкая, которая к тому моменту уже училась в хореографическом училище.

«После занятий я бежала в мастерскую Пахомова. Долго мы искали позу, которая говорила бы о балетной профессии, и наконец нашли. Девочка завязывает балетную туфельку. Я прибегала после школы, позировала, а в перерыве жена Алексея Федоровича Анна Васильевна кормила меня обедом, который завершался вкусным, удивительного цвета, вишневым киселем. Закончилось позирование, закончился вишневый кисель, но зато родилась на Ломоносовском заводе фигурка». Она была воспроизведена во множестве экземпляров.

После «Разных судеб» приклеили ярлык: «Она злая»

Отца Пилецкой арестовали в 1937 году, но ему невероятно повезло: через несколько дней выпустили. Потом, в 1942-м, его с женой отправили в ссылку, хотя никакой вины за ним не было, кроме немецкого происхождения. Татьяна отправилась бы вслед за отцом, но еще до этого хореографическое училище эвакуировали под Пермь... Кстати, когда Таня получала паспорт, а было это в годы войны, мать посоветовала ей поменять отчество - так из Людвиговны она стала Львовной. А фамилию Татьяна поменяла позже, выйдя замуж за офицера Константина Пилецкого.

После войны вся ее жизнь перевернулась: вместо того чтобы стать балериной, она стала актрисой. Сначала участвовала в массовке фильма «Солистка балета». Пришла на студию, просто чтобы заработать: в голодное послевоенное время гонорар 4 рубля 50 копеек за съемочный день казался очень солидным. Так она попала и в фильм «Пирогов», где тоже должна была мелькнуть в эпизоде - прокатиться перед камерой на лошади. Но постановщик картины, легендарный Григорий Козинцев, присмотрелся к девушке и решил попробовать ее на роль Даши Михайловой-Севастопольской, одной из первых русских сестер милосердия. Пилецкая была так уверена в провале, что даже не пришла смотреть отснятый материал. Но на самом деле проба удалась, и Пилецкая попала в кинематограф, который ее и прославил...

Пилецкая позировала для статуэтки «Юная балерина».

Особенно известен стал фильм «Разные судьбы», где она играла красотку-эгоистку Татьяну Огневу. Этот фильм принес популярность, но, если так можно сказать, отрицательную: актрису начали впрямую ассоциировать с нехорошей женщиной Огневой, готовой ломать чужие судьбы ради материальной выгоды. В интервью «Комсомолке» Пилецкая вспоминала: «Помню первое выступление на публике после выхода картины в Московском университете - меня там чуть не убили! Студенты выскочили на сцену: «Да как ты могла, такой парень, а ты его бросила!»

А в книге «Навстречу ветру» Пилецкая писала: «После этого фильма мне приклеили ярлык: «она злая», и из-за этого многие роли прошли мимо меня, и я ничего не могла с этим поделать. Какие бы прекрасные пробы ни были, меня не утверждали. Предложения стали поступать все реже и реже. Какой парадокс: казалось бы, успех, популярность, фотографии в каждом киоске, заграница, что тогда было большой редкостью, а сниматься я стала мало. Словно этой ролью, ролью Тани, я исчерпала все свои актерские возможности. А я ведь только начинала свой кинопуть, впереди столько планов, столько ролей. Конечно, они были, и характеры были положительные, и героини милые, добрые («Олеко Дундич», «О моем друге», «Дело № 306», «Невеста» и т. д.), и тем не менее ярлык «она злая» приклеился ко мне на долгие годы и мешал мне страшно...» К тому же Пилецкая всегда считала, что ее внешность не соответствовала советским стандартам, и это тоже мешало кинокарьере.

Легче было в Театре имени Ленинского комсомола (не московском, а ленинградском - сейчас он называется «Балтийский дом»). С ним она «изменила кинематографу» и сыграла на сцене десятки ролей в спектаклях по произведениям Ростана, Островского, Брехта, Ремарка, Теннесси Уильямса...

«Мне не понять актеров, уехавших из родной страны»

Пилецкая и сейчас ведет активный образ жизни. Пишет стихи, играет в театре, прекрасно выглядит (царственной осанкой она обязана балету). Достаточно легко перенесла коронавирус, хоть и провела две недели в больнице. Комментирует новости. Например, высказалась о Ренате Литвиновой, уехавшей после начала СВО во Францию (Пилецкая снималась у нее в картине «Северный ветер»):

«Иначе как помутнением мозгов я это назвать не могу. На съемках Рената произвела на меня впечатление неглупого человека. И вот такое сотворить! Мне никогда не понять артистов, уехавших из родной страны. Как можно предать Родину?.. Безумие». Безобразием называет и запрет русской культуры на Западе.

КСТАТИ

«Главный секрет долголетия - быть доброй»

Конечно, Татьяну Львовну спрашивают о секретах долголетия. Но, похоже, особых секретов нет. Здоровое питание? В интервью «Комсомолке» она говорила: «Я ем как следует. Никогда никакой диеты! Всю жизнь люблю сладенькое! Был случай: в театре в гримерной стояли коробочка конфет и шампанское. Подошла одна актриса, ей предлагают: «Вам налить? Вот конфетки». Она отвечает: «Сладкого не ем, ничего не пью!» Я не выдержала: «Господи, ну как же вы живете? Без таких минуток радости?» В другом интервью смеялась: «Много не ем, а то в театральные костюмы не влезу! Утром - кофе большую чашку со сливочками и творожок. На обед суп: щи, борщ - любой, второе и компотик. На ужин творожок. И все».

Татьяна Львовна до сих пор играет на сцене родного театра. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Утренняя зарядка? «Какие зарядки? В юности я уже отзарядилась в балете столько, что на всю жизнь хватило. Это все и от природы, и, наверно, еще характер. Я в папу. Он был очень легкий человек, с юмором, очень талантливый, даже в ссылке рисовал. Папочка не пережил бы всего этого, если бы у него был другой характер».

И еще Татьяна Пилецкая советует тем, кто любит ныть и жаловаться, как все плохо: «Любить жизнь. Любить людей. Быть доброй. Вот так».

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Любимого нагадала цыганка

Первым мужем Татьяны стал Константин Всеволодович Пилецкий, молодой офицер, дослужившийся впоследствии до капитана первого ранга. У них родилась дочь Наталья, а через полтора десятка лет после свадьбы Татьяна и Константин расстались. «Развелись из-за того, что он начал меня страшно ревновать, - рассказывала актриса. - У нас сохранились прекрасные отношения, пусть он и не помогал воспитывать дочь. Единственное, она ездила к нему летом на дачу».

Вторым мужем стал актер Вячеслав Тимошин, солист Ленинградского театра музыкальной комедии. Он ушел от Пилецкой к певице Людмиле Сенчиной, с которой прожил несколько лет.

Ну, а третьим супругом стал мим Борис Агешин. По словам Пилецкой, началось все на съемках. «Я подружилась с цыганкой Ритой. Ее мама мне нагадала в карты молодого жениха. Прошло время, и как-то звонит Рита: «Чаю согрей, приеду в гости. Но не одна». И вот на пороге появилась Рита с мужчиной явно моложе ее. Им и оказался Борис. Они привезли бутылку рома и 200 граммов колбасы. Хорошо посидели, а уходя, Борис спросил: «Можно, я вам позвоню?» С этого и началась наша жизнь. А ту бутылку из-под рома мы храним как наш счастливый талисман». Увы, в том же 2018 году, когда она дала это интервью, Агешин скончался.