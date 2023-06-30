Тунгусский метеорит мог быть следствием воздушного боя НЛО

До сих пор в тайге можно найти деревья, вырванные таинственным взрывом 1908 года. Фото: Евгений САЗОНОВ

30 июня 1908 года в 7 часов 14 минут небо над рекой Подкаменная Тунгуска внезапно вспыхнуло так, что очевидцы решили: зажглось второе солнце - предвестник конца света. Другие услышали прежде громовые раскаты такой силы, что испугались - началась война.

В атмосферу вошло гигантское огненное тело, оставляя за собой длинный хвост из дыма. Преодолев за несколько минут 700 километров, оно взорвалось в междуречье Лены и Подкаменной Тунгуски на высоте 10 километров. От колоссального светового излучения обуглились деревья, взрывная волна вырвала их с корнем. Землю тряхнуло с силой пяти баллов, которые уловили сейсмостанции по всему миру. Взрывная волна обошла земной шар несколько раз. В радиусе 200 км в домах выбило стекла и повело бревенчатые стены.

На площади более 2000 кв. км повалило 80 миллионов деревьев в форме крыла бабочки. Цветущая тайга моментально превратилась в зловещую пустыню.

Взрыв по силе был равен где-то пятидесяти мегатоннам. Это мощность советской водородной «Царь-бомбы» (она же - «Кузькина мать») - самого страшного оружия, когда-либо созданного человечеством...

115 лет прошло с тех пор. И до сих пор нет ответа, что это было. Зато есть много версий, что же это могло быть. Сегодня мы рассмотрим самую интересную.

Атомный след

Землянам всегда хотелось верить, что мы не одиноки во Вселенной. Еще в IV веке до н. э. философ Метродор изрек: «Считать Землю единственным населенным миром в бесконечном пространстве - такой же абсурд, как и утверждать, что на целом поле, засеянном пшеницей, взойдет лишь одно зерно».

Точно известна дата рождения инопланетно-техногенной версии происхождения тунгусского феномена - январь 1946 года. Тогда писатель-фантаст Александр Казанцев опубликовал в журнале «Вокруг света» рассказ «Взрыв». Произведение объясняет тунгусский феномен аварией звездолета на атомной тяге. Причем автор предположил, что одна из инопланетян выжила и стала шаманкой на Подкаменной Тунгуске. Но эта версия кажется фантастической только на первый взгляд...

Казанцев проявил гениальную наблюдательность и не менее гениальное предвидение. Во-первых, первым заметил несомненное сходство между характером разрушений в уничтоженной атомной бомбой Хиросиме и в тайге под факторией Ванавара.

Во-вторых, на основе этих сходств опять же первым предположил, что Тунгусский метеорит мог взорваться в воздухе. Атомную природу событий он вывел из того, что в зоне сплошного вывала есть центральная площадка радиусом в пять километров, где стоит так называемый телеграфный лес. Это уцелевшие деревья, с которых неведомой силой сорваны кроны, ветви и даже кора. В Хиросиме в самом эпицентре тоже уцелели строения. Следовательно, и там и там наблюдалось воздействие сверхсильного воздушного взрыва.

В разных книгах встречаются свидетельства о загадочных экспедициях второй половины 40-х годов ХХ века. Мол, какие-то хорошо экипированные люди неоднократно отправлялись к месту падения метеорита. Есть версия, что посланы они были не кем иным, как Лаврентием Берией, в пору его кураторства советской атомной программы. Якобы в тайге искали следы атомной бомбардировки. Или инопланетян. В ядерной гонке были все средства хороши, а Берия не раз заявлял, что ради дела готов сработаться даже с чертом (следовательно - и с пришельцем). Итогов этих экспедиций, как и доказательств их существования, не найдено...

Однако хорошо известен интерес к феномену другого влиятельного человека. В 1959 году Сергей Королев отправил на место тунгусской катастрофы спецгруппу, в которую входил будущий космонавт Георгий Гречко. Отряд из 22 космических инженеров был настолько хорошо оснащен, что имел в своем полном распоряжении группу дозиметристов, химиков, лесоведов, болотоведов и даже собственный вертолет. Генерального конструктора интересовало, мог ли причиной вывала быть взрыв чужого космического корабля. И если да, то ставилась задача любым способом найти хоть какую-то инопланетную технологию, дабы использовать ее теперь уже в космической гонке.

Гречко вспоминал, что они взяли семь тысяч проб из Южного болота, изучали лучистые ожоги деревьев, искали следы радиации, мутации и, конечно, обломки НЛО, но… никаких артефактов или повышенной радиоактивности не обнаружили. Ни они, ни последующие экспедиции, которые проводятся вплоть до настоящего времени (в 2017 - 2018 годах этим занималась и совместная экспедиция «Комсомольской правды» и Русского географического общества).

Так могла выглядеть спасательная капсула.

Значит, стоит полностью отмести техногенную версию? Оказывается, нет. Есть несколько неудобных деталей:

1. После происшествия над Тунгуской Иркутская геофизическая обсерватория зафиксировала неожиданное интенсивное возмущение магнитного поля Земли.

В 1908 году на это не обратили внимания. А вот в 50-х установили: подобные эффекты вызываются резким увеличением ионизации, что, в свою очередь, является основным маркером атмосферных ядерных испытаний.

2. Поразительное сходство имели сейсмограммы инцидента над тайгой и воздушных атомных взрывов.

3. Многие специалисты считают, что особая форма вывала леса вызвана скорее ударной волной взрыва. То есть он произошел от высвобождения внутренней энергии пришельца из космоса, а не от баллистической волны тела, которое двигалось в атмосфере на высоте 10 - 20 километров со скоростью несколько километров в секунду...

4. ...и не просто двигалось, а, судя по рассказам очевидцев, еще и маневрировало.

Видео 2014 года, где американский F-18 преследует неопознанный летающий объект.

Врет, как очевидец...

Рассказы свидетелей падения метеорита имеют большую странность. Мало того, что они не совпадают. Часто они вообще противоречат друг другу: в описании полета Тунгусского метеорита - вплоть до противоположных направлений; в точках наблюдения взрыва, порой невозможно далеких от эпицентра; в цвете и яркости - от светлого до темного; наконец, в форме - шар, метла, стрела, молния и пр.

Почему такие расхождения? Простейшее объяснение, которое почему-то никому раньше не приходило в голову, высказано в книге, изданной «КП» в 2018 году, «Тунгусский метеорит. Тайна пришельца из космоса». По этой версии, неопознанных летающих объектов было на самом деле несколько, и они имели искусственное происхождение. Недаром аборигены описывали тунгусский феномен как сошествие стаи железных птиц бога Агды (среди записей исследователя Иннокентия Суслова, опрашивавшего эвенков в 1926 году, есть рассказ старика Василия из рода Шанягирь, который «сам видел этих птиц», «видел, как они гремели, шумели, ударяли громко»).

А то, что в разные моменты времени доносилось множество взрывов, похожих на выстрелы из тяжелых орудий, позволяет фантазировать, что объекты вели воздушный бой.

Житель села Каменского А. Голощекин вспоминал, что перед началом громовых ударов от «второго солнца» отделилось «тело больше аршина длиной (то есть около двух метров. - Ред.), продолговатой формы и к одному концу суживающееся; голова у него была светлая, как солнце, а остальная часть - более туманного цвета». Другая свидетельница из деревни Мога, С. Жданова, утверждала, что «по небу летали метлы с огнем… Сначала полетела метла с огнем, потом сноп полетел».

Что это, как не описание пуска ракеты системы «воздух - воздух»? И судя по последовавшим вскоре взрывам (по разным данным - от 5 до 15), ракеты достигли цели!

Опираясь на эти и другие свидетельства, можно нарисовать следующую довольно интересную картину.

Битва при Подкаменной

Несколько боевых инопланетных кораблей начинают преследовать противника (возможно, транспортный корабль) еще в космосе. Пытаясь оторваться, преследуемый на большой скорости входит в атмосферу Земли, из-за чего его оболочка раскаляется. За ним на разном расстоянии следуют вражеские истребители. Эти НЛО и наблюдают земляне в разных точках Центральной Сибири. Бой продолжается уже над тайгой. Транспортный корабль получает несколько ракетных попаданий, в том числе и в двигательный отсек (возможно, это был двигатель не на атомной, а на иной, еще не известной нам энергии, - отсюда и отсутствие радиации), теряет управление и взрывается в 7.14 утра.

Однако бой на этом не завершен. Заведующий Киренской метеорологической станцией Г. Кулеш свидетельствует, что через 15 минут после первой серии взрывов, то есть примерно в половине восьмого утра, снова раздается серия громких отрывистых «выстрелов».

Допустим, экипаж спасся на спасательной капсуле. За ним прибывает группа эвакуации под прикрытием боевых кораблей. Они с ходу вступают в бой и отгоняют противника.

Кулеш утверждает, что и еще спустя 15 минут снова раздается канонада. Видимо, спасательная операция завершается успешно, однако кораблям приходится взлетать под обстрелом - противник вернулся с подкреплением. Примерно так проходят и земные спасательные операции катапультировавшихся боевых летчиков.

Местом приземления «спасательной капсулы» могла быть пресловутая «сухая речка» (то есть глубокая и длинная борозда) в районе обыкновенной реки Верхний Лакур. Странное место обнаружил в 1934 году самодеятельный исследователь К. Суворов. Эвенки рассказывали ему, что возникновению борозды предшествовали «гроза и буря», которые «вырвали лес», а «взрыв образовал на поверхности земли канаву с воронкой-ямой». Причем борозда заканчивалась не кратером, а блюдцеподобным (классическая форма НЛО в описаниях «контактеров»!) понижением диаметром около 8 метров.

Почему бы не предположить, что спасательная летающая тарелка отделилась от основного корабля перед взрывом, пошла на аварийное приземление с креном, пропахала боком канаву и наконец совершила жесткую посадку, оставив днищем на земле большую вмятину.

Исчезновение же капсулы может быть объяснено тем, что ее эвакуировали либо сразу с экипажем, либо позже. Сделать это могли как инопланетные союзники, так и противники.

Все это, разумеется, кажется абсолютной фантастикой, однако с 1943 года и по сегодняшний день собрано огромное количество случаев контакта британских и американских боевых летчиков с НЛО. Несколько раз они пытались догнать и атаковать загадочные «шары с кубом внутри», «яйцевидные объекты диаметром около 15 метров», «черные волчки» (описания из отчетов). Безуспешно. Видео одной из таких попыток появилось несколько лет назад в интернете и наделало шуму. Американским ВВС пришлось признать, что они активно исследуют неопознанные летающие объекты. Правда, видоизменив классическое название: по документам они проходят теперь не как UFO (Unidentified Flying Object), а как UAP (Unidentified Aerial Phenomena) - «неопознанный воздушный феномен». Результаты исследований секретятся, подливая масла в огонь теории заговора.

В 2017 - 2018 годах экспедиция «КП» тоже пыталась раскрыть тайну Тунгусского феномена. Фото: Евгений САЗОНОВ

Загадочные пропажи

Кстати, о теории заговора... В процессе поиска информации сложилось стойкое впечатление, что неоднократно предпринимались настойчивые попытки уничтожения данных - и прежде всего визуальных - о первых экспедициях по поиску Тунгусского метеорита. Вот лишь два самых ярких примера.

Аэрофотосъемка места взрыва, сделанная в 1938 году, по заявлению Евгения Кринова (бывшего соратника первого исследователя тунгусского феномена Леонида Кулика), представляла собой «исключительно ценный документальный научный материал». Но сам же Кринов, став председателем Комитета по метеоритам Академии наук, приказывает в 1975 году уничтожить негативы под странным предлогом их крайне высокой пожароопасности. Ну хорошо, какая-то извращенная логика здесь есть: старые пленки действительно воспламеняются как порох, хотя это не мешало хранить их 27 лет до этого. Но почему распоряжение об уничтожении было дано и по поводу фотографий? Какую опасность представляли они? К счастью, их удалось уберечь втайне от Кринова.

Вторая история касается кинофильма, снятого об экспедиции Кулика 1928 года кинооператором Николаем Струковым. Оригинал был передан в Московский планетарий, где демонстрировался во время лекций о Тунгусском метеорите. Однако в середине 50-х годов по указанию главного механика планетария фильм срочно уничтожают. Без объяснения причин.

Позже предпринимались попытки отыскать копии картины, но они таинственным образом тоже пропали. Удалось найти лишь жалкие отрывки съемки. Основные же киноматериалы безвозвратно утеряны.

Эти факты неплохо ложатся в русло теории заговора, призванной скрыть свидетельства об инопланетном происхождении феномена. Ведь именно в 50-х и 70-х годах ХХ века отметились пики интереса к взрыву с точки зрения поиска НЛО. И тут визуальные свидетельства начинают резко пропадать…

Нет дыма без огня?