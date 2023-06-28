Как мусульмане встретили Курбан-байрам в России: фоторепортаж

Курбан-байрам в Главной соборной мечети, Москва. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

28 июня у мусульман начался Курбан-байрам. Традиционно событие отмечают три дня (хотя в ряде арабских стран празднование может длиться дольше), а самым важным считается первый. По благочестивой традиции мужчины устремляются в мечеть. Женщины же молятся дома.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Намаз был назначен на семь утра, но уже на рассвете, около пяти часов, первые верующие стали собираться у мечетей. В столице четыре наиболее крупных исламских храма. Три относятся к ДУМ — Духовному управлению мусульман Москвы. Это соборная мечеть у бывшего стадиона «Олимпийский» (ныне перестраивается), неподалеку от Третьяковки — Историческая мечеть и Мемориальная — у метро «Минская», рядом с Парком Победы. Четвертый храм Ярдям в районе Отрадное «окормляется» Центральным духовным управлением мусульман России. В Подмосковье для молитвы было организовано 55 площадок.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В московских локациях подготовка к торжествам началась ещё накануне вечером: появились заборы для перекрытия дорог и разделения пешеходных потоков. Мимоходящий общественный транспорт на полдня изменил маршруты. Например, трамваи с востока столицы ехали только до Каланчевской.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В прошлом году, по данным полиции, в Москве на молитву собрались 250 тысяч верующих. А в Подмосковье — на 100 тысяч меньше. Данные по этому году пока не публиковались. Но как рассказали читатели kp.ru, которые живут неподалеку от Соборной мечети, по личным ощущениям, на праздник Ураза (его отмечали 21 апреля) людей было больше.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

— Шла утром по проспекту Мира. Людей много, но пройти можно. Отмечу обилие тех, кто просил милостыню. А еще удивили люди, которые коврики для молитвы продавали — такой ситуативный бизнес. Хотя припоминаю, что раньше в толпе ещё самсу и эфирные масла продавали, но в этот раз что-то не видела таких. Возле мечети стояли волонтеры, помогали распределять людей по окрестным улицам, чтобы всем было удобно совершать молитву, — поделились с kp.ru читательница Алена.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Перед намазом верующим зачитали поздравление от президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. А после молитвы по громкоговорителям неоднократно повторяли, что намаз окончен, можно идти домой. Но мусульмане не расходились: люди хотели попасть в мечеть. Однако храм не мог вместить так много желающих.

Однако настроения толпе это не испортило. Люди обнимались, шумно звонили родным по видеосвязи и поспешили в окрестные магазины и пекарни, чтобы закупить яств к праздничному столу.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Отметим, что в этому году массовые празднования могли не состояться из-за режима контртеррористической операции, который ввели в прошлую субботу в Москве. Однако КТО сняли в понедельник, а торжества прошли по плану.

Справка КП

Курбан-байрам, Курбан-хайит или Иди Курбон (разные названия, исходя из тюрко- или арабоязычной традиции) — исламский праздник жертвоприношения, отмечается по случаю окончания хаджа, т.е. паломничества. Не имеет фиксированной даты в светском понимании, поскольку связан с мусульманским календарем, а он короче на 10-11 дней общемирового, так как связан с лунными циклами. Курбан отмечается во всем мире 10-го числа месяца Зуль-хиджа. Главной традицией религиозного торжества считается принесение в жертву Всевышнему коровы или барана. Мясо следует поделить на три части: одну оставить себе, одну передать родственникам, а третью — малоимущим.

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