Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-байрам. По словам российского лидера, этот праздник имеет глубокий нравственный и духовный смысл.

«Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению идеалов добра, милосердия и справедливости. Мусульманская община России вносит значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения», – приводятся его словам на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что сегодня российские бойцы, исповедующие ислам, в ходе военной спецоперации на Украине проявляют самоотверженность и мужество, опираясь на духовные и патриотические традиции своих предков. Президент пожелал мусульманам России здоровья и успехов.

Как писал сайт KP.RU, Курбан-байрам начинают праздновать через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. В отличие от многих других дат, Курбан-байрам отмечают несколько дней подряд. В исламских странах празднование может затянуться на две недели, где-то его отмечают пять дней, а где-то – три. В 2023 году Ид аль-Адха начинается в ночь с 27 на 28 июня, главные торжества намечены на 28 июня.