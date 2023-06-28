Смерть на глубине: самые известные катастрофы подводных лодок и батискафов

Гибель батискафа «Титан» пополнила список катастроф, случившихся с подводными аппаратами. Фото: REUTERS

Гибель батискафа «Титан» пополнила список катастроф, случившихся с подводными аппаратами. Стоит отметить, что батискафы в нем не появлялись более полувека, и происшествия самых разных масштабов случались, в основном, с подводными лодками. Но все это не отменяет необходимости помнить как и о самих катастрофах, происходивших на глубине, так и о высокой степени риска, сопровождающей подводные погружения

1961 год

В 1961 году при очередном погружении иллюминатор «Триеста» под давлением воды лопнул. Фото: ru.wikipedia.org

«Триест» - название батискафа – стало известным во всем мире за год до трагедии: в 1960 году он опустился на дно Марианской впадины – самой глубокой (11 тыс. метров) в мировом океане. Он был построен по проекту швейцарского изобретателя Огюста Пикара, считающегося «отцом» батискафов, и был куплен американцами. В 1961 году при очередном погружении на куда менее рискованную глубину – 2 тыс. м. – иллюминатор «Триеста» под давлением забортной воды лопнул. Двигательный отсек был затоплен, и аппарат потерял управление. К счастью, экипажу удалось спастись.

1968 год

О том, что все же произошло с израильской подводной лодкой «Дакар», до сих пор неизвестно: командование ВМФ Израиля засекретило всю информацию. «Дакар», экипаж которой состоял из 69 человек, навсегда исчезла в Средиземном море через несколько дней, после того, как под гром оркестров вышла из британского Портсмута, где была приобретена израильским правительством. Она уже прошла греческий Крит, ее ждали в израильской Хайфе. Но очередной сеанс связи не состоялся. Сигналов бедствия лодка не подавала, поиски не дали никаких результатов. Но кое-какие детали спасательной операции все же стали известны: экипаж выходил на связь, но почему-то передавал сообщение без специального кода, открытым текстом, а правительство Нидерландов, к которому Израиль обратился за помощью, посоветовал… обратиться к известному астрологу, который якобы имел большой опыт в поисках именно подлодок. После трех десятилетий поисков «Дакар» нашли: лодка лежала на глубине 3000 м между Критом и Кипром, видимых повреждений на ее корпусе не было. Официальная версия гибели - случившиеся технические неполадки; никакой другой информации в Израиле не озвучивают. Равно как и не подтверждают факт обнаружения через несколько дней после пропажи «Дакара» спасательной шлюпки, под сиденьем которой находилось тело одного из членов экипажа субмарины; причем было видно, что погибший подводник оказался там не по своей воле, и его тело кто-то намеренно затолкал под доски.

«Дакар» удалось обнаружить лишь после трех десятков лет поисков. Фото: ru.wikipedia.org

В том же году американский батискаф «Альвин», который был участником многих научных исследований и военных операций, при погружении в воды Атлантики попал в мощную струю одного из подводных течений и рухнул на дно. Управление было потеряно, но аварийная система подъема не была повреждена. Благодаря ей экипажу удалось поднять сильно поврежденный батискаф на поверхность.

2000 год

Подводная лодка "Курск".

Российская подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море. Расследование показало, что утечка перекиси водорода в носовом торпедном отделении привела к детонации торпедной боеголовки, после чего взорвался весь боезаряд. Спасательная операция, за которой следил весь мир, и в которой принимали участие российские и иностранные подводники, позволила лишь поднять тела 118 погибших моряков и офицеров экипажа «Курска». Затем корпус лодки также подняли на поверхность и отбуксировали в порт приписки.

2001 год

Американская военная подводная лодка Greenville случайно задела японское рыболовное судно Ehime Maru, которое в результате столкновения получило пробоину и затонуло. Девять японцев погибло. Это произошло в районе Гавайских островов. Расследование подтвердило, что капитана подлодки все время отвлекали гражданские наблюдатели, навязанные ему командованием в качестве наблюдателей за военными учениями, в которых принимала участие Greenville. А еще капитан Скотт Уоддл счел, что волны на поверхности океана слишком высокие, и они не позволят открыть люк субмарины, чтобы принять на борт тонущих японцев. Поэтому он отказался спасать гибнущих рыбаков, за что американцев потом долго обвиняли в бессердечности и жестокости.

Подводная лодка ВМФ США USS Greenville.

2002 год

Жизни экипажа британской военной подлодки «Трафальгар» оказались под угрозой из-за… обычной кальки. Ее на флоте кладут между листами навигационных кар для защиты их повреждений. «Трафальгар» принимал участие в плановых учениях, его маршрут прокладывал молодой офицер Тим Грин, заканчивавший тогда курс управления субмаринами. Грин не стал убирать полупрозрачную кальку с карты и прочертил линию курса «Трафальгара» через крошечный островок, который закрыл лист кальки. В результате лодка села на мель, обошлось без жертв. Грина отдали под трибунал.

Подводная лодка класса "Трафальгар" ВМФ Великобритании. Фото: ru.wikipedia.org

2003 год

Австралийская подводная лодка Dechaineux находилась на сравнительно безопасной глубине, когда у нее прорвало трубу для забора морской воды. Ее успели перекрыть, но нижнее машинное отделение полностью затопило. Уже потом подсчитали, что если бы задвижку перекрыли на 20 секунд позже, то Dechaineux никогда не смогла бы подняться на поверхность. Расследование так и не выявило никаких дефектов – ни в конструкции субмарины, ни в какой-либо из ее труб. Все члены экипажа остались живы. Но командование ВМФ Австралии приняло решение уменьшить максимально разрешенную глубину погружений для всех подлодок такого класса, находящихся в составе флота страны. Это обошлось австралийцам в немалую сумму, поскольку чуть ли не все подводные лодки, стоявшие на тот момент на боевых дежурствах, были аналогами Dechaineux, и, по сути дела, в одночасье перестали быть подлодками, поскольку не могли больше полноценно погружаться. В срочном порядке пришлось закупать новые.

Все члены экипажа HMAS Dechaineux остались живы.

В мае 2003 года китайского правительство признало, что все 70 человек, находившихся на борту подводной лодки «Мин», погибли. Трагедия произошла у побережья китайской провинции Ляонин. Лодку подняли и отбуксировали в один из портов, где позднее и была установлена причина аварии: на «Мине» не было ни одного детектора уровня кислорода. Работавшие дизели в какое-то момент его полностью «съели», и экипаж задохнулся. Все высшее командование ВМФ Китая было уволено со своих должностей.

2017 год

У берегов Дании затонула частная, сверхмалая подводная лодка «Наутилус». В последнее плавание ее вел владелец, Питер Мэдсен, пригласивший в попутчицы журналистку Ким Валль. Детали произошедшего на борту «Наутилуса» известны исключительно со слов Мэдсена. Сначала он рассказал, что лодка дала течь, и Валль захлебнулась, после чего он был вынужден оставить ее тело на борту и начать операцию по собственному спасению. Но после того, как водолазы обнаружили на дне моря пакеты с расчлененными частями тела журналистки, Мэдсен изменил показания: на суде он клялся, что случайно нанес девушке смертельное ранение гаечным ключом, и, сильно испугавшись, принял решение посильно замести следы. Суд ему не поверил и признал виновным в убийстве.

В ноябре 2017 года правительство Аргентины сообщило о пропаже военной подводной лодки San Juan. К поисково-спасательной операции подключились корабли и самолеты из Чили, Бразилии, России и США. Через две недели поиски решено было прекратить: никаких надежд на спасение 44 членов экипажа к тому моменту не оставалось. Ровно через год San Juan была найдена при помощи дистанционно управляемого подводного аппарата. Ее обломки разбросаны на значительном расстоянии друг от друга, в 460 км от берега. Причина аварии не установлена до сих пор.

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