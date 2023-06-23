Компания OceanGate начала проводить экспедиции к «Титанику» в 2021 году Фото: EAST NEWS

На борту батискафа «Титан» произошел взрыв. Какие есть версии о причинах происшествия. Береговая охрана США официально признала погибшими всех пятерых членов экипажа батискафа «Титан». По сообщению ведомства, все находившиеся на борту аппарата погибли из-за имплозии - направленного внутрь взрыва, из-за чего батискаф сжало как консервную банку. В таком случае смерть участников погружения наступила мгновенно. Отсюда уверенности, что удастся отыскать их тела, никакой нет.

На борту «Титана» находилось пять человек. 61-летний генеральный директор OceanGate, компании, которая разработала и пилотировала батискаф, Стоктон Раш, 59-летний британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг, 77-летний французский исследователь-подводник, в прошлом военный водолаз, известный исследователь «Титаника» Поль-Анри Наржоле, а также пакистансо-британский бизнесмен Шахзад Давуд и его 19-летний сын Сулейман.

Сулейман не горел большим желанием участвовать в погружении Фото: EAST NEWS

Родные отца и сына из Пакистана рассказали NBC News, что Сулейман не горел большим желанием участвовать в погружении. За несколько дней он сильно волновался и боялся будущей экспедиции, но ему хотелось порадовать отца, который много интересовался гибелью «Титаника» в 1912 году.

На борту «Титана» находилось пять человек Фото: EAST NEWS

АКУСТИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ

Как отмечает Wall Street Journal, практически сразу после появления информации о потери связи с экипажем «Титана» представители ВМС США начали прослушивать батискаф. И через несколько часов сверхсекретная система акустического обнаружения, предназначенная на поиск иностранных подлодок, зафиксировала странный звук, напоминающий подводный взрыв.

«ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился «Титан» в момент потери связи», — сообщил изданию анонимный источник в ВМС США.

«Титан» был похож на цилиндр, внешний корпус выполнен из углеродного волокна, а внутренний - из титана Фото: EAST NEWS

РАЗРУШЕНИЕ ЗА 1/20 СЕКУНДЫ

Компания OceanGate начала проводить экспедиции к «Титанику» в 2021 году. Стоимость участия в подводном путешествии на батискафе обходилась до 250 тысяч долларов. Всего за эти годы опускались к лайнеру около 60 клиентов и 15-20 исследователей. Общее время экспедиции - восемь часов - из них большая часть - это погружение и всплытие.

«Титан» был похож на цилиндр, внешний корпус выполнен из углеродного волокна, а внутренний - из титана. Длина батискафа - около 6,5 метров, ширина - 2,8 метров. Создатели «Титана» - компания OceanGate - утверждали, что подводный аппарат спроектирован таким образом, чтобы выдерживать давление воды на большой глубине, а «Титаник» лежит на глубине почти 4 км.

Сейчас многие специалисты задаются вопросом, что привело к трагедии и можно ли было ее избежать?

Практически сразу после случившегося многие вспомнили, что «Титан» не обладал соответствующей классификацией ни США, ни Канады. В компании это объясняли тем, что аппарат настолько инновационен, что не подпадает под действующие стандарты.

- Предоставление сторонней организации информации о каждом новшестве до того, как оно будет подвергнуто тестированию в реальных условиях, является проклятием для быстрых инноваций, — отмечали в OceanGate.

Чтобы заверить потенциальных клиентов в безопасности судна, OceanGate указывала, что на «Титане» установлена система мониторинга, позволяющая контролировать состояние корпуса во время погружения в реальном времени.

Однако любое повреждение или дефект корпуса мог привести к трагедии и незамедлительному взрыву судна. В научном журнале Journal of Physics: Conference Series приводится заключение, что в таких ситуациях взрыв подводного судна должен произойти почти мгновенно и длиться всего миллисекунды. Подобное происшествие случилось в 1961 году с подводной лодкой USS Thresher, которая погибла в результате имплозии.

«Полное разрушение происходит за 1/20 секунды, — это слишком быстро, чтобы люди на подводной лодке смогли это распознать», — говорится в исследовании.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

В эти дни, пока велись поиски «Титана», внимание многих было приковано к режиссёру фильма «Титаник» Джеймсу Кэмерону. Работая над лентой, он сам погружался на дно Атлантического океана 33 раза. В интервью Sky News он признался, что от своих источников получил информацию о зафиксированном звуке разрушения батискафа буквально через сутки после его пропажи.

О том, что батискаф «Титан» - экспериментальный подводный аппарат, было известно многим Фото: REUTERS

- Я разослал электронные письма всем, кого знал, и сказал, что мы потеряли нескольких друзей. Подлодка взорвалась. Сейчас она лежит обломками на дне. Я написал это еще в понедельник утром, — рассказал Кэмерон.

О том, что батискаф «Титан» - экспериментальный подводный аппарат, было известно многим. OceanGate даже указывало это в документе, который перед погружением подписывал каждый участник подводной экспедиции. Кэмерон относился к этому аппарату скептически. Теперь же режиссер сожалеет, что не забил тревогу раньше по поводу безопасности батискафа.

- Люди в сообществе были очень обеспокоены этой субмариной. Несколько авторитетных инженеров, специалистов по глубоководному погружению, даже написали письма в OceanGate, заявив, что то, что они делают, слишком экспериментально для пассажиров и что аппарат должен пройти сертификацию, — сказал Кэмерон.

Трагедия «Титана» и «Титаника» навела оскароносного режиссера на поиск параллелей между ними.

- Капитана «Титаника» неоднократно предупреждали о льдах по курсу, и тем не менее он на полном ходу врезался в ледяное поле в безлунную ночь, в результате чего погибло много людей. Это очень похожая трагедия, когда предупреждения остались без внимания. Эти трагедии случились в одном и том же месте - это просто сюрреалистично!

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