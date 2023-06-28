В Швеции активист сжег Коран перед крупнейшей мечетью Стокгольма

На этот раз в столичном районе Сёдермальм «самовыражался» Сальван Момика, швед иракского происхождения и, по его заявлениям, атеист Фото: REUTERS

Сегодня в Швеции полиция в очередной раз позволила сжечь Коран. Судя по тому, что священная книга мусульман была уничтожена перед крупнейшей мечетью Стокгольма в первый день праздника Курбан-Байрам, вряд ли это событие пройдет незамеченным в исламском мире. Пока в городе спокойно, но все помнят, что произошло после аналогичного поступка крайне-правого активиста Расмуса Палудана в минувшем январе. Тогда турецкий президент Эрдоган предупредил, что пока Швеция не запретит сжигать священные книги, в НАТО ей не место.

На этот раз в столичном районе Сёдермальм «самовыражался» Сальван Момика, швед иракского происхождения и, по его заявлениям, атеист. Он считает, что борется не с мусульманами, а с их идеями, которые, считает он, необходимо запретить в мировом масштабе. В феврале этого года полиция уже отказала ему в праве совершить подобное у иракского посольства. Но в апреле административный суд признал прежний запрет «противоречащим свободе слова и собраний». По словам полицейских, охранявших очередного «апологета гражданских свобод», даже введенный по всей стране из-за лесных пожаров запрет на разведения открытого огня не дал оснований отменить провокативное действо Момика.

Поскольку это ограничение действует только на природе…

В итоге, полиция сегодня днем молча наблюдала как среди двух сотен собравшихся одни изо всех сил провоцировали, а другие, как могли, успокаивали идущую в мечеть молодежь. Насколько эффективно — покажет ближайшая ночь.

Впрочем, шведские власти больше беспокоят внешнеполитические последствия этого события. Они, очевидно, ставят крест на членстве Швеции в НАТО до начала ежегодного саммита североатлантического блока, запланированного на 11-12 июля в Вильнюсе. Как в сердцах заметил неназванный дипломат из одной балтийской страны, «многие в самом королевстве и Балтийском регионе ожидали, что к началу встречи Турция наконец одобрит членство Швеции. Сегодня в центре Стокгольма эти надежды снова превратились в пепел… Оскорбленный Эрдоган вновь всем покажет, кто в Альянсе главный, а ставший уже хроническим срыв планов по принятию королевства в НАТО ярко продемонстрирует его противникам, какой неисправимый бардак творится в организации, призванной защитить Запад от всех угроз».