Что произошло за день 28 июня: главные новости Фото: Рамиль ГИЛЬВАНОВ

Полиция Швеции разрешила местным активистам провести демонстрацию с сожжением Корана возле городской мечети в Стокгольме. Акцию провели в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

При этом в проведении подобной акции весной 2023 года правоохранительные органы отказали, однако активисты обратились в суд, который встал на их сторону.

В этом время в России объявили в розыск топ-менеджера компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицына. Его подозревают в получении информации, которая не должна была к нему попасть. Он получил доступ к данным, охраняемым законом.

Также 28 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила, что Украину ждет сюрприз на грядущем саммите альянса в Вильнюсе. При этом какой именно сюрприз, она не уточнила.

Помимо этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Сергей Суровикин мог знать о попытке мятежа в России. Он назвал все подобные заявления «спекуляциями и пересудами».

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен допустил, что Китай может сыграть важную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, именно КНР может в определенный момент внести «позитивный и продуктивный» вкалад.