Виталий Коротич: Американки восторгались: «Ах эти русские - как же они равноправны!»

Виталий Коротич на своей даче в Подмосковье Фото: Александр ГАМОВ

Не так давно пользователи американского сегмента социальных сетей посмотрели видео с выпускного российских школьников, на котором молодые люди хором поют популярный хит певца Шамана «Я – русский». Судя по комментариям, это произвело на жителей Штатов впечатление: они удивились, что на кадрах не видно трансвеститов, толстых людей, представителей ЛГБТ, а русские девушки выглядят в сто раз лучше, чем американки. Эту тему KP.RU решила обсудить с бывшим главным редактором «Огонька», 10 лет прожившим в США, Виталием Коротичем....

…Мобильник у Коротича (а известный журналист и общественный деятель живет в Подмосковье) в последние дни работает не ахти как.

Вот почему на сей раз (обсуждая, как водится, то, как американцы воспринимаю нас там, у себя - за океаном), мы с моим постоянным автором решили применить придуманную нами форму.

Короче, я задаю вопросы, Виталий Алексеевич письменно на них отвечает. Потом созваниваемся - рихтуем и оттачиваем формулировки. Итак - вот что из этого вышло.

Как не утонуть в идиотизме американских законов

…- Виталий Алексеевич, дорогой! Ну, тема же понятна. Как - комментируем?

- Александр! Все так. Но есть проблема…

Начал писать и понял, что утону в историях американских равноправий, в идиотизме законов и правил на это счет.

Стоит задуматься, что дамское равноправие на уровне права женщин работать грузчиками и кем угодно это вообще чушь собачья.

- То есть, к чему это вы клоните, дорогой Виталий Алексеевич

- Но помню, в каком году мы делали ремонт в журнале, который я редактировал. (Коротич, разумеется, имеет ввиду свой «Огонек». - А.Г.). А по коридору сновали с носилками наши работницы, замученные и замызганные.

Надо же такому случиться - именно в это время проникла в редакцию давно этого добивавшаяся делегация американских женщин, и я не знал куда деваться от стыда, но американки, пламенея от восторга, восхищались: «Ах эти русские - как же они равноправны!»

- Вы обычно все больше - про Америку нам..

«Как я в Штатах устал от женщин»

- Работая в Штатах, я устал от женщин без косметики, стриженых под полубокс, в мужских рубахах и брюках… И - неутомимо борющихся против «сексплоатации».

Даже термин придумали!

А я говорил им: «Вы не равноправны с мужчинами, вы просто стали похожи на них».

А на вопрос о том, что в России считают спексуальными извращениями, ляпнул, что возможно, будь я окружен на Родине такими вот мужеподобными женщинами, сам бы, ушел в геи...»

Чуть не разорвали!

- Да, уж!

Не душите Джорджа Флойда!

- А спекуляции там, Александр, как положено, наползают на истинные проблемы.

- А что вы имеете ввиду конкретно?

- Не так давно полисмен нечаянно придушил при задержании афроамериканца, далеко не безупречного, имевшего приводы за многие нарушения.

- Ну, это было больше трёх лет назад, в мае 2020-го. Речь о 46-летнем афроамериканце Джордже Флойде. «Полицейский на камеру коленом задушил темнокожего парня», - так тогда писала вся мировая пресса…

- По большому счету, не имеет значения, когда полисмена засудили.

Но вот непричастных к давнему рабовладению и нынешним событиям спортсменов перед матчами еще долго после этого заставляли становится на одно колено перед плакатом с сокращенным лозунгом BLM (Black Lives Matter), призывающим защищать жизни чернокожих.

- И становились ведь?

- Подчас не понимая, что к чему - просто «Так надо!»…

Когда потом случались погромы, в кадрах видеохроник видны были афроамериканцы, крушащие витрины универмагов и грабящие кассовые автоматы… Но американские копы задерживали их с оглядкой - стали боятся...

Кому Коротич не ставил в Америке двойки

- А правда, что в тамошнем американском университете наш «смелый Коротич», «боялся» ставить двойки студентам? (Виталий Алексеевич в США, в том числе, и преподавал. - А.Г.)

- Ну, нет…

Просто коллеги в университете говорили мне: «Не ставь неуды чернокожим своим студентам - напишут жалобу, что ты расист, потом не отмоешься».

В то же время декан на собрании кафедры спрашивал, есть ли у кого знакомые умные афроамериканцы, потому что его замучили в начальственном департаменте из-за отсутствия профессоров-афроамериканцев.

Всё можно извратить и всё извращается.

- Увы…

- При президентстве Кеннеди особенно настойчиво внедрялись льготы для афроамериканцев. Это - как бы в раскаяние за то, что они намучились некогда в рабстве.

- Что же в этом плохого-то?

- Это очень хорошо. Но к нашему времени выросло несколько поколений тех же афроамериканцев, которые не работали…

От дедушек-прадедушек и до внуков-правнуков, живя на социальные пособия...

В школах, которые получше, обязаны принимать некоторое количество афроамериканцев, несмотря на их плохую подготовку и низкую успеваемость

Я помню скандал в лицее города Бостона, когда не приняли белых отличниц, очищая места для кое-как успевающих чернокожих.

Всем нужны льготы.

Женщины требуют льгот ввиду многолетнего отсутствия таковых.

Инвалидам надо помогать? Надо! При любых обстоятельствах уступите им дорогу - и верно ведь!

Но сколько же дармоедов наползло на все эти привилегии!

Шутят, что следующим президентом непременно следует избрать «одноногую женщину, афроамериканку, лесбиянку, больную спидом», чтобы учесть все социальные привилегии.

ЗВОНОК ОТ КОРОТИЧА ПО ХОДУ ПОДГОТОВКИ ЭТОГО ТЕКСТА

- Алло! Дорогой Александр, тема это глубокая и давняя. (А связь подводит вот…)

Вопрос о терпимых различиях в любом обществе очень болезненен и американцы проходили его неоднократно. А если включить сюда еще расовые погромы, то можно сказать, что он не раз ставил под сомнение само существование их страны.

Сейчас всё проще.

Гомосексуализм в их стране дозволен и узаконен.

В армии действует правило Don’t ask don’t say, то есть нельзя спрашивать о расовой или половой ориентации - но и самому нельзя затевать разговоры на эту тему- в общем.

Не спрашивай и не говори! Но - только ведь религиозную или половую принадлежность нынче за границей можно менять по желанию, и трансвеститов тоже немало.

Спекуляции на эпохальных идеях губительны не меньше, чем самые разрушительные политические движения.

Сегодня можно видеть, как извращения в расовой, национальной, гендерной политике порождают спекуляции, убийственные и заразные, как чума. Может, и об этом пару абзацев дать, как считаете.

- Да, Виталий Алексеевич, давайте!

И ещё про американские беды…

- Не хочу, уважаемый Александр, углубляться в американские беды - у нас немало своих.

Наконец-то в нашем обществе, благодаря СМИ, зазвучала важнейшая, давно назревавшая и опасливо замалчиваемая мысль о том, как извращенные понятия о социальной и любой другой справедливости привели к крушению России в начале прошлого века. К пораженческому, позорному выходу ее из первой мировой войны и бедам, которые мы выдыхаем и не можем выдохнуть вот уже много десятилетий подряд.

Ах, много несправедливо заключенных в России? Временное правительство после февральского переворота в 1917 году амнистировало поголовно всех заключенных, обрушав на страну океан уголовников.

После большевистского переворота в Петрограде (некоторые наши читатели называют это Октябрьской резолюцией. - А.Г.) был брошен лозунг «Грабь награбленное!» и уголовный разгул еще больше усилился.

Затем - Гражданская война.

(Кстати, стоит задуматься поглубже над словами Владимира Путина о том, как мы на днях избежали гражданской войны…)

Затем начали раскулачивать, строить колхозы - но выгребали зерно досуха и у середняков- снова извращения доминировали над разумом и стали антигогударственной, злой опасностью.

Призвали к бдительности - страну залила волна злых доносов. Правильно было не раз уже сказано, что Сталин с Берией были далеко не ангелами, но миллионы доносов писали не они лично - извратители убийственны и мы еще мало говорили об этом, а выводили извратителей и демагогов на чистую воду еще реже.

* * *

ЗАПИСКА ВМЕСТО ВЫВОДА

Вообще, стоит задумываться почаще…

«Пожалуй, Россия могла бы найти свое навое лидерство. заговорив откровенно на темы, уродующие человеческие сознания не меньше, чем оружие. Обнимаю - В.К.»

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