В медучреждении Мадонну отвезли в субботу Фото: REUTERS

Агент американской поп-дивы Мадонны подтвердил, что певица уже как несколько дней находится в реанимации из-за легочной инфекции. Ее состояние таково, что потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии и подключение к аппарату ИВЛ.

В медучреждении Мадонну отвезли в субботу, после того, как ее нашли в бессознательном состоянии.

- В субботу, 24 июня, у Мадонны диагностировали серьезную бактериальную инфекцию, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии, - написал агент Мадонны, Гай Осири. – Состояние ее здоровья улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление.

Он также сообщил, что юбилейный тур певицы будет приостановлен, и пообещал сообщить новые даты концертов.

- Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и новые даты концертов. – добавил Осири.

Точный диагноз Мадонны ее менеджер не сообщил, и светские хроникеры вовсю обсуждают его с врачами, которые наперебой предполагают то легочную пневмонию, то инфекционное заражение мочевыводящих путей. В любом случае, считают они, состояние Мадонны крайне тяжелое, поскольку потребовалась работа реаниматологов.

Мировое турне Мадонны Celebration, приуроченное к 40-летнему юбилею ее творческой деятельности, должно было начаться в июле.