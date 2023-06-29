Владимир Киселёв выступил против работников шоу-бизнеса, наживающихся на СВО

Основатель группы “Земляне” Владимир Киселев. Фото: YouTube

Основатель группы “Земляне” Владимир Киселев искренне удивлен поведением ряда коллег по музыкальному цеху. По его словам, в то время пока он за свои деньги организует концерты и ездит по освобожденным территориям, народные артисты зарабатывают на СВО. “Украинские певцы свою страну поддерживают бесплатно, а наши берут деньги!”, - сказал он в интервью Юрию Мильчинскому.

Владимир Киселев заявил, что на его предложение “умерить аппетиты”, прозвучавшее на полях ПМЭФ, российские коллеги ответили истерикой.

Однако, не только жадность шоуменов возмущает знаменитого музыканта. В интервью он назвал еще один “сорт” артистов, которые вредят не меньше открытых врагов. Они имеют зарубежную недвижимость и при этом занимают высокие должности в российском шоу-бизнесе. Большинство стараются отмалчиваться уже на протяжении полутора лет проведения СВО.

При этом сам Владимир Владимирович и группа “Земляне” уже побывали и в ЛНР, и в ДНР и даже в Херсоне. Несмотря на разные трудности, “Земляне” объездили практически весь фронт и не берут за это деньги принципиально.

“Ну как это сочетается? Патриотизм и плата за него?”, - возмущается Владимир Киселев.

А также совместно и Григорием Лепсом, Николаем Басковым и пообещали выплачивать премии за уничтоженные немецкие танки в размере миллиона рублей за каждую бронемашину.

Единственная просьба артиста к обществу и к СМИ - оказывать информационную поддержку. “Мы не хотим пиариться на своих поездках и на том, что поддерживаем бойцов СВО, но любое доброе дело должно освещаться”, - уточнил Владимир Владимирович.