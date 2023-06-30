Маринованный огурец: путь от поля до банки на прилавке

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградская область славится своими огурцами и помидорами. В магазины их поставляют и свежими, и в банках. Крестьянско-фермерские хозяйства выращивают овощи на консервацию, отправляют их на перерабатывающее производство в Волжском, которое является поставщиком для крупных федеральных ритейлеров. Чтобы хрустящие маринованные огурчики было приятно есть, сами овощи, рецептура, технология и качество должны быть отменными. Для журналистов и блогеров устроили пресс-тур и показали, какой путь проходит консервированный огурец от поля до прилавка, перед тем как попасть на стол.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

БЕСКРАЙНИЕ ПОЛЯ И «АЭРОПЛАНЫ»

На 150 гектарах земли в Среднеахтубинском районе выращивают четыре сорта томатов и два огурцов. Их подбирали специально для закруток. Урожай на перерабатывающий завод везут с весны до самых морозов.

- С «Самобранкой» мы сотрудничаем с самого начала, около 5 лет. У них очень высокие требования к качеству овощей: определенный размер, без пустот, болезней и нитратов. В прошлом году собрали 3 тысячи тонн огурца и 6 тысяч тонн томатов, - рассказывает фермер Евгений Логинов.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Перед нами ряд теплиц на два гектара и бескрайние поля с огурцами и томатами. Помидоры еще не поспели, ждут своего часа. Сбор огурца идет весь день. Платформа для уборки выглядит, как аэроплан, так ее и называют.

На крыльях «аэроплана» лежат рабочие. Они просматривают каждый куст и руками срывают овощи, которые по конвейерной ленте ссыпаются в ведра.

Огурцы на 95% состоят из воды, требуют обильного полива и тепла. Система орошения на поле – капельная. С теплом на юге проблем нет. Собирать огурцы приходится каждые пару дней, иначе перерастут и для консервации будут непригодны.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За сезон проходит три смены рассады огурца. После нескольких сборов урожая плети «устают», их меняют. После ранних сортов высаживают рассаду поздних. Выращивают ее сами в теплицах.

Помидоры собирают тоже вручную – сначала в ведра, затем в ящики. Пока мы нашли лишь несколько спелых плодов. Но уже скоро они появятся на прилавках как черри от Global Village и в консервации «Скатерть-Самобранка».

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

КОНТРОЛЬ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА

Два раза в день с поля на завод в Волжском уходит машина. На производство огурец должен попасть быстро, иначе будет вялым.

Смотрим, как приемке овощи взвешивают, далее лабораторный контроль и разгрузка. Лента транспортера доставляет огурцы на калибратор, где их по размеру разделяют на шесть групп - от 4 до 12+ см.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С калибратора огурцы попадают в цех приемки, где их замачивают - отпаивают, чтобы восполнить потерянную влагу. Затем моют в проточной воде. Компрессор продувает воздух, все бурлит, чтобы потом не было ощущения «песка на зубах».

Перед консервацией огурцы еще раз моют. После душа инспектируют – отбрасывают неформат, удаляют плодоножки и соцветия. Дальше по конвейеру огурцы расходятся по банкам.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Следующий этап - щадящая термобработка – пастеризация, благодаря которой огурцы сохраняют приятный хруст. После банки штабелируют в палеты.

На каждом этапе качество, вкус и безопасность продукции проверяют сотрудники лаборатории. На приемке контролируют овощи, сахар, соль, банку, крышку, специи – абсолютно все.

- Мы ежедневно контролируем все технологические этапы производства: приемку, мойку, инспекцию, фасовку, пастеризацию, упаковку, маркировку, отгрузку, температурные режимы, герметичность банки, а также вкусовые качества, кислотность. После продукцию проверяют аккредитованные лаборатории на безопасность: токсические, микробиологические элементы, ГМО, радиологию, - рассказывает начальник лаборатории Елена Малолетняя.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На складе полуфабрикатов №10 банки хранятся не менее двух недель, идет ферментация. Далее - упаковочный цех, где клеят этикетки.

- Продукция складывается в палеты, по штрихкоду на них можно проследить, откуда огурец, банка, крышка, соль, - показывает замдиректора по производству Эдуард Заманов. – После банки отправляются на склад, где загружают машины и отправляют заказчику.

ЗА КАЧЕСТВО СТМ ОТВЕЧАЮТ РЕПУТАЦИЕЙ

Волгоградские производители и поставщики зарекомендовали себя как добросовестные партнеры, отмечают представители торговой сети «Пятёрочка». Их продукция соответствует высоким стандартам и жестким требованиям ритейлера. Закрутки для торговой сети производят так же на Ставрополье, Кубани, в Астрахани и даже за границей.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Собственная торговая марка – это одно из приоритетных направлений сети. Именно здесь мы представляем уникальный продукт отличного качества по доступной цене. Качеству и безопасности – особое внимание, покупатель идет за этим товаром именно в «Пятёрочку», мы за него отвечаем своей репутацией, - подчеркивает начальник отдела качества СТМ торговой сети Елена Генералова.

Консервация – сегмент особый. Все мы выросли на домашних закрутках, поэтому рецептуру для собственных торговых марок отбирают придирчиво. В этом вопросе все покупатели консервативны. Хотят, чтобы было вкусно, как у бабушки. Если потребителя что-то не устраивает, рецепт меняют.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уход зарубежных брендов в прошлом году привел к тому, что люди стали более открыты к новому, готовы пробовать.

- Ассортимент СТМ постоянно расширяется. Недавно запустили перец халапеньо. Развиваются тренды на ЗОЖ – на прилавке появился особый сорт кукурузы без сахара. В целом сегмент растет, - рассказывает старший менеджер категории «овощная консервация» торговой сети Владимир Лихвар.

Выбор местных поставщиков – это экономия на логистике для компании и выгода для потребителя. Цены на качественную продукцию собственных торговых марок остаются доступными.