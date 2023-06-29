Сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова отказалась просить прощения за свое предательство

Чулпан Хаматова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние полтора года, что Чулпан Хаматова сбежала из России, она успела обжиться в Латвии настолько, что даже называет Ригу своим домом. Некогда одна из самых востребованных и обласканных вниманием публики российской актрис теперь с трудом учит латышский язык и пытается пробиться на сцене рижского театра. Правда, пока без особого успеха - сразу два спектакля с участием Хаматовой сняли с показа, а после театр и вовсе закрылся на ремонт.

При этом Чулпан уверяет, что её неоднократно звали обратно в Россию.

- Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью, - рассказала Хаматова в новом интервью латвийской радиостанции. - Было ощущение, что во время звонка представители власти сидели в кабинете. Мне давали гарантии безопасности, говорили: «Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали». Я даже не слушала, один раз повысила голос и накричала на человека, который мне звонил: «Больше никогда, пожалуйста, не звони мне. Этим людям верить нельзя». А сейчас даже они меня не зовут.

Актриса-беглянка считает, что на Родине в ней заинтересованы как в «лидере мнений».

- Думаю, им нужны такие opinion-мэйкеры, которые поддержали бы официальную позицию. Не думаю, что меня хвали с целью показательно наказать. Но если бы я плохо себя вела, может, и наказали бы. А я бы плохо себя вела, - заверила Хаматова.

А вот на вопрос о будущем актриса ответить таким не смогла. С какой страной оно будет связано, с какой профессией и каким достатком - этих ответов Чулпан не знает.

- Я и мои дети прошли и проходим через главный страх, когда ты лишаешься не просто будущего, а даже образа завтрашнего дня. Ты не понимаешь, что будешь делать завтра, чем будешь кормить детей, - призналась актриса и добавила, что теоретически всё еще может вернуться в Россию. - Хоть сейчас. Понятно, что огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: «Была не права». Но я не хочу этого. Вернусь ли я? Не знаю, боюсь думать об этом. А как встречаться с людьми, с которыми ты проработал такое количество лет, а теперь весь театр поддерживает спецоперацию. Слишком очевидно проведена черта, которую не обнулить. Поэтому сейчас для меня это невозможно.

Напомним, в Латвии Чулпан Хаматова живет совсем не так, как привыкла в России. Ролей в кино и театре у Хаматовой почти нет, а те, что предлагают, как правило, связаны с политикой. В Риге актриса снимает квартиру, потому что дети здесь ходят в школу, а на выходные уезжает в Юрмалу, где у нее загородный дом с видом на море стоимостью около полумиллиона евро. Именно эта недвижимость актрисы, по мнению её бывшего коллеги по «Современнику» Сергея Юшкевича, и стала причиной бегства из России. Актёр уверен: Чулпан и другие подобные ей «звёздные эмигранты» открыто проявили свою русофобскую позицию по вполне меркантильным причинам.

- У них есть недвижимость за рубежом. Но с началом СВО им оттуда дали понять: если вы сейчас не выступите публично против спецоперации, то квадратные метры мы у вас заберём, - поделился Юшкевич и привел противоположный пример. - Но не все на это купились. Например, мой товарищ по актёрскому цеху Михаил Пореченков взял и сказал: "Да ну и ладно". У него отжали недвижимость за границей, зато он остался со своей страной.

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