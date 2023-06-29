Наши утраты

Ольга Кучкина.
28 июня 2023 года, прожив 86 лет, ушла из жизни Ольга Андреевна Кучкина, поэт, писатель, драматург, публицист, деятель культуры, обозреватель «Комсомольской правды» более 60 лет.
Ольга Кучкина - крупное явление российской культуры. Она пришла в «Комсомольскую правду» в 1956 году, на волне наступившей «оттепели». И потом всю жизнь несла это знамя раскрепощения советского человека от догм тоталитарной идеологии. В её первом звёздном очерке начала 60-х «А если человек особенный?» тема права личности на свой взгляд и свое мнение, на самореализацию и независимость от коллективной уравниловки прозвучала так ярко, что Ольга и сама стала символом нового поколения, названного потом «шестидесятниками». Ее судьба и биография повторили их судьбы и биографии. Правда, Кучкина оказалась еще и бойцом, не только описывая, но и формируя собственным творчеством и поступками свое время.
Более 60 лет Ольга Кучкина работала в нашей газете, пройдя путь от стажера до «Легенды «Комсомольской правды». Ни одно большое культурное событие страны не проходило мимо ее внимания и оценки. Многие выдающиеся творцы культуры обязаны ей первыми рассказами о своем творчестве. В 70-е годы Ольга сама стала участницей театрально-драматургической т.н. «Арбузоаской» студии и начала писать пьесы, спектакли по которым - о Ван Гоге и Муре, сыне Цветаевой - шли во многих театрах. В 90-е Ольга вела телевизионную передачу «Время Ч», где ее собеседниками стали ведущие мастера перестроечной интеллигенции. Мятежный дух был ей присущ от природы и не покидал до конца. Ее последние романы посвящены нынешним временам и нынешним сюжетам общественной жизни.
Мы, ее коллеги, называли Ольгу «фабрикой»: она работала непрерывно в невероятно интенсивном режиме. Писала блестяще, сложила себя в виртуозного литературного стилиста. Её продукция - это тысячи статей, рецензий, бесед; это десятки книг и поэтических сборников, это телефильмы и биографии всех «кремлевских» жён…
В её активе встречи с большинством выдающихся современников, начиная от генсеков и президентов, культовых общественных фигур - и до священнослужителей и лучших режиссеров и философов. Наследие Ольги Кучкиной ещё предстоит изучать и исследовать.
Мы скорбим. Выражаем соболезнование семье, которая провожает Ольгу только своим кругом. Кремация пройдет в закрытом режиме 1 июля.
Прощай, Ольга, память о тебе останется с нами навсегда.
Борис Панкин, главный редактор «Комсомольской правды» с 1965 по 1973 годы:
Мои самые глубокие соболезнования ее близким и коллегам по КП. Тяжелая утрата для всего пишущего и читательского корпуса. Перевернута еще одна страница эпохи.Ушел из жизни красивый и душою, и телом человек.
Светлая память!