Безработица в России достигла нового исторического минимума: у кого теперь вырастут зарплаты

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Все ниже и ниже падает безработица в России. И вот Росстат объявил о новом рекорде: планка снизилась до 3,2%. А еще год назад было 4%. Если сравнивать количество безработных с апрелем нынешнего года, то оно стало на 60 тысяч меньше (0,1%). Росстат сообщает об общей цифре в 2,4 млн человек. По данным ведомства, в конце мая на учете в центрах занятости числились 0,6 млн человек.

HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян называет несколько причин такого снижения.

1. Заработал нацпроект «Демография» и федеральный проект «Содействие занятости». За прошлый год через него прошли 250 тысяч безработных, которые потом либо находили работу, либо открывали ИП, либо становились самозанятыми.

2. В прошлом году из страны, по разным данным, уехали от 700 тысяч до миллиона человек. В основном это молодые трудоспособные люди. Практически все они – часть трудоспособного населения.

3. Появились широкие возможности контрактной службы. Для людей, которые ранее не могли найти работу, это один из самых вероятных вариантов для трудоустройства.

4. В стране растут объемы малого и среднего предпринимательства. Появляются дополнительные рабочие места.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объясняет снижение безработицы еще и демографическими факторами. На рынок труда сейчас выходит поколение родившихся в начале 2000-х годов. А оно малочисленно.

- И одновременно заканчивается переход на более продолжительный период трудовой деятельности в рамках пенсионной реформы (пенсионный возраст становится все выше, — Ред.). Это тоже влияет на сохранение числа работающих, - дополняет Александр Сафонов. - В итоге число рабочих мест устойчиво превышает количество рабочей силы. Это фактор будет действовать примерно до 2026-27 годов. На рынок труда начнет выходить поколение 2006-2007 годов, когда в стране был всплеск рождаемости. Однако дефицит кадров все равно сохранится, если экономика сохранит те же темпы бурного развития, что и сейчас.

- У низкого уровня безработицы есть определенные плюсы, - говорит Гарри Мурадян. – Госказна пополняется налогами; стабильность не дает поводов раскачивать социальную лодку.

Кроме того, очевидно, что снижение безработицы и более высокая конкуренция на рынке труда ведут к повышению зарплат. Вот, к слову, цифры Росстата. В апреле 2023 года зарплаты в годовом выражении выросли на 10,4%, а инфляция - всего на 2,31%. Номинально средняя зарплата чуть более 71 тысячи рублей. Год назад была на 13% меньше.

- Но не стоит ждать повсеместного повышения зарплат, - добавляет ложку дегтя Александр Сафонов. – Помимо дефицита рабочей силы, в оплате труда определяющим фактором являются возможности бизнеса. Увеличение зарплаты наиболее вероятно произойдет в секторах промышленного производства, обеспеченных госзаказами.

Если же говорить о минусах снижения безработицы, то, по словам Мурадяна, эта ситуация чревата низкой мобильностью труда в стране.

- Работодателю сейчас сложно привлекать новые таланты, - поясняет эксперт. - Для баланса должен быть определенный уровень безработицы. А если все трудоустроены, то никого не уволить, потому что заменить некем.