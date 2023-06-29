Чулпан Хаматова сделала скандальное заявление о сносе памятника советским воинам в Риге

Чулпан Хаматова заявила, что снесенный в Риге в августе 2022 года памятник советским воинам - освободителям Латвии от немецких захватчиков "присвоен российскими властями"

Чулпан Хаматова больше года живет в Латвии. Актриса тайно сбежала из России в 2022 году, поселившись в своем роскошном коттедже в деревне миллионеров. Периодически она дает интервью местным репортерам, где выступает со скандальными заявлениями. На этот раз артистка высказалась о возвращении в Россию и поддержала снос памятника советским воинам в Риге.

Чулпан Хаматова заявила, что снесенный в Риге в августе 2022 года памятник советским воинам - освободителям Латвии от немецких захватчиков "присвоен российскими властями". "Этот памятник оккупировали российские власти. Сделали этот памятник своим, присвоили его, как присвоили «Бессмертный полк», отобрав его у независимого проекта... Присвоили эту победу, забыли про горе, забыли про трагедию", - заявила актриса.

В Госдуме незамедлительно отреагировали на скандальные слова артистки. "Одна из главных тем, на которой спекулируют бежавшие за рубеж предатели, - память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне", - цитирует "Абзац" депутата комитета по культуре Госдумы Сергея Соловьева.

Он добавил, что подобными высказываниями Хаматова "заслуживает презрения и забвения как человек, когда-то имевший отношение к российской культуре".

Стоит отметить, что помимо заявлений о сносе памятника Чулпан заговорила о возвращении в Россию. По словам актрисы, влиятельные знакомые приглашали ее в Москву, обещали безопасность и предлагали работу.

"Звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности... Я даже не слушала, один раз повысила голос и накричала на человека, который мне звонил: «Больше не звони мне». А сейчас даже они не зовут", - сообщила знаменитость.

По ее словам, разрывать все связи с Россией она не намерена. Правда, на Родину не спешит. "Я и сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, что огребу сразу, но могу вернуться, встать на колени, сказать: «Была не права». Но не хочу этого. Вернусь ли я? Не знаю, боюсь думать об этом... Слишком очевидно проведена черта, которую не обнулить. Поэтому сейчас для меня это невозможно", - резюмировала она.