Известная актриса прервала молчание о богатом любовнике Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова больше года живет в Латвии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чулпан Хаматова больше года живет в Латвии. Актриса тайно сбежала из России в Европу, где давно обзавелась элитным жильем. На днях звезда сериала "Возвращение Мухтара" Оксана Сташенко решила пролить свет на личную жизнь теперь уже бывшей коллеги.

Оксана Сташенко заявила, что в России Чулпан Хаматова жила за счет богатого любовника. По словам артистки, влиятельный друг помогал Чулпан не только финансово. Мол, благодаря ему она получала роли в театре и кино.

"Для меня не был удивительным ее отъезд. Всем известно, что она за рубежом себе не только соломку постелила, а очень дорогой матрац. Я не держала свечку, но все говорят, у нее здесь был свой покровитель. Очень влиятельный", - заявила 56-летняя Сташенко.

После чего cообщила, что роли в легендарном "Современнике" Хаматовой давали не просто так. "Наверное, не из-за таланта большого. В России есть намного более талантливые актрисы", - цитирует ее сайт mk.ru.

Звезда сериалов не хочет видеть бывшую коллегу, назвав ту "предательницей". По мнению Оксаны, звезда сериала "Зулейха открывает глаза" после больше не должна появляться в России.

"Мне кажется, у нее хоть на это хватит ума - сюда не возвращаться. Либо, если вернется, после того отношения, которое к ней здесь будет проявлено, у нее останется только два выхода. Или побывать в шкуре Иуды, потому что он - предатель, а все, кто уехали, - предатели. Либо же ей нужно будет срочно покупать самолет и возвращаться туда, где у нее сделано новое гнездышко", - сказала артистка.