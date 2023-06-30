Ориентация на будущее благодаря сдвижным системам Roto

Roto Patio Life2

Во-первых – это индивидуальный дизайн в помещении, во-вторых, удобство при использовании и соответствие стандартам и инновационным технологиям.

Обозначение

Система Патио – это стильный прогрессирующий механизм, позволяющий с легкостью открыть створки параллельно-сдвигающим движением, её же ещё иногда называют – раздвижная система Патио.

Такая система открывания напоминает шкаф-купе и часто используется в дверных или оконных проемах. Плавные движения сопровождаются легкостью при открывании, что обусловлено СПК-конструкцией специального назначения. Она помогает сформировать визуальное и физическое пространство, кроме того, с помощью панорамы, пропускает в помещение теплые солнечные лучи.

Сфера применения

На сегодняшний день, сдвижные системы открывания пользуются огромным спросом на рынке и занимают первые места среди вариаций остекления дизайнерских проектов. Систему Roto Patio можно часто встретить:

• В офисных помещениях;

• В торгово-развлекательных центрах;

• В отелях и ресторанах;

• В частных домах и коттеджах;

• В многоэтажных квартирных домах.

Функциональность и назначение фурнитуры Roto Patio

Фурнитура Roto Patio разработана для широких входов и панорамных лоджий. Открывать их привычным распашным способом нерационально: т.к. для этого требуется много свободного пространства, которое в итоге окажется неиспользуемым. Створки, легко раздвигающиеся в любую сторону, позволяют сэкономить много места. Конструкции с большим весом отодвигаются в сторону одним движением руки. Кроме того, это просто красиво.

Система работает на основе ходовых механизмов и шин, благодаря которым створки скользят параллельно друг другу. Их легко сдвинуть в любую сторону. Она практична при разделении пространства помещений. Увидеть это вы можете на фото вариантов использования Roto Patio.

Особенности фурнитуры Roto Patio

Эффективная система Roto Patio обладает рядом незаменимых и ощутимых особенностей:

• Привлекательный вид и высокая степень безопасности. Возможность реализации взломостойких конструкций;

• Долговечность и износостойкость (надежные каретки и шины, стойкость к коррозии);

• Высокая энергоэффективность за счет правильного прижима створок, а также эффективная шумоизоляция;

• Мягкий и плавный ход – простое и комфортное использование.

К дополнительным плюсам, система Patio – поможет оформить незаурядный дизайн в любом помещении и при этом сэкономит много места за счёт специально раздвижного открывания.

Данная фурнитура имеет также режимы откидного и микрощелевого проветривания, что является немаловажным при выборе.

Взломостойкость

Устойчивость к взлому достигается следующими способами:

• Грибовидные цапфы. Они более надежны в сравнении со стандартными и способны выдерживать нагрузку более 1,5 тонн.

• Ответная планка. Цапфы основного механизма входят в специальные ответные планки и своими бортиками зацепляются за них. Сами планки изготавливаются из стали и отличаются повышенной прочностью.

• Ручки запираются на ключ. При получении доступа к ручке изнутри повернуть ее не представляется возможным.

• Защита от высверливания. Не позволит высверлить штифт ручки и получить доступ к управлению конструкцией.

Все эти меры безопасности делают системы с фурнитурой Roto Patio устойчивыми к взломам. Достоинства фурнитуры не ограничиваются только лишь красотой и безопасностью.

Есть ряд других причин, по которым стоит обратить на нее внимание:

• теплосбережение: плотный прижим створки к раме за счет фурнитуры практически исключают потерю тепла в помещении;

• простота использования: чтобы открыть или закрыть дверь, не нужно прилагать усилия;

• мягкость хода;

• экономия пространства: скользящие двери или окна дают больше возможностей для оформления помещений. Ведь при планировании дизайна интерьера можно использовать место возле окна;

• герметичность, снижение уровня шума. Такой эффект достигается благодаря уплотнителю, расположенному по всему периметру;

• разнообразие: Roto Patio применима для разных ситуаций. Где-то больше подойдут параллельно-сдвижные или наклонно-сдвижные конструкции серии Alversa. Для других случаев применяются “двери-гармошки” Patio Fold;

• совместимость с системой контроля открывания Roto MVS. Предусмотрена также сигнализация при неправильном закрытии или при попытке взлома.

• фурнитура устойчива к коррозии и прочим повреждениям.

Разновидности фурнитуры Roto Patio

1. Классические раздвижные системы (параллельно-сдвижные).

2. Наклонно-сдвижные – используются в том случае, если вес отдельных элементов не превышает 160 кг.

3. Подъемно-сдвижные конструкции.

4. Складные конструкции.

В зависимости от решаемых задач, могут использоваться различные модификации. Конфигурация Life для заполнения широких проемов. Для сдвижных дверей-гармошек применяется Fold. Для индивидуальных решений – модульная конфигурация Alversa, доступная в 4-х вариантах. Или одна из последних разработок – Inowa.

Roto Patio Life

Roto Patio Life

Основная особенность – поворот ручки поднимает не всю створку целиком, а только уплотнитель. Она идеально подходит для подъемно-сдвижных систем большого размера. Система позволяет делать конструкции шириной до 6500 мм и весом до 400 кг.

Roto Patio Life: можно применять везде, где есть необходимость разграничить пространство. Или если требуется установить широкую дверь, которую можно легко и быстро открыть.

Особенности фурнитуры:

• нет необходимости приподнимать дверь во время открывания или закрывания;

• энергоэффективный порог «Комфорт» без мостика холода, за счет использования специального состава при изготовлении порога;

• ходовой механизм со щетками обеспечивает плавное скольжение, продлевает срок эксплуатации.

Roto Patio Alversa

Roto Patio Alversa

Roto Patio Alversa реализуется в 4 решениях:

1. Roto Patio Alversa KS. Наклонно-сдвижная конструкция. Установить откидное положение просто: достаточно повернуть ручку на 90°. Перевод ручки на 180° позволяет сдвинуть створку в сторону. При монтаже используются универсальные запоры (Roto NX/Roto AL), стандартные ручки Roto.

2. Roto Patio Alversa PS. Параллельно-сдвижная конструкция. Доступны варианты с щелевым проветриванием и без него. При повороте ручки на 90° отодвигается в сторону. Ручка, повернутая вверх (положение 180°) – позволяет откинуть створку для проветривания. При щелевом проветривании створка сдвигается в сторону на минимальное расстояние. При монтаже используются универсальные замки и ручки.

3. Модель Alversa PS Air. Представляет из себя параллельно-сдвижную конструкцию с возможностью проветривания откидным способом. При монтаже используются универсальные замки и стандартные ручки Патио Рото.

4. Модель Alversa PS Air Com. Отличие от Alversa PS Air – откидной проветриватель «Комфорт». Открытие и закрытие происходит автоматически – достаточно повернуть ручку. Это облегчает эксплуатацию даже тяжелых створок.

Модульная конструкция Roto Patio Alversa позволяет решать задачи в индивидуальном порядке – итоговый вариант будет зависеть от функциональных задач и личных предпочтений.

Roto Patio Inowa

Roto Patio Inowa

Отличие Roto Patio Inowa

Отличительные особенности – створка закрывается под прямым углом по отношению к профилю рамы. Уплотнитель расположен по всему периметру. Добавлено несколько точек запирания – управление ими осуществляется при помощи одной ручки. Рото Патио Inowa полностью герметична – ей не страшен даже сильный ветер. Пользоваться ей просто: открытие и закрытие осуществляется поворотом ручки. Не требуется приподнимать дверь, притягивать ее к себе или прижимать.

Достоинства Roto Patio Inowa:

• открывание и закрывание не требует усилий;

• высокая герметичность;

• скрытые элементы фурнитуры – они не видны на раме, что положительно сказывается на внешнем виде.

Исходя из достоинств, можно сделать вывод, что Roto Patio Inowa – это современное высокогерметичное решение для профилей из ПВХ.

Окна Roto Patio

Roto Patio подходит не только для дверных проемов. Она прекрасно адаптируется и к окнам. Это практичное решение: чтобы открыть окно, нет необходимости убирать вещи с подоконников. Раздвижные окна Roto Patio дают больше возможностей при планировании дизайна интерьера: можно максимально эффективно использовать все пространство.

Надежная защита от несанкционированного проникновения особенно придется по душе жителям первых этажей – раньше им приходилось ставить решетки на окна. А с фурнитурой для окон Roto Patio в этом нет необходимости. Такие окна выглядят эстетично, открываются легко, независимо от веса.

Двери Roto Patio Fold

Складная фурнитура для дверей Roto Patio Fold используется в отелях, ресторанах, кафе, чтобы красиво отделить внутреннее помещение от террасы или другого открытого пространства. Также применяется в коттеджах и зданиях бизнес-класса. Основная особенность – все части складываются и отодвигаются в сторону.

Характеристики для профилей из дерева и ПВХ:

Характеристики высоких дверей-гармошек Roto Patio Fold для алюминиевого профиля:

Особенности Roto Patio Fold:

• беспороговый вариант облегчает доступ, исключая спотыкание. Это актуально для детей и малоподвижных людей;

• максимально широкий выход на террасы, лоджии;

• порог с термовставкой исключает образование конденсата при разницах температур на улице и внутри помещения;

• благодаря механизму со щетками предотвращается загрязнение направляющих, по которым двигаются ролики;

• материал изготовления фурнитуры устойчив к появлению коррозии и прочим повреждениям.

Цена на системы Roto Patio Fold зависит от выбранной модификации, размеров проема.

Узнать больше вы можете на сайте roto.ru или закажите консультацию у наших специалистов.

Мы в Telegram: @rotorussiadigital

Реклама. ООО РОТО ФРАНК LjN8K9Lnt