Франция столкнулась с наиболее серьезными беспорядками на расовой почве с 2005 года. Фото: REUTERS

Франция столкнулась с наиболее серьезными беспорядками на расовой почве с 2005 года. Тогда они вспыхнули тогда в ответ на гибель двух североафриканских подростков, погибших при попытке скрыться от полиции. На этот раз Францию уже три дня трясет после убийства полицейскими 17-летнего парня алжирского происхождения Наэля.

Всего в ночь на пятницу были задержаны 667 нарушителей, большинство из них молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в МВД.

Волнения, охватившие страну, стали благодатной почвой для мародеров, выходящих на улицы с целью организованного грабежа магазинов. Разгул преступников начался в центре Парижа на улице Риволи, известной своими павильонами лавок и магазинов.

Около 40 человек участвовали в ограблении магазина Nike рядом со станцией метро Шатле – Ле-Аль. Мародеры также ограбили гастроном на улице Фредерика Брюне в 17-м округе Парижа. В Нанте протестующие протаранили автомобилем супермаркет LIDL.

На этот раз Францию уже три дня трясет после убийства полицейскими 17-летнего парня алжирского происхождения Наэля. Фото: REUTERS

Вслед за Францией уличные беспорядки вспыхнули и в Бельгии, полиция задержала 29 человек. Столкновения произошли в Брюсселе, где задержанные кидались в полицию брусчаткой и поджигали автомобили. На 27 человек составили административный протокол, на двоих заведено уголовное дело.

Представитель брюссельской полиции Ильзе Ван Де Кейре рассказал, что в социальных сетях все больше распространяются призывы выходить на улицы «как во Франции».

– Молодежь собирается в различных районах столицы и провоцирует полицию. Движение транспорта в квартале Аннессенс на западе города, который является одной из зон проживания выходцев из Северной Африки, временно прекращено, – добавил Ван Де Кейре.

В Нантере, где произошло убийство 17-летнего подростка, продолжились ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие атаковали силовиков камнями, стеклянными бутылками и зажигательными смесями. Они также устроили пожар в офисе банка Crédit Mutuelle около центральной станции метро. Правоохранители в ответ применили шумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Волнения, охватившие страну, стали благодатной почвой для мародеров, выходящих на улицы с целью организованного грабежа магазинов. Фото: REUTERS

В Кламаре и Компьене муниципальные власти ввели ночной комендантский час. С 22.00 до 6.00 несовершеннолетним младше 16 лет запрещается находиться на улице без сопровождения родителя или законного представителя.

В регионе Овернь-Рона-Альпы на юго-востоке центральной Франции также ввели ряд ограничительных мер. Временно запрещены продажа и хранение топлива в переносимых емкостях, перевозка кислот, легковоспламеняющихся, химических и взрывчатых веществ. В ряде городов был развернут спецназ, а также задействованы бронетехника и вертолеты.

– В общей сложности 40 тысяч полицейских и жандармов были привлечены к работе, из них 5 тысяч – в Париже и окрестностях для противодействия насилию, – сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Стрелявший в Наэля полицейский был задержан. Он попросил прощения у матери погибшего подростка.

– Первые слова, которые он сказал (находясь под стражей), были извинениями перед страной, его последние слова – извинениями перед семьей, – поделился адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар.

Футболисты сборной Франции выразили возмущение убийством подростка.

Фото: REUTERS

– Пуля в грудь… Неправота всегда приводит к смерти одних и тех же людей, – заявил Майк Меньян.

– 17-летний молодой человек был застрелен в упор сотрудником полиции за отказ подчиниться во время проверки. Такова реальность ситуации, и она драматична, – поддержал Жюль Кунде.

– Мне больно за мою Францию. Недопустимая ситуация. Все мои мысли обращены к семье и близким погибшего, к этому маленькому ангелу, который ушел слишком рано, – посетовал Килиан Мбаппе.

Президент Эммануэль Макрон оказался под критикой после того, как вместе со своей супругой Брижит был замечен отдыхающим на концерте Элтона Джона. Кадрами поделилась в соцсетях итальянская модель Бьянка Брандолини.

– В то время, когда Франция в огне, Макрон – не рядом с министром внутренних дел или полицией, он предпочитает аплодировать Элтону Джону. Каждому свои приоритеты. Как безответственно, – заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

– Пока страну сжигают, несмотря на усилия стражей правопорядка по подавлению беспорядков, Эммануэль Макрон идет на концерт Элтона Джона, – обратил внимание депутат Нацсобрания Франции Жан-Филипп Танги.

По данным радиостанции France Bleu, лишь за последнюю ночь во время ночных беспорядков во Франции были ранены 249 полицейских и жандармов. Около 20 автобусов было сожжено лишь в столичном регионе Иль-де-Франс. Ситуация стремительно ухудшается, поэтому Макрон все же решил провести заседание межведомственной кризисной группы, запланированное на 14:00 мск.