Анастасия Михайлова: Здоровое питание сегодня может позволить себе каждый

- Анастасия, расскажите, с какими целями группа «Черкизово» приехала на ПМЭФ в этом году?

- В ходе форума мы участвовали в различных мероприятиях, сессиях, обсуждали важные темы. Я лично принимала участие в двух панельных дискуссиях. Одна из них была посвящена аграрному образованию и вызовам, которые сегодня стоят перед большим агробизнесом. А вторая панельная дискуссия прошла при поддержке Роспотребнадзора - мы говорили в том числе про организацию здорового питания для детей и про то, насколько это действительно важный вопрос для здоровья всей нации.

- Давайте начнем с образования. Сегодня многие компании испытывают дефицит кадров. Для агрохолдингов это тоже насущная проблема?

- Да, в агросфере дефицит сотрудников колоссальный. За последние несколько лет наше сельское хозяйство шагнуло далеко вперед: производители увеличивают объемы и улучшают качество продукции, мы успешно решаем вопросы импортозамещения. Но, к сожалению, есть провал в агрообразовании. То есть производство выросло, а вот с наукой и с кадрами ситуация проседает. В АПК отмечается общий дефицит как рабочих, так и более квалифицированных кадров. Ведь сегодня сельское хозяйство - это не человек с лопатой на свиноферме, это высокотехнологичное производство, цифровые технологии, где нужен не физический, а более высококвалифицированный интеллектуальный труд, связанный с IT-технологиями, наукой, биоинженерией, Big Data и т. д. Наука шагнула очень далеко в плане генетики, агрономии, биологии, животноводства. Но вместе с тем действительно есть большая нехватка людей - в том числе агрономов и ветврачей, которые обладают современными знаниями. Эту проблему необходимо решать сообща всей отраслью.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее про дискуссию о здоровом питании.

- Главная тема дискуссии звучала так - здоровая нация начинается с детей. Поэтому основной фокус обсуждения был на детях, мы обсуждали, как прививать им принципы здорового питания, насколько то, чем сегодня кормят детей в детсадах и школах, релевантно этим принципам, какие здесь есть сложности и вызовы. К сожалению, это факт сегодняшнего дня: не во всех семьях ребенку прививаются правильные пищевые привычки. И если родители этот вопрос не стремятся решить, то школа и детский сад могут взять на себя эту функцию и образовывать детей. Правильные пищевые привычки с детства, культура здорового питания - чрезвычайно важный вопрос. Поэтому мы включилась в образовательный проект Роспотребнадзора «Здоровое питание». Кроме того, мы взяли на себя еще и преобразование столовых в сельских школах. Мы создаем в них приятную среду - это не только обновленные помещения, но и красивая посуда, мебель, наглядные плакаты для детей с информацией о здоровом питании. Они разработаны в ярком визуальном формате и содержат понятные и важные сведения: какие продукты полезны, какие - нет, какие бывают витамины и зачем они нужны. И пока дети обедают в столовой, у них эти истории откладываются в голове.

- Дети будут смотреть на картинки, а им будут давать что-то другое…

- Сейчас принципы здорового питания не всегда соблюдаются. Дети получают большое количество сахара и простых углеводов (макароны, белый хлеб, сдоба, снеки), поэтому мы решили пойти дальше и хотим с Институтом питания имени Эрисмана разработать новую норму аминокислот, белков, жиров и углеводов для детей. И поучаствовать в разработке именно белкового наполнения детского рациона, поскольку мы производим качественное мясо. Мы уже, кстати, запустили тестовую линейку таких продуктов: у нас есть куриные фрикадельки, куриная грудка. Для детей, которые не очень хорошо едят мясо, мы разработали линейку сосисок и колбас, содержащих минимальное количество добавок. Они, по сути, являются видоизмененным мясным продуктом, более привлекательным для детей.

- Для улучшения детского питания нужны изменения в нормативных документах?

- Да, безусловно. Здесь должна быть работа на уровне государства, нужны нормативные акты, которые должны регулировать детское питание в школах. То, что мы видим сейчас в школьных столовых, пока действительно далеко от здорового питания по большому счету. Там все те же котлеты с добавлением хлеба, с детства нам известные, в которых мяса крайне мало. Или какие-нибудь супы из консервов - такую картину мы наблюдали в некоторых регионах. В стране работает госпрограмма, в рамках которой государство выделяет средства на горячее питание с 1-го по 4-й класс. Нужно поглубже посмотреть на это и понять, действительно ли дети получают за государственные деньги все, что необходимо для их роста и развития.

- А что вы лично понимаете под термином «здоровое питание»?

- Прежде всего это сбалансированное питание. То есть в рационе каждого человека всегда должны быть качественные животные белки, полезные жиры, медленные углеводы и клетчатка. Почему-то многим кажется, что здоровое питание - это прерогатива обеспеченных людей. Это вовсе не так. И Роспотребнадзор, и мы пытаемся изменить это предвзятое мнение. Правильные продукты сегодня доступны каждому - это помидоры, огурцы, капуста, морковь, свекла, мясо, птица, гречка, рис. Не обязательно покупать модные нынче авокадо, брокколи, морепродукты и т. д. Белки, овощи и привычные нам зерновые - в принципе вот основа здорового питания.

Справка «КП»

Группа «Черкизово» - вертикально интегрированный агрохолдинг, крупнейший в России производитель мясной продукции. Компания производит мясо птицы, мясо индейки, мясо свинины. Помимо бренда «Черкизово», который является названием компании, торговыми марками холдинга также являются «Петелинка», «Пава-Пава», «Куриное царство» и многие другие. Кроме производства мяса и мясопродуктов, компания занимается растениеводством, кормопроизводством, а также владеет собственным маслоэкстракционным заводом, который выпускает кормокомпоненты.

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