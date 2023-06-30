Рекорды российского экспорта

Фото: Игорь ЗАРЕМБО/РИА Новости

По итогам прошлого года объем поставок продукции агропромышленного комплекса (АПК) на зарубежные рынки составил 41,6 млрд долларов США, что на 12% выше, чем за 2021 год. А импорт составил всего 35,7 млрд долларов. Несмотря на все сложности, с которыми столкнулись российские компании в 2022 году, на зарубежные рынки было направлено более 70 млн тонн отечественной сельхозпродукции и продовольствия. Благодаря реализации мер господдержки удалось сохранить и нарастить портфель финансирования экспортных проектов. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, наша страна сохранила статус нетто-экспортера сельхозпродукции. Сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире - российского происхождения. Кроме того, на мировые рынки было поставлено более 730 тысяч тонн животноводческой продукции и свыше 2 млн тонн рыбы. Интересный факт - постоянно растет экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Ведущими регионами по приросту стоимостного вклада экспорта в общероссийский показатель являются Волгоградская область, Приморский край, Камчатский край, Алтайский край, Сахалинская область, Республики Северная Осетия - Алания и Дагестан.

Халяльная продукция группы «Черкизово» также популярна и на внутреннем рынке.

Лицом на Ближний Восток

Минсельхоз РФ провел большую работу, направленную на переориентацию экспортных потоков, выстраивание новых логистических цепочек, финансовых операций, облегчение условий предоставления государственной поддержки. «В этом году для расширения потенциала аграрного экспорта мы продолжим работу по открытию новых рынков. Я уверен, что экспортный потенциал российского агропромышленного комплекса будет сохранен, а целевые показатели на 2023 год выполнены в полном объеме», - сказал заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.

В структуре экспорта АПК поставки дружественным странам выросли и сейчас составляют 87%. Значительно увеличились отгрузки в КНР, Турцию, Египет, Бангладеш, Алжир, Пакистан. В связи с этим активно развивается институт представителей Минсельхоза РФ за рубежом - они оказывают содействие бизнесу при заключении контрактов на поставки российской продукции АПК. Так, в 2022 году сеть сельхозатташе помогла более 60 экспортерам заключить контракты на реализацию мясной, масложировой и готовой продукции, а также вакцин для животных в страны Азии, Африки и Латинской Америки. Помимо этого, успешно проведены деловые миссии во Вьетнам, Катар, Малайзию, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию и Турцию.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН:

«В сельском хозяйстве мы не только добились роста производства, но и значительно нарастили поставки на экспорт, что также говорит о высоком качестве нашей продукции. Спрос на нее за рубежом увеличивается. Причем не только на сырье, но и на отечественные продовольственные бренды, которые мы продвигаем на международных рынках».

KazanForum 2023

В 2022 году также существенно, на 24%, вырос экспорт халяльной продукции в страны Ближнего Востока и дальнего зарубежья. Такие данные были озвучены на панельной дискуссии «Драйверы развития российского экспорта АПК: продукция халяль», которая прошла в рамках ХIV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum 2023».

По словам одного из спикеров сессии - директора по развитию внешнеэкономической деятельности ТД «Черкизово» Натальи Бартновской, в странах СНГ и Таможенного союза, где превалирует мусульманская культура потребления, на мясо птицы из России приходится пока только 8% при общей доле импорта 35%.

«Несмотря на то что мы ближайшие соседи и добросовестные производители продукции халяль, в этих странах основной объем импорта приходится сегодня на США. Есть все предпосылки для того, чтобы объемы наших поставок увеличились. Этому способствовало бы взаимное признание российского продукта органами сертификации халяль стран СНГ и Таможенного союза, а также равноценные требования к сертификации предприятий-производителей из всех стран-экспортеров», - отметила Наталья Бартновская. Она добавила, что российские экспортеры могут упрочить свое положение на рынках стран Персидского залива (прежде всего Саудовской Аравии) и нарастить объемы экспорта за счет брендированной продукции и развития всех каналов сбыта, включая ретейл и фудсервис.

В рамках KazanForum также прошло обсуждение перспектив развития экспорта в другие страны Азии, имеющие спрос на халяльную продукцию - в частности, в Малайзию. Группа «Черкизово» рассчитывает на открытие доступа продукции российского животноводства и птицеводства на этот рынок уже в текущем году. Руководитель инновационного аналитического центра компании Рустам Хафизов в числе перспективных рынков для развития экспорта халяльной продукции назвал также Индонезию, как страну с крупнейшей экономикой среди членов АСЕАН и с самым большим мусульманским населением в мире (более 230 млн человек).

В 2022 году объем экспорта халяльной продукции компании вырос более чем в 3 раза и составил 11,5 тысячи тонн. Сегодня она производит ее на шести предприятиях, имеющих сертификаты на соответствие стандартам халяль в ряде ближневосточных государств. На предприятиях работают сотрудники-мусульмане, которые осуществляют ручной убой птицы. Портфель брендов включает марки «Латифа» (курица), Dajajti («Моя курочка») и Krasnobor (филе индейки).

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вице-президент по развитию нефинансовых продуктов, региональной и зарубежной сети и партнерской политике Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Роман ГЕНКЕЛЬ:

«Потенциал сбыта халяльной продукции АПК в мире - 1,6 трлн долларов к 2025 году, и один из ключевых вопросов, решение которого позволит нам реализовать этот потенциал, - формирование доверия к российской продукции на мусульманских рынках. А РЭЦ предоставляет следующие инструменты поддержки экспортерам: компенсация затрат на транспортировку, расходов на сертификацию, затрат на участие в выставках за границей, помогает в организации участия в бизнес-миссиях РЭЦ и выставках на национальном стенде Made in Russia, в демонстрационно-дегустационных павильонах с продукцией российского АПК за рубежом и другие».

КСТАТИ

Фото: Павел ЛИСИЦЫН/РИА Новости

Международный экономический форум «Россия - Исламский мир: KazanForum 2023» - одно из крупнейших деловых мероприятий в России. В мероприятии приняли участие порядка 15 тысяч представителей из более чем 85 стран. Было подписано 130 соглашений и меморандумов.

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