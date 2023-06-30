США грозит остановка киноиндустрии. К забастовке сценаристов готовы присоединиться актеры

Кинолюбители и поклонники сериалов замерли в ожидании, наблюдая за забастовкой голливудских сценаристов. Фото: REUTERS

Кинолюбители и поклонники сериалов замерли в ожидании, наблюдая за забастовкой голливудских сценаристов. Те с начала мая требуют от студий и стриминговых платформ пересмотра условия трехлетних трудовых контрактов. Сценаристы хотят авторских отчислений от сериалов и фильмов, повышения минимальной ставки и ограничений на использование искусственного интеллекта. На сегодня ни один сценарист, кто состоит в профсоюзе, не притронулся к текстам. Отложены релизы и перенесены съемки нескольких десятков сериалов и фильмов, в их числе новый сезон «Эмили в Париже», «Эйфория», «Одни из нас», «Бегущий по лезвию 2099». В 2007 году Гильдия сценаристов точно так же выходила на улицы. Тогда протесты продолжались 100 дней.

Но на этот раз к мастерам кинопера собираются присоединиться актеры, как звезды, так и массовка, что, может повлечь за собой остановку всего кинопроизводства в США. О своем желании стать участниками забастовки заявили 160 тысяч актеров, состоящих в профсоюзе. Среди заявителей такие звезды, как Гленн Клоуз, Дэвид Духовны, Дженнифер Лоуренс, Боб Оденкерк, Марк Руффало, Мерил Стрип, Рами Малек, Хлоя Севиньи, Бен Стиллер, Кевин Бэйкон и другие.

Требования актерской гильдии схожи с тем, чего хотят сценаристы: повышение заработной платы и финансовых гарантий на будущее. Помимо гонорара, который актеры получают во время съемок, им также поступают отчисления всякий раз, когда в эфире идет лента с их участием. Но стриминговые платформы Netflix и Disney+ отказываются раскрывать сведения о просмотрах своих шоу и фильмов и предлагают актерам фиксированную плату независимо от популярности.

Чем закончатся переговоры между актерами и стримингами, остается только догадываться. Основной переговорщик Гильдии актеров Дункан Крэбтри-Айрлэнд заявил, что существует очень маленький шанс на соглашение, которое устроит всех. Эта новость сразу спровоцировала слухи, что конфликтующие могут пойти на временное оглашение. Но пока обе стороны выступили за то, что сохранят идущие переговоры в секрете от прессы.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пост ведущего специалиста по «расовому разнообразию» в компании Disney покидает Латондра Ньютон. СМИ утверждают, что это связано с последними провальными проектами, которые были созданы с учетом инклюзивный политики. Последние годы практически каждый фильм Disney становился предметом скандалов из-за смены расы главных героев или их ориентации.

В данном случае речь идет о восьми лентах: «Базз Лайтер», «Тор: Любовь и гром», «Странный мир», «Черная Пантера 2», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Русалочка» с чернокожей актрисой в главной роли и мультфильм «Элементарно» с небинарными персонажами, который также стал худшим проектом Pixar в финансовом плане.

Боссы кинокомпании решили взвалить всю вину за провал в прокате и убыток в 890 млн долларов на Ньютон.

Помимо этого, маниакальная увлеченность расового специалиста инклюзивностью, видимо, также не пришлась по вкусу руководству Disney. Так, по ее настоянию было решено отказаться от «фей-крестных» в пользу гендерно-нейтральных названий.