Стали известны подробности падения сына Ефремова и Добровольской из окна

Актер Николай Ефремов на театральной сцене, 2020 год. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сына Михаила Ефремова и Евгении Добровольской после падения из окна в Москве прооперировали. Николай Ефремов находится на ИВЛ.

Сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской упал из окна около шести утра. Жена Николая Ефремова разговаривала с ним накануне трагедии. Влада Киселева рассказала, что актер был трезвым, передает Пятый канал. По словам жены, он не пил целых пять дней и наводил порядок дома.

О несчастье она узнала от соседей. По словам очевидцев, Ефремов в момент падения мог находиться в наркотическом опьянении, передает НТВ.

Когда его нашли под окнами дома на Пролетарском проспекте, рядом с ним лежала сковородка, а сам он кричал и звал на помощь. По словам жены Николая, мужчина страдает от алкоголизма и состоит на учете у психиатра.

Меж тем в ситуации с падением актера из окна начинают появляться странные обстоятельства. Возле дома Николая суетились подозрительные мужчина и женщина. Они расспрашивали про недвижимость артиста.