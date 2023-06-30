США пообещали Украине новые ракеты: Стоит ли бояться ATACMS и что наша ПВО может им противопоставить

Американцы могут объявить официально о поставках ракет ATACMS для нужд ВСУ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава пресс-службы оборонного ведомства США Патрик Райдер сообщил, что не знает о каких-либо «неизбежных решениях» о поставках дальнобойных, оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS для украинской армии. Райдер признал, что видел публикации американских изданий о конкретных отправках этих ракетных систем Киеву. Но «голос Пентагона» заявил, что ему «нечего объявлять относительно ATACMS».

Ранее Wall Street Journal указывал на такой факт: в июле-августе Белый дом отправку дальнобойных ракет ATACMS Киеву одобрит наверняка.

KP.RU обсудил такие возможности и последствия их реализации с редактором издания «Арсенал Отечества» и авторитетным военным экспертом Алексеем Леонковым.

АМЕРИКАНЦЫ НЕ КРУЧЕ БРИТАНЦЕВ

- Чем американские ATACMS опаснее, например, британских или норвежских ракет, которые сейчас уже на Украине?

- По своей мощности «американки» примерно сопоставимы с британо-французскими Storm Shadow, а также с норвежскими NSM. Американская ракета 480 килограмм боевой нагрузки несет. При скорости в 1500 метров в секунду.

- Дальность американских ракет превосходит британцев и норвежцев?

- Есть нюансы. Несмотря на заверения о якобы «экспортном варианте» поставок Storm Shadow на Украину с «пониженной дальностью» до 290 км, о чем писала западная пресса, эти ракеты, на самом деле, имеют дальность в районе полутысячи километров.

- То есть, поставленные Киеву британские ракеты фактически более дальнобойные, чем обещанные украинцам американские?

- Пока выходит так. Но надо понимать, что поставленные Лондоном тактические ракеты Киеву стали очередной проверкой для Москвы — как именно мы отреагируем на такой демарш.

- В смысле, долбанем ли куда-то сгоряча?

- Примерно так. На что наш президент сказал: «Долбануть — не вопрос. Вопрос в том, какие будет после этого последствия».

ПРИВЕТ РУМЫНИИ

- Мы последствия просчитываем надолго вперед?

- Полагаю, да, но терпение наше не безгранично. Ведь, когда встал вопрос о поставках Киеву F-16, то рассматривалось их уничтожение не в небе Украины, а там, откуда они взлетают.

- С каких аэродромов?

- С аэродромов Румынии, например.

- Так все же есть у американских ракет преимущество перед британскими?

- Они могут запускаться с земли с уже имеющихся американских установок РСЗО. Для американских ATACMS подходят не только такие носители, как «хаймарсы», но и М270 МLRS. Их достаточно в ВСУ. Британские же Storm Shadow украинцы могут запускать пока только с Су-24. Что ограничивает их применение.

- У Киева мало и таких «сушек», и аэродромов на Украине, с которых носители таких ракет могут взлетать?

- Аэродромы такие мы недавно на украинской территории еще раз проредили. А реально сейчас главное место базирования находится на территории Румынии. Но противник с нами все время пытается играть в кошки-мышки.

- В каком смысле?

- Взлетая то с румынской, то с украинской территории. В космосе болтается масса западных спутников. Как только они видят, что мы на время оставляем без внимания какие-то территории, то на украинские аэродромы тут же перебрасывают самолеты, способные нести ракеты.

Учебные стрельбы ракетами ATACMS во врему учений в Южной Корее. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УГРОЗА ЮГУ

- Какие российские территории могут достать ATACMS, установленные, например, в Херсоне или Николаеве?

- Почти весь запад Крыма, практически всю Херсонскую область, часть Запорожья. Запад и Киев сделали большую ставку на второй этап наступления ВСУ. В ряде американских изданий случилась истерика по поводу того, что надо задавить Россию во что бы то ни стало - уже летом. Потому очевидно их стремление наступать на южном фланге. С попыткой вывести из строя все военные аэродромы России - и в Крыму, и в Херсонской области. А также на юге Запорожской области. Откуда поднимается наша штурмовая авиация и вертушки, которые долбят бронетехнику ВСУ.

- Такими поставками американцы стараются перебить эффективность работы ВКС России по танкам и БМП с БТР НАТО?

- Есть данные, что уже до трети такой техники уничтожено. По другим данными - пятая часть западных бронемашин остывает в южно-украинских степях. Но поставки Запада в обещанных объемах еще окончательно не осуществлены. Отправка ATACMS будет сделана для решения задач прорыва. Сейчас на территории Украины не менее 30 установок, и американских, и французских — способных пускать такие ракет.

- Но те же «хаймарсы» могут нести не больше одной такой ракеты.

- Это да. Но мы не знаем, сколь «хаймарсов» сейчас на Украине в рабочем состоянии. Может быть, даже 60.

- Крымский полуостров становится первым в ряду угроз американских ракет?

- Да. Но наши ПВО уже работали успешно по таким целям.

- Ну, не совсем таким?

- По своим характеристикам этот американский комплекс очень похож на Точку У. Вопрос скоростных и точностных характеристик для наших ПОВ тут не стоит.

ЦЕЛЬ ПВО

- У американцев очень быстрые ракеты.

- Да, они сверхзвуковые. Но, в отличие от нашего Искандера, они летят по баллистической траектории.

- Что это значит для российских ПВО?

- Это не легче для них. Мы встретимся с данным видом вооружения впервые. Но наши боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов, думаю, с ними справятся,

- Речь об С-400 и С-300?

- Речь о таких комплексах, как Бук М2 и Бук М3. И еще о Тор М2. Их ракеты готовы сбивать ATACMS. И в их номенклатуре цели, подобные американским ракетам присутствуют. И масса БК, которая стоит на управляемых ракетах таких комплексов - она подразумевает не только сбить ракету с траектории, но и уничтожить ее.

- Правда, что ранее такие американские ракеты сбивались иракскими ПВО Саддама Хуссейна (читай - советскими - ред.)?

- Были такие сведения. Но американцы, конечно, это не подтверждали. Они ведь победили Ирак. И они же переписали историю. У них было все про супер-возможности Томагавков, Пэтриотов и ATACMS.

- Сейчас в Пентагоне отрицают поставки Киеву этих ракет.

- Когда противоположная сторона заявляет, что решение о поставках принято или обсуждается, то это значит вот что. Когда говорят в Вашингтоне «решение принято» - значит, оружие уже на Украине. Когда в Белом доме говорят, что поставки Киеву «обсуждаются» - значит, оружие уже едет туда.