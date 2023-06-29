WSJ: США близки к одобрению поставок Украине ракетных комплексов ATACMS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Соединенных Штатов близки к одобрению поставок Киеву американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом рассказали в газете The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

По информации издания, сейчас этот вопрос ожидает решения на самом высоком уровне. Некоторые официальные лица Запада, Белый дом поменял свою позицию в отношении этого вооружения и хочет принять решение о дополнительной поддержке Украины в ближайшие недели, говорится в публикации.

Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус потребовал прекратить поставки оружия на Украину. По его словам, стоит сосредоточиваться на обслуживании той техники, которая уже есть у Вооруженных сил Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад должен прекратить поставки оружия на Украину, чтобы добиться разрешения конфликта. Он подчеркнул, что это единственный способ добиться мирного урегулирования.