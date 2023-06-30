«Это я научила ее этому»: Бабушка впервые раскрыла, почему девочка подала скрытый сигнал о помощи в эфире Первого канала

Девочка попросила о помощи Фото: 1 канал

Видео с 8-летней девочкой, которая в эфире Первого канала подала Международный сигнал о помощи для жертв домашнего насилия, разлетелось по всей стране. Первоклассница в сюжете о том, как родители (Кристина Боржова и Карен Тунян) делили права на младшего ребенка (у детей разные отцы), подала сигнал SOS. Заметили его не сразу, а когда спохватились, семья закрылась от СМИ. Многие гадали, умышленно ли показала этот сигнал девочка, или она проста баловалась. На эти вопросы KP.RU ответила бабушка девочек (по линии мамы), которая впервые раскрыла, почему школьница попросила о помощи.

- Наша внучка знает об этом сигнале, - рассказала KP.RU бабушка девочки Галина Геннадьевна. - Мы с ней обсуждали его около года назад. Она увидела его в Тик-Токе. Спрашивала у меня про это. Я ей сказала, что это сигнал о том, что нужно помочь. И она об этом сигнале знала. В эфире она воспользовалась ситуацией. Это видно. Просто послушайте, как она о маме говорит, очень натянуто, что она любит ее, что она ей благодарна. Ребенок зажатый весь, она в жизни не такая была. Она смеялась, веселая была. А тут она другая.

Девочка подала сигнал за спиной младшей сестренки

По словам бабушки, девочка подала этот сигнал намеренно.

- Она подала этот сигнал, чтобы разобрались в ситуации, - продолжает бабушка. - Она не по возрасту развита. Сожитель моей дочери - бывший наркоман (утверждение бабушки – прим.ред.). Он очень агрессивный. К детям относится по-разному, их не бьет, но шлепает. Если они балуются за столом, их выгонят со словами: "Ходите голодные". Ситуация накалялась давно. Моя дочь не разрешает детям общаться с родственниками, даже с нами, а мы жили вместе в одном доме. К нам запрещали подходить. В итоге было, что ребенок из-за угла помашет нам, сердечко пальцем нарисует. Они выросли ведь у нас на руках с роддома.

Бабушка утверждает, что у нее с мужем были вечные скандалы с дочерью и ее новым сожителем.

- Девочку должны обследовать психологи, органы должны принять меры, опека, ПДН. Детям нужна помощь. Мать давит на них, она с ними разговаривает очень грубо, матом. Она внушает детям, что мы хотим сдать их в детский дом, - негодует бабушка. - При детях они скандалы устраивали с нами. Ее сожитель избил моего мужа, у него перелом руки и носа, сотрясение головного мозга. Он избил, потому что ему не понравились показания, которые мой муж дал в суде с отцом младшей девочки. Он сказал правду, что ребенка настраивают против отца, что ребенка пугают отцом. Это младшего ребенка. После избиения мужа мы ушли из дома.

Девочка живет без отца Фото: СОЦСЕТИ

Бабушка считает, что дети страдают из-за того, что они не могут видеть родственников.

- Их кормят, они умытые, в этом плане все хорошо с детьми, - делится женщина. – Но их скандалы добили. У девочки была истерика, когда на ее глазах избили дедушку. Было так, что мы входим в дом и ребенок боится, что будет снова скандал или драка. Мы ушли, чтобы дети были спокойны. Теперь мы не знаем, что происходит в доме. Там есть соседи. Они не видят, чтобы дети гуляли.

Сейчас в истории разбирается СКР. Следователи проводят проверку. Сама мать на звонки KP.RU не ответила.

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