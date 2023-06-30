Кричит и плачет: Отчим девочки, которая в эфире Первого канала подала сигнал о помощи, показал шокирующее видео

Кристина воспитывает двух дочерей ФОТО: соцсети

«Нам с мамой и сестрой живется очень дружно! Особенно я очень-очень-очень сильно маму люблю. Я ей за все, за все, за все благодарна. Я очень сильно ее люблю и сестренку тоже!», - говорит 8-летняя Алина (имя изменено, - прим. Ред) в передаче Первого канала, сидя в обнимку с 4-летней сестрой, опеку над которой не могут между собой поделить родители (в этом и была суть передачи).

В это же время за спиной сестры девочка показывает жест, который считается международным сигналом о помощи при домашнем насилии (согнутый большой палец, которые несколько раз обхватывается остальными). Так семейная идиллия в один миг превращается в жуткую картину. Сигнал школьницы заметили зрители передачи и начали массово атаковать канал. После этого редакция обратилась в СК. KP.RU разбиралась, был ли жест случайностью или криком детей о помощи.

Девочка подала сигнал за спиной младшей сестренки

31-летняя Кристина Боржова и 33-летний Карен Тунян познакомились, как это сейчас часто бывает, в Интернете. Слово за слово, звонок за звонком, и пара встретилась в реальной жизни. Кристина тогда жила в городе Муром Владимирской области вместе с дочерью от первого брака, а Карен в Москве. Периодически мужчина приезжал ее навещать. В 2019 году женщина забеременела.

- Сама она никогда не работала. На старшую дочь она получает пособие по инвалидности и алименты от отца ребенка, которому также запрещает видеться с ребенком. При этом Вероника и в садик ходила, и в школу ходит сейчас. Когда Кристина забеременела, я отвез ее рожать в Москву. В официальном браке мы не были, да и не жили даже вместе, - рассказал KP.RU Карен Тунян.

Оттуда, по словам мужчины, Кристина сбежала в Муром уже через две недели. Причиной, как говорит Карен, стал ее «тяжелый нрав и нежелание исполнять хоть какие-то обязательства».

По словам Карена, Кристина не давала ему видеться с дочерью, поэтому пришлось обращаться в суд ФОТО: предоставлено KP.RU

- Мы когда только познакомились, возникали разные конфликтные ситуации, но не настолько. Когда родилась дочь, она мне сначала давала с ней видеться, но через полгода мне пришлось обратиться в суд. Я шел по пути закона. В суде утвердили порядок общения с ребенком, она сама признала почти все требования, готова была исполнять, - вспоминает Карен.

Суд постановил, что отец может забирать дочь к себе каждую вторую и четвертую субботу месяца с 12 до 20 часов. По словам отца девочки, первое время Кристина трепетно исполняла требования суда, но вскоре все изменилось.

- Ее 21 раз привлекали к административной ответственности за злостное неисполнение решения суда. После этого я обратился в суд, но весной прошлого года проиграл. Сейчас я настроен забрать дочь себе, - уверяет мужчина.

По его словам, мать девочек и ее новый сожитель поднимают руку на детей и настраивают младшую против отца.

Мужчина уверяет, что дети подвергаются физическому и моральному насилию ФОТО: предоставлено KP.RU

- Она грубо, агрессивно себя ведет. Я был в шоке, когда узнал, что ее сожитель моет девочек, старшая ведь уже совсем взрослая. Узнал я это на самой передаче. А что касается знака помощи, то, я думаю, что она увидела это в Тик-Токе. Но я убежден, что показала она это не просто так, - делится Карен Тунян.

Мужчина также предоставил KP.RU сразу несколько видео, на которых слышны маты и крики со стороны матери девочек. Связаться с мамой девочек у KP.RU пока не получилось - все ее телефоны выключены.

Сама Кристина пока никаких комментариев по поводу скандальной передачи не дает ФОТО: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

- После демонстрации ребенком в эфире федерального телеканала жеста о помощи организована проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области. - Будут установлены условия проживания семьи. При наличии оснований незамедлительно будут приняты меры для восстановления нарушенных прав несовершеннолетних и оказания помощи девочкам, которые могли попасть в сложную жизненную ситуацию.

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