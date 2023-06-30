Их знают в лицо — по плакатам на проспектах и площадях

Russ Outdoor как никто активно участвовала в федеральных социальных проектах в последние годы. Речь идет и про поддержку специальной военной операции, и о проектах "Служба по контракту" и "Герои России" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БОЛЬШИЕ ИГРОКИ

В пресс-релизе Федеральной антимонопольной службы говорится, в частности, следующее:

- ФАС России рассмотрела ходатайство о приобретении ООО «Стинн» (данной компании принадлежит 83% в юридическом лице оператора ООО «Русс Аутдор» 100% уставного капитала ООО «Медиа-1 Аутдор») и одобрила его. Сделка не приведет к установлению доминирующего положения ООО «Стинн» на едином рынке рекламы. В связи с этим основания для отказа в согласовании ходатайства отсутствуют.

Russ Outdoor обязуется не повышать цены на рекламные услуги до конца 2023 года. В течение квартала после совершения сделки компания разработает и опубликует информацию о своих подходах к ценообразованию.

В полусотне российских городов общее количество рекламных конструкций приближается к 54 тысячам. По данным отраслевого измерителя наружной рекламы – компании AdMetrix (Mediascope) - компании Russ Outdoor принадлежит немногим более 9 тысяч. Или около 17%. У Gallery было 2672 рекламных конструкций. Это примерно 5%. Если сложить доли двух компаний - получится около 22%. То есть менее четверти от общего объема рынка наружной рекламы. Речь о какой бы то ни было монополии явно не идет.

Всего же общее количество рекламных конструкций по всей стране оценивается в 70 тысяч. Эта цифра растет. Доступ на рынок не ограничен. Места для установки рекламных конструкций разыгрываются с публичных торгов. Это аукционы или конкурсы. Их проводят органы исполнительной власти.

После совершенной сделки компания Russ Outdoor становится еще боле крупным игроком на рынке наружной рекламы – как в масштабе всей страны, так и в отдельных регионах. Но точно не монополистом — за этим следит ФАС.

Компании Russ Outdoor реализует ряд социально-значимых проектов. Она поддерживала государственные информационные кампании по вопросам вакцинации от ковида. Участвовала в проведении общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России. Начиная с 2022-го проводила информационную кампанию «Герои России».

ГЕРОЕВ ЗНАЮТ В ЛИЦО

О социально-значимых аспектах работы Russ Outdoor «КП» поговорила с первым заместителем министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Александром Менчуком.

- Russ Outdoor как никто активно участвовала в федеральных социальных проектах в последние годы. Речь идет и про поддержку специальной военной операции, и о проектах "Служба по контракту" и "Герои России". Это все федеральные акции, которые они транслируют по всей России. В том числе, конечно, и в Московской области.

- То есть социальная ответственность налицо?

- Я считаю, что социальная ответственность бизнеса данной компании сомнения не вызывает. А что касается правовой оценки сделки – то у меня нет никаких оснований не доверять ФАС. Также для меня важно то, что в процессе принятия решения были учтены дополнительные обязательства, которые на себя взяли Russ Outdoor.

- В Подмосковье они широко представлены?

- Точное количество не назову, но не менее сотни в месяц в последнее время они размещали билбордов с социальной рекламой. В первую очередь это -"Герои России". И второе – "Служба по контракту".

- Герои — жители Московской области?

- Да, у нас есть обращения из муниципальных образований Московской области про реальных героев с отдельных территорий. И мы их встраиваем вместе с Russ Outdoor в большую федеральную историю. Когда, например, в Орехово-Зуево или в Истре человек посмертно награжден за свой подвиг в СВО, его лицо должен видеть каждый его земляк на билборде. Это очень важно.

- Russ Outdoor всегда идет вам навстречу?

- Да. У них верный подход к данной теме. То, что мы вместе с ними это делаем, акцентируя внимание на людях с конкретных территорий - это очень правильно.

ХОРОШАЯ СЕТЬ

О том, как может измениться ситуация на рынке наружной рекламы, «КП» попросила рассказать первого вице-президента АКАР( Ассоциация Коммуникационных агентств России) Валентина Смолякова.

- ФАС по определению не может допускать монополизации на рынке, в том числе, на рынке наружной рекламы?

- У ФАС вполне последовательная позиция. ФАС сегменты рекламного рынка никогда не воспринимал как отдельные фрагменты. Эта служба исходит из того, что рекламодатель имеет возможность использовать другие сегменты. Например, при каких-то завышенных ценах, скажем, в наружной рекламе, рекламодатель имеет возможность перейти на телевидение или в другие сегменты медиа. И поскольку ФАС рассматривает рекламный рынок как единый, то и после такой сделки с покупкой Russ Outdoor его конкурента Gallery никакой монополии и близко не возникает.

- Оценка в 22 % рынка наружной рекламы близка к верной?

- По нашим данным процент рынка, который займет Russ Outdoor после объединений в наружной рекламе, будет повыше, но точно не половину. И надо понимать, что наружка у нас – этот третье медиа после интернета и телевидения.

- Откуда возникло волнение из-за этой сделки?

- Есть операторы второго уровня. Для них эта ситуация обостряет их проблемы. То есть Russ Outdoor, обладая хорошей региональной сетью в 50 городах, при объединении с Gallery «приманит» большинство региональных рекламодателей, которые будут идти к ним. А другие операторы просто не смогут такие охваты дать именно по наружке.

- Russ Outdoor всегда относился внимательно к социальным проектам?

-Да. Например "Героев России" именно они запускали в 2022 году.