Очередное фиаско: почему Зеленского гонят "мокрыми тряпками" со всех важных встреч

Зеленского отказались приглашать на "Большую двадцатку", на сам саммит НАТО, а теперь и еще на одну международную встречу глав государств Фото: REUTERS

Не приглашать Зеленского или игнорировать запросы его администрации с просьбой обеспечить участие президента Незалежной становится модным. Напомним, что последними активными мероприятиями на международной арене, где Vlad Зеленский принимал участие, были саммит Лига арабских государств (ЛАГ) и саммит "Большой семерки". Кстати, на саммите ЛАГ Зеленский изрядно испортил имидж не только себе, но и приглашавшему его наследному принцу Саудовской Аравии Бен Салману, поскольку выступил с претензиями к ряду участников мероприятия - главам государств-членов ЛАГ.

Напомним, еще в 2022-м году Зеленского проигнорировали подавляющее большинство лидеров африканских государств. "Из 55 глав государств Африки, приглашенных на виртуальную встречу с президентом Украины, присутствовали только четверо. Остальные прислали своих представителей", — сообщила тогда заблокированная Роскомнадзором "Русская служба BBC News". А из последних новостей Зеленского отказались приглашать на "Большую двадцатку", на сам саммит НАТО, а теперь и еще на одну международную встречу глав государств. Речь идет о саммите Евросоюз – Латинская Америка. Об этом, кстати, сообщил сам президент Украины на встрече с журналистами испаноязычных СМИ. На встречу с Зеленским пришли сотрудники RTVE, "Эль Кантри", "Эль Мундо", "Агентства ЭФЭ", "Коуп", "Причина", "Шестой" и "Авангард". Зеленский долго-долго рассказывал им про борьбу с Россией и ситуацию в зоне боевых действий. Естественно, все в его изложении выглядело более, чем просто достойно.

- Мы очень осторожны в этом отношении. Быстрые вещи не всегда безопасны. Если мне скажут, что пройдет два месяца и умрут тысячи людей, или если пройдет три месяца и умрут меньше людей. Конечно, я выбираю второе, — заявил он, игнорируя реальность отправки ВСУшников в "мясные штурмы", которую даже украинские генералы вынуждены признавать. - Я бы даже сказал, четыре-пять месяцев и без потерь. Между временем и людьми люди - это самое главное.

Такой весь из себя "правильный" гуманист. Но только на словах. При этом своими же последующими словами Зеленский сам себя и опроверг: "До саммита НАТО мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизней". И здесь соврал, недорого взял, потому что впору говорить не о километрах, а метрах.

Объяснил провал "контрнаступа" погодой и недостаточной поддержкой со стороны западных союзников.

- Проливные дожди идут очень долго, и это несколько замедлило некоторые процессы, — рассказал Зеленский журналистам. - Осенью мы начали контрнаступление, и нам нужен был результат. Мы рассчитывали на определенные вещи, но артиллерия опоздала. Мы остановились, потому что не могли двигаться вперед. Продвижение вперед означало потерю людей, а у нас не было артиллерии.

Опять поплакался о том, что Украину не хотят брать в НАТО.

- НАТО - это не НАТО без Украины. У нас очень мощная армия с очень большим опытом, - заявил он с нескрываемой гордостью за ВСУ, которые он и военное командование Незалежной обрекли на уничтожение. - На европейском континенте нет армий с таким опытом, как у Украины, и Дай Бог, чтобы ни в одной другой европейской стране не было войны.

- В нашем регионе есть много стран, у которых нет больших армий или большого количества вооружений, они малочисленны, — отметил Зеленский и пообещал, что "после окончания войны украинская армия сможет обеспечить безопасность этих соседних стран с помощью опытных бригад реагирования".

Как всегда, заверил иностранцев, что "Россия слаба, а Путин вот-вот рухнет" – мечтания столь же сальны, как и про "победу Незалежной".

А потом ошарашил журналистов новостью. Как сообщил Зеленский журналистам, премьер-министр Испании, которая начала председательствовать в ЕС, Педро Санчес пригласил его на саммит Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), но ряд стран-участниц объявили о нежелательности такого визита.

- Санчес пригласил меня, но некоторые латиноамериканские лидеры заблокировали это приглашение, — пожаловался Зеленский на то, что ему запретили появляться на мероприятии. А он ведь явно рассчитывал попросить денег, оружия, а с учетом специфики некоторых государств, возможно, и немного кокаина… И все надежды прахом.

Тенденция, однако. Арабы теперь его долго никуда не пригласят, Африка с прошлого года не считает президента Украины желательной персоной, теперь и Латинская Америка стала гонять Зеленского сс…, извините, мокрыми тряпками. Это ведь еще бить не начали, хотя "симптом примелькавшихся кудрей" уже налицо. Подождем, скоро будет и на лице.

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