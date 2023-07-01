В США раскрыли "секретный план" Киева: чего мечтает добиться Украина

Главное отличие "мечтателей" от других людей заключается в том, что они с легкостью переключаются на другие "мрии", когда предыдущие разбиваются в пыль и прах Фото: REUTERS

Даже "самые адекватные" украинцы не в состоянии трезво и реально оценивать перспективы, когда дело касается их собственной страны. Что, например, делает русский, когда хочет ответить на какой-то важный вопрос? Он начинает считать: что у него есть, как использовать имеющиеся ресурсы, сможет ли он рассчитывать на дополнительные, с какими трудностями он может столкнуться, какие резервы потребуются для их преодоления, сможет ли, в конце концов, их преодолеть, в какие сроки и так далее. И не только русский, а и любой здравомыслящий человек, вне зависимости от национальности. И совсем другое дело киевский режим. Щирый и свидомый начинает в этот момент мечтать (мриять). Все его "мрии" всегда исключительно приятны для его самосознания, но вот беда – почти никогда они либо не оправдываются, либо приводят совсем не к тем результатам, о которых он "мриял".

Так уже было с теми же "вундервафлями", о которых в Киеве "мрияли", меняя на пьедестале одно "чудо-оружие" на другое – "Джавелины", Байрактары", "Стингеры", "Леопарды", "Пэтриоты" и т.д. так произошло и с "контрнаступом", который не стал укладываться в разработанный в Киеве план. Как сказал один украинский генерал: "Мы рассчитывали, что как только выедем на "Брэдли" на поле боя, то русские побегут, сломя голову, чтобы спастись. А они почему-то не побежали, и "Леопарды" стали мишенями". Эту национальную черту украинцев еще поэт Михаил Светлов, написавший "Гренаду", в своем стихотворении отмечал: "он медлит с ответом, мечтатель-хохол".

Но главное отличие "мечтателей" от других людей заключается в том, что они с легкостью переключаются на другие "мрии", когда предыдущие разбиваются в пыль и прах. Вот, например, стало известно, что недавно в Киев приезжал глава ЦРУ Уильям Бернс. И контактировавшие с ним представители украинской власти развернули перед ним масштабное полотно своих мечтаний, исполненное широкими мазками, свойственными, скорее для авангардистов или абстракционистов.

Итак, по данным трех источников американской газеты Washington Post, украинцы пообещали Биллу Бернсу, что они:

- вернут себе значительную территорию к осени;

- переместят артиллерийские и ракетные комплексы к границе Крыма;

- продвинутся дальше на восток Украины;

- и только после этого пойдут на открытые переговоры с Москвой.

По нарисованному украинской стороной сценарию, "Россия пойдет на переговоры только в том случае, если почувствует угрозу Крыму". И потому "украинские вооруженные силы получат рычаги воздействия на Россию, выдвинув войска и мощное вооружение к краю границы Украины с Крымом, взяв в заложники полуостров, на котором базируется ценный российский Черноморский флот". После чего Киев согласится не захватывать Крым силой, если Россия согласится принять любые гарантии безопасности Украины, которые потребуют Киев и страны Запада. А если Москва откажется, то Киев уничтожит Крым. Ни больше, ни меньше.

План хороший, просто прекрасный, остается только объяснить, как его выполнить или, на худой конец, рассказать, почему он невыполнимый, поскольку, как сказал один украинский генерал, "ВСУ продвигаются на сантиметры", а в США гадают, 16 лет потребуется Украине, чтобы "освободить" свои бывшие территории или 117 (и это при условии, если русские сами не станут наступать). Но с этим в Киеве, как всегда, затык. А без этого данный план относится к категории не "А", "Б" и даже не к "Ж", а к какой-то одной из самых последних букв алфавита.

Напоминает, кстати, как считающийся одним из самых адекватных украинских экспертов бывший советник Кучмы экономист и политолог Олег Соскин сверхбурно отреагировал на слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина "больше не суверенная страна".

- Украина, которая имеет сегодня по сути мощнейшую армию в Европе, боевую, где-то на уровне миллиона человек, вооружённую любым вооружением и бывшим советским модернизированным, и западным всех систем, чтобы она была там где-то как-то встроена. А Венгрия – это Запад, там если сейчас есть 6 миллионов населения реально. Я был десятки раз в Венгрии, там вообще кот не валялся, там хутора, кооперативы, им вообще всё по барабану, - забурлил извержением украинства Соскин и размечтался. - По аналогии с украинской армией – пару бригад, и они пройдут эту Венгрию за сутки где-то, выйдут на границы с Австрией, Словакией, Румынией, Может, время такое пришло? Повторить опыт Советского Союза 1956 года Хрущёва, как вы думаете?

В своем украинствующем раже "гидности" он даже не понял, что, предлагая "пройти Венгрию парой украинских бригад", поднял хвост на государство-члена НАТО. Нападение на которую страны, не являющейся членом Североатлантического альянса, автоматически приведет к задействованию той самой 5-й статьи Устава НАТО, ради которой Киев так стремится попасть в эту организацию. Только уже в вопросе защиты Венгрии от агрессии Украины.

Соскин, как истый украинец, мечтает, вернее, мриет. О том, как "великая Украина" накажет очередного обидчика. Кстати, было бы неплохо с точки зрения закрученности интриги сюжета, чтобы Незалежная получила по мордасам в таком случае еще и от западных партнеров, хотя понятно, что ничего подобного не произойдет. Точно так же мрияли в декламации "сказок" о контрнаступе Билли Бернсу высокопоставленные члены украинской власти, рассказывая о своем "плане", как "поставят москалей на колени".

Это ведь гораздо приятнее, чем стараться выполнить приказ Зеленского ВСУ выйти к Мелитополю до начала саммита НАТО. До которого осталось 10 дней. И гораздо безопаснее.

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