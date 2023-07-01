Киевские власти нагло зомбируют население Незалежной: Почему украинцы против мирных переговоров с Россией

Кулеба действительно опирается на результаты украинских социологических опросов. Причем, некоторые из них дают даже еще более впечатляющие цифры Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба (последнее слово - это не только диагноз и ругательство, но и фамилия) в эфире итальянского телеканала La7 рассказал непонятливым итальянцам, что "Украйна ще не вмерла", и поделился планами на будущее.

- План "А" — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. План "Б" — сражаться за каждый дюйм земли, — героически заявил он и заверил телезрителей в том, что украинцы готовы терпеть и сражаться столько, сколько будет надо.

- Мы провели опрос среди наших граждан, и 58% украинцев говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы. Украинцы поняли, что спецоперация — это экзистенциальный вопрос, — сообщил он и не смог обойтись, чтобы не выпятить свою роль. - Я работаю каждый день, чтобы конфликт закончился как можно скорее.

По словам Кулебы, "Киев никогда не просил о вмешательстве иностранных войск, в отличие от других стран. У Украины простые потребности – ей требуется оружие".

- Мы сделаем всю остальную работу, не подвергая ваши жизни опасности, — пообещал Кулеба итальянцам.

Можно было бы списать все на нежелание видеть реальную картину, но все обстоит гораздо серьезнее. Кулеба действительно опирается на результаты украинских социологических опросов. Причем, некоторые из них дают даже еще более впечатляющие цифры.

Так, например, в конце мая украинский Центр Разумкова опубликовал данные своего опроса, согласно которому большинство украинцев выступают за отказ от переговоров с Россией и за конфликт с нашей страной. Абсолютное большинство респондентов (68.5%) считают невозможным примирение между Украиной и Россией. Из них 36,3% не видят никаких перспектив к примирению, а 32,2% выбрали ответ "Нет, при жизни нынешнего поколения примирение невозможно". Еще 12% согласны на примирение, но только "после суда над военными преступниками и выплаты компенсаций". И хочу вам сказать, что на скамье подсудимых они видят совсем не Зеленского, Ермака, того же Кулебы и прочую компанию нынешних украинских нацистов-бандеровцев.

Лишь 23% респондентов поддерживают идею мирных переговоров между Россией и Украиной, а 64% (почти две трети) категорически против этой идеи. 67% не согласны к возвращению к границам Украины на момент начала СВО, а готовы рассматривать вариант возвращения к границам по состоянию на 1991-й год, соответственно, с украинскими Крымом, ДНР, ЛНР, не говоря уже о Запорожской и Херсонской областях. И при этом совершенно игнорируют тот факт, что все эти территории уже по Конституции стали российскими регионами, и пути назад в этом вопросе нет. При этом, более 34% негативно относятся ко всем без исключения гражданам России. А еще 26% ко всем, кроме тех, кто активно выступает против спецоперации и Кремля.

Можно, конечно, уверять себя, что на Украине сейчас нет никакой реальной социологии, что все это заказуха, исходящая из Офиса президента Украины. Безусловно, это имеет место, но все эти подчистки и подгонки не меняют картину кардинально. Есть, например, другой опрос на иную тему от Киевского международного института социологии (КМИС) по наличию убитых и раненых среди знакомых участников опроса.

Согласно его данным, 78% украинцев имеют близких родственников или друзей, которые получили ранения или погибли во время сражений: "В среднем каждый называл 7 имён пострадавших или погибших. 64% украинцев имеют по крайней мере одного близкого родственника или друга, который был ранен - в среднем имеют 5 раненых близких людей. А 63% имеют по крайней мере одного близкого родственника или друга, который погиб - в среднем имеют 3 погибших близких людей".

Но при всем этом значительная часть украинского общества настроена на неприятие мирных инициатив, обеспечивая поддержку воинственности Зеленского. И в чем причина?

Трудно принять, но это результат очень эффективного воздействия на психику украинцев тех самых пропагандистов, которые ведут массированную атаку на сознание местного населения. "Русские тысячами покинули окопы и развернули сотни танков на Россию! Путин поднял всю Росгвардию: бои", "ВСУ обстреляли весь Крым: прямо сейчас взрываются десятки кораблей Путина! Горят электростанции", — эти и подобные им сюжеты с такими названиями заполонили украинские каналы на Ю-Тубе. А, например, ведущая Полтавского областного телевидения на голубом глазу сообщает телезрителям, что ВСУ окружили 50-титысмячную группировку российских военных, у которых не осталось иного выхода, кроме сдачи в плен, а украинские солдаты "освободили Донецкий аэропорт" и ворвались в Донецк". И сотни тысяч, и миллионы украинцев хавают это дерьмо, совершенно не задумываясь. Они уверены, что ВСУ перемогают москалей по всем фронтам, Путин готовится сбежать, а через "две-три недели" (привет Арестовичу) украинцы оккупируют Москву и разрушат Кремль.

Чем дальше нарисованная картина от реальности, тем больше верит в нее зомбированное украинское население. И тем сильнее будет неминуемое разочарование, когда они столкнутся с реальностью. И тут уже никакие уговоры от Кулебы и Зеленского не помогут. Если их, конечно, сами украинцы не вздернут на ближайшей гиляке, на которой они так мечтали повесить москаля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Очередное фиаско: почему Зеленского гонят "мокрыми тряпками" со всех важных встреч

Президента Украины не пустили на международную встречу глав государств - саммит ЕС - Латинская Америка (подробнее)