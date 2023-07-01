"Дело не только в генах": близкие раскрыли причины трагедии с сыном Михаила Ефремова

31-летний Николай Ефремов случайно выпал из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже в спальном районе Москворечье-Сабурово Фото: ТАСС

В четверг, 29 июня, 31-летний Николай Ефремов случайно выпал из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже в спальном районе Москворечье-Сабурово. Молодого человека доставили в реанимацию с переломами, с тяжелой сочетанной травмой. Врачи ГКБ им. Юдина провели срочную операцию, стабилизировали его состояние. Подключили к аппарату ИВЛ. Теперь его жизни ничто не угрожает.

По словам жены Николая Владиславы Киселевой, Ефремов-младший злоупотребляет спиртным. Однако по предварительным данным, в момент падения Николай не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он заявил полиции, что выпал из окна случайно, мол, позвали голоса. Как пишут некоторые СМИ, он состоит на учёте в ПНД.

Сейчас актёр остаётся в больнице в тяжёлом состоянии.

В театральной среде сразу стали обсуждать, неужели сыну Михаила Ефремова (который отбывает наказание в тюрьме из-за ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. В результате погиб человек) передались папины гены. Вместе с алкогольной зависимостью.

Мы поговорили с писательницей Татьяной Бронзовой, которая много лет работала в МХТ им. Чехова в то время, когда маленький Коля Ефремов приходил в театр вместе с родителями - Михаилом Ефремовым и Евгенией Добровольской. Московским Художественным театром в то время руководил его знаменитый дед - Олег Ефремов.

- Коленька был очаровательным ребенком, пухленьким, здоровеньким мальчишкой. Его назвали в честь его прадедушки – отца Олега Николаевича Ефремова. Он купался в любви взрослых. Правда его родители - Миша и Женя - постоянно ругались, ну а потом расстались, — вспоминает Татьяна Бронзова, которая в МХТ им. Чехова долгое время была заведующей труппой. - Их семейные разборки проходили на наших глазах...

О том, что Николай тяжело переживал ссоры родителей, он рассказывал в интервью. В подростковом возрасте как будто бы упрекал мать Евгению Добровольскую, что она лишила его отца. Возможно, так и было...

- Думаю, что у Коленьки было нелегкое детство, — продолжает Татьяна Бронзова. - Нестабильное. Вначале полная семья, потом родители развелись. Хотя Миша Ефремов всех своих детей очень любит. Всем помогал, пока не сел в тюрьму. Он не бросал Колю, не обделял своим вниманием. Насколько я знаю, после развода с Женей (Добровольской) он отставил ей и Коле шикарную квартиру в арбатских переулках, которую ему помог получить его отец Олег Ефремов. Квартира в элитном доме, где жила Ия Саввина и другие мхатовские артисты, например, Евгений Киндинов. Там закрытая территория. Я даже удивилась, когда вы рассказали, что ЧП с Николаем случилось в районе Пролетарского проспекта. Переехал из центра в спальный район?

Я слышала, что он выпивает. Но я знала его ребенком, когда он был очаровательным мальчуганом. Несколько лет назад я была на спектакле «Посадить дерево» в театре «Практика», где играли Миша Ефремов и Николай. Они играли отца и сына. Оба играли потрясающе. Коля мне очень понравился в этом спектакле.

- С чего бы ему выпивать, если всё в жизни складывалось благополучно? Или это генетика?

- Думаю, дело не только в генах. Бывает, что у горьких пьяниц рождаются нормальные дети, которые на дух не переносят алкоголь. При внешнем благополучии, мне кажется, у Коли было трудное детство. Не думаю, что в сложном подростковом возрасте родители уделяли ему много внимания...

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