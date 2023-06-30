Сын Михаила Ефремова потерял много крови и находится в коме

Николай Ефремов. Кадр из фильма "Свиридовы"

У сына Михаила Ефремова и Евгении Добровольской начались серьезные осложнения. После падения из окна Николай Ефремов потерял много крови, у него возникли проблемы с дыханием, диагностирована сердечная недостаточность. Актера ввели в кому.

Сын Михаила Ефремова и Евгении Добровольской был экстренно госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии после падения из окна. Николая Ефремова прооперировали, но теперь у него начались осложнения. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, пишет Пятый канал.

Николай выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Его доставили в больницу с тяжелой травмой головы, таза и бедра. Артист из-за поврежденной артерии потерял много крови.

Позже у него начались острые сердечная и респираторная недостаточности. Мужчина получил большую внутрибрюшную гематому. Высока вероятность того, что он останется инвалидом из-за перелома таза.

По утверждениям соседа, наследник Ефремова регулярно водил к себе подозрительных граждан и держал в страхе весь дом. "Они вместе выпивали. Они здесь и дебоширили", - рассказал очевидец.

Сосед добавил, что Николай громил подъезд вместе со своей "бандой собутыльников". Жильцы не раз вызывали полицию из-за пьяных драк и скандалов, но с буйным Ефремовым ничего не могли поделать.