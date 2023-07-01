Истерики Зеленского вышли на новый уровень: Какими фантазиями о России Киев пытается запугать НАТО

Главную истерику Зеленский закатил по поводу предстоящего "теракта на ЗАЭС" Фото: ТАСС

Для президента Украины Vlad Зеленский (ваш покорный слуга решил называть его так на европейский манер после того, как он доказал своим поведением и заявлениями примат европейского над украинским, ровно точно так, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок уверена, что потребности немцев не имеют значения, когда чего-то хочет Украина) день прошел зря, если он ни на кого не обиделся и никого не обвинил на весь свет.

Можно сказать, что эти пятница и суббота прошли для него не зря. Зеленский ввел санкции против почти пятисот (484 если быть точным) юридических и физических лиц. И не только из России, но и из других стран. Так, например, под санкции попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая полеты в Россию. Ей теперь запрещено летать не только на Украину, но и даже находиться в незалежном воздушном пространстве. Очень действенная мера, особенно, если учесть, что в воздушное пространство Украины сейчас не то что самолеты, но и утки с гусями стремятся не залетать. А ни одна иностранная авиакомпания даже в кошмарном сне не представляет себе сейчас посадку или взлет в том же международном аэропорту Борисполь.

Главным гвоздем российской части санкционного списка Зеленского стала компания "Мосэнергосбыт", обеспечивающая электроэнергией большую часть потребителей Москвы и области. Как шутят в Сети, следующими в очереди за санкциями должны стать пивные ларьки, но тут уж вам всем индейское национальное жилище, в смысле, фигвам. Потому что не осталось у нас в стране вот таких ларьков. Из этой категории общепита в России разве что шаурмячечные и иные фастфуды остались. В чем будут заключаться украинские санкции в отношении "Мосэнергосбыта" непонятно, но москвичи могут быть спокойны – с украинской энергетикой компания не связана, и столичное электричество Киеву украсть не удастся. И следующим объектом для санкций у Зеленского явно будет "Мосводоканал", попомните мое слово.

А приезд премьер-министра Испании Педро Санчеса Зеленский использовал для того, чтобы обвинить союзников на Западе в том, что они затягивают подготовку украинских пилотов к полетам на истребителях F-16.

- Прежде всего, о том, есть ли понимание планов и графиков поставок F-16. У меня такие же вопросы, как вы задали, к нашим уважаемым партнерам: есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16? – заявил Зеленский на пресс-конференции с испанским премьер-министром по итогам переговоров, словно обвинив его в том, к чему тот не имеет отношения, поскольку Испания даже не вошла "в самолетную коалицию". Но Зеленский, тем не менее, излил всю накопившуюся обиду. - Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет. Я считаю, что некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают – мне неизвестно.

Но самую главную истерику Зеленский закатил по поводу предстоящего "теракта на ЗАЭС". Эта истерика не прекращается на Украине уже который день. Постоянная накачка, что надо делать населению при радиоактивном заражении местности, раздача йодида калия жителям в 50-километровой зоне вокруг ЗАЭС. А тут Зеленского буквально прорвало.

- Мы точно знаем один из планов Российской Федерации, что потом, после того, как станцию передадут нам, будет осуществлен дистанционный подрыв, — нафантазировал Зеленский в своем выступлении, совершенно игнорируя тот факт, что специалисты МАГАТЭ после того, как тщательно обследовали станцию, не нашли никаких признаков минирования, о чем и заявили. И что у России нет никаких причин или поводов для такого подрыва. И уж тем более, Россия ни разу не озвучивала никаких планов по передаче ЗАЭС Украине или той же МАГАТЭ.

Зато у Зеленского таких побудительных мотивов для осуществления теракта на станции хоть отбавляй. И дело тут не только в том, чтобы отвлечь внимание населения от провального контрнаступа, загрузив по полной его голову новыми страхами. Зеленскому надо с чем-то идти на Совет "Украина-НАТО" после того, как он провалил наступление, уничтожив значительную часть полученных вооружений, не достигнув при этом никаких результатов. Зеленскому надо срочно чем-то напугать Запад Россией, ему срочно необходима новая "Буча". И лучше всего для этого, в отсутствие иных доступных альтернатив подходит взрыв на ЗАЭС. Не обязательно даже взрывать реактор, тем более, что это практически невозможно. Гораздо проще ударить ракетами по хранилищу ядерных отходов, складированных на площадке возле ЗАЭС. Эффект, конечно, будет не тот, даже меньше, чем от взрыва "грязной бомбы", но главное, чтобы сработали счетчики радиации, а там можно нести панику и крики, что "русские взорвали ЗАЭС" на всю Европу. И это обязательно должно произойти до начала саммита НАТО в Вильнюсе, иначе теряется 90% резонансного эффекта. И у Зеленского есть не только такие планы.

- Наш источник в ОП рассказал, что после провокации на ЗАЭС, Зеленский будет требовать ввести войска НАТО на территорию Украины. Провал приазовской операции не позволил ВСУ продемонстрировать возможность выйти на границы Крыма, а значит необходим радикальный сценарий эскалации, — сообщает один из информированных украинских ТГ-каналов.

На фоне многодневной истерики Киева по этому поводу все это выглядит вполне и вполне правдоподобно.

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