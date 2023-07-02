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2 июля 2023 6:36

Странное поведение и галлюцинации: Сын Михаила Ефремова может остаться инвалидом после трагичного падения

Сыну Михаила Ефремова грозит инвалидность после падения из окна
Ирина ВИКТОРОВА
Михаил и Николай Ефремовы в спектакле «Посадить дерево». 2020 год

Михаил и Николай Ефремовы в спектакле «Посадить дерево». 2020 год

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

31-летний Николай Ефремов четвертый день в больнице. Сын актеров Евгении Добровольской и Михаила Ефремова ранним утром четверга выпал из окна своей московской квартиры на Пролетарской. Двушку на третьем этаже этого дома Николаю купил Михаил Ефремов, когда узнал, что у сына скоро родится ребенок. Трагедия случилась, когда соседи еще спали и ничего не видели, а жены пострадавшего Влады и 3-летней дочери Аллы (названа в честь бабушки Николая, народной артистки Аллы Покровской) дома не было. Родные периодически на время уезжали, когда у Николая случались запои… Около пяти утра его нашел на улице случайный прохожий, он и позвонил в «Скорую». Почему-то рядом с Николаем на земле валялась сковорода из его кухни. Ефремов при госпитализации был в сознании и сообщил, что находился дома один и упал сам – случайно. Травмы Николай Ефремов получил серьезные: перелом костей таза, перелом правого бедра, локтя, была большая кровопотеря из-за поврежденной артерии, огромная внутрибрюшная гематома. После операций состояние мужчины остается тяжелым, но угроза жизни миновала. Мама Николая на звонки не отвечает, а папа – в колонии общего режима, отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Картину трагедии мы восстановили по рассказам знакомых мужчины.

Илья Саглиани рассказал, что Николай добрый, прекрасный человек… пока не выпьет

Илья Саглиани рассказал, что Николай добрый, прекрасный человек… пока не выпьет

Фото: Личный архив

Продюсер звезд, эксперт ток-шоу и журналист Илья Саглиани рассказал KP.RU: «В отличие от звездного брата Никиты – Николай ни с кем из актеров особо не приятельствовал. Мог денег немного занять у коллег и знакомых. Парень талантливый, обаятельный, но ролей больших нет. Иногда мог выпивать, и сразу менялся! Кто говорит наоборот: выпивал, так как ролей не было. Николай держал часто все эмоции и переживания в себе, по информации из окружения – как выпивал, так становился другим человеком. Николай всегда стремился быть в центре внимания, но в мире кино: то взлеты, то падения - круговорот актерский. В последнее время он находился в депрессивным состоянии, в состоянии эмоционального упадка. А в начале актерского пути был парень с горящими глазами. Как он свернул на путь выпивки… может гены. С братом Никитой он в хороших отношениях, но не более того. Вроде все всегда знали об этой проблеме с алкоголем у детей Михаила Олеговича, но не обсуждали. Никита сам рассказал, что закодировался. Но брата уговорить не смог... Алкоголь - это зависимость, из-за которой у Ефремовых все проблемы. Если человек слабохарактерный, то и случаются такие несчастья…»

Соседи пострадавшего теперь рассказывают: Николай Ефремов периодически выпивал, случалось и скандалил со своими гостями, а накануне приходил к ним, чтобы занять 300 рублей. Продавцы из соседнего с домом алкомаркета сообщили, что Николай их частый посетитель, но на этой неделе удивил – перепутал магазины и пришел к ним, чтобы обменять просроченный кефир… Обсуждают информацию о том, что все проблемы у Николая Ефремова из-за алкогольной зависимости. По неподтвержденной информации Николай Ефремов состоит несколько лет на учете в психоневрологическом диспансере, куда обращался из-за галлюцинаций; а минувшей весной его нашли пьяным на улице и доставили в наркологическую клинику, где мужчина сообщил, как поругался с таксистом, который не верил, что он сын «того самого Михаила Ефремова»…

По предварительной информации: в момент падения Николай Ефремов не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Якобы он сообщил нашедшему его прохожему, что слышал какие-то голоса, которые его привели на балкон, с которого он и упал. Жена разговаривала с Николаем Ефремовым по телефону за несколько дней до трагедии: Влада сообщила, что муж не пил 5 дней и собирался покупать моющие средства, чтобы отдраить квартиру к возращению ее с дочкой. Женщина с ребенком периодически оставляла Николая, а когда он прекращал пить – возвращалась домой.

Николай Ефремов окончил ГИТИС. Последний раз снимался в кино и играл серьезную роль в спектакле в 2020-м году. Чаще роли у наследника известной фамилии были небольшие, а получал он их чаще всего, благодаря хлопотам мамы и папы. С начала пандемии Николай сидел без работы, тогда и начались его проблемы с алкоголем… Пандемия и отсутствие работы спровоцировали срыв.

Сейчас друзья и родные опасаются, что Николай Ефремов может остаться инвалидом после полученных тяжелых переломов и травм.

Евгения Добровольская с женой и дочерью сына Николая Ефремова на премьере мультфильма. У актрисы хорошие отношения с невесткой, которая не бросала ее сына в непростой ситуации. 2022 год

Евгения Добровольская с женой и дочерью сына Николая Ефремова на премьере мультфильма. У актрисы хорошие отношения с невесткой, которая не бросала ее сына в непростой ситуации. 2022 год

Фото: НТВ

Все надеются, что с алкоголем Николай после такого ЧП завяжет. Тем более, что перед глазами у него есть хороший пример – старший брат, 35-летний Никита Ефремов (сын Михаила Ефремова и Аси Воробьевой) в 2023 году отметил 5 лет трезвости. Никита Ефремов не стесняется признаться: «Я долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще. К сожалению, алкоголизм в России — большая беда, и о ней надо говорить открыто». Никите помогло победить зависимость: работа с психиатром, с психологом, групповая терапия, программа 12-шагов для борьбы с зависимостями.

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