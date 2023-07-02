Странное поведение и галлюцинации: Сын Михаила Ефремова может остаться инвалидом после трагичного падения

Михаил и Николай Ефремовы в спектакле «Посадить дерево». 2020 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

31-летний Николай Ефремов четвертый день в больнице. Сын актеров Евгении Добровольской и Михаила Ефремова ранним утром четверга выпал из окна своей московской квартиры на Пролетарской. Двушку на третьем этаже этого дома Николаю купил Михаил Ефремов, когда узнал, что у сына скоро родится ребенок. Трагедия случилась, когда соседи еще спали и ничего не видели, а жены пострадавшего Влады и 3-летней дочери Аллы (названа в честь бабушки Николая, народной артистки Аллы Покровской) дома не было. Родные периодически на время уезжали, когда у Николая случались запои… Около пяти утра его нашел на улице случайный прохожий, он и позвонил в «Скорую». Почему-то рядом с Николаем на земле валялась сковорода из его кухни. Ефремов при госпитализации был в сознании и сообщил, что находился дома один и упал сам – случайно. Травмы Николай Ефремов получил серьезные: перелом костей таза, перелом правого бедра, локтя, была большая кровопотеря из-за поврежденной артерии, огромная внутрибрюшная гематома. После операций состояние мужчины остается тяжелым, но угроза жизни миновала. Мама Николая на звонки не отвечает, а папа – в колонии общего режима, отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Картину трагедии мы восстановили по рассказам знакомых мужчины.

Илья Саглиани рассказал, что Николай добрый, прекрасный человек… пока не выпьет Фото: Личный архив

Продюсер звезд, эксперт ток-шоу и журналист Илья Саглиани рассказал KP.RU: «В отличие от звездного брата Никиты – Николай ни с кем из актеров особо не приятельствовал. Мог денег немного занять у коллег и знакомых. Парень талантливый, обаятельный, но ролей больших нет. Иногда мог выпивать, и сразу менялся! Кто говорит наоборот: выпивал, так как ролей не было. Николай держал часто все эмоции и переживания в себе, по информации из окружения – как выпивал, так становился другим человеком. Николай всегда стремился быть в центре внимания, но в мире кино: то взлеты, то падения - круговорот актерский. В последнее время он находился в депрессивным состоянии, в состоянии эмоционального упадка. А в начале актерского пути был парень с горящими глазами. Как он свернул на путь выпивки… может гены. С братом Никитой он в хороших отношениях, но не более того. Вроде все всегда знали об этой проблеме с алкоголем у детей Михаила Олеговича, но не обсуждали. Никита сам рассказал, что закодировался. Но брата уговорить не смог... Алкоголь - это зависимость, из-за которой у Ефремовых все проблемы. Если человек слабохарактерный, то и случаются такие несчастья…»

Соседи пострадавшего теперь рассказывают: Николай Ефремов периодически выпивал, случалось и скандалил со своими гостями, а накануне приходил к ним, чтобы занять 300 рублей. Продавцы из соседнего с домом алкомаркета сообщили, что Николай их частый посетитель, но на этой неделе удивил – перепутал магазины и пришел к ним, чтобы обменять просроченный кефир… Обсуждают информацию о том, что все проблемы у Николая Ефремова из-за алкогольной зависимости. По неподтвержденной информации Николай Ефремов состоит несколько лет на учете в психоневрологическом диспансере, куда обращался из-за галлюцинаций; а минувшей весной его нашли пьяным на улице и доставили в наркологическую клинику, где мужчина сообщил, как поругался с таксистом, который не верил, что он сын «того самого Михаила Ефремова»…

По предварительной информации: в момент падения Николай Ефремов не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Якобы он сообщил нашедшему его прохожему, что слышал какие-то голоса, которые его привели на балкон, с которого он и упал. Жена разговаривала с Николаем Ефремовым по телефону за несколько дней до трагедии: Влада сообщила, что муж не пил 5 дней и собирался покупать моющие средства, чтобы отдраить квартиру к возращению ее с дочкой. Женщина с ребенком периодически оставляла Николая, а когда он прекращал пить – возвращалась домой.

Николай Ефремов окончил ГИТИС. Последний раз снимался в кино и играл серьезную роль в спектакле в 2020-м году. Чаще роли у наследника известной фамилии были небольшие, а получал он их чаще всего, благодаря хлопотам мамы и папы. С начала пандемии Николай сидел без работы, тогда и начались его проблемы с алкоголем… Пандемия и отсутствие работы спровоцировали срыв.

Сейчас друзья и родные опасаются, что Николай Ефремов может остаться инвалидом после полученных тяжелых переломов и травм.

Евгения Добровольская с женой и дочерью сына Николая Ефремова на премьере мультфильма. У актрисы хорошие отношения с невесткой, которая не бросала ее сына в непростой ситуации. 2022 год Фото: НТВ

Все надеются, что с алкоголем Николай после такого ЧП завяжет. Тем более, что перед глазами у него есть хороший пример – старший брат, 35-летний Никита Ефремов (сын Михаила Ефремова и Аси Воробьевой) в 2023 году отметил 5 лет трезвости. Никита Ефремов не стесняется признаться: «Я долго употреблял алкоголь в чрезмерном количестве. Когда осознал наличие этой проблемы и признался в этом прежде всего самому себе, то бороться с недугом стало проще. К сожалению, алкоголизм в России — большая беда, и о ней надо говорить открыто». Никите помогло победить зависимость: работа с психиатром, с психологом, групповая терапия, программа 12-шагов для борьбы с зависимостями.