Завтрак выходного дня: три вкусных и полезных варианта

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Вкусная и сбалансированная еда утром наполняет организм силами и энергией, запускает процесс пищеварения, помогает контролировать аппетит в течение дня и – как следствие – не переедать на ночь, а также поддерживает иммунитет в рабочем состоянии. Поэтому никому, даже тем, кто худеет, не стоит пропускать утренний прием пищи, заменяя его, например, всего лишь чашкой кофе или чая.

Правильный завтрак должен состоять из белков, жиров и медленных углеводов. Идеальный источник белка, конечно, яйца. Можно приготовить также нежирное мясо – курицу или индейку, рыбу и морепродукты.

Добавляйте и молочные продукты: творог, йогурт, кефир. Чтобы пополнить запас жиров, включайте в утреннее меню орехи, авокадо, рыбу, оливки, семена льна, растительные масла холодного отжима.

Медленные углеводы можно получить из круп: гречневой, пшенной, овсяной, киноа, кукурузной, булгура и других, а также из бобовых, цельнозернового хлеба. Не забывайте и про источники клетчатки, необходимые для правильной работы ЖКТ, – овощи, фрукты и зелень.

В будни многие не успевают приготовить на завтрак что-то интересное и перехватывают на скорую руку бутерброд, кашу или йогурт. В выходные же есть возможность уделить утреннему блюду больше времени и поэкспериментировать.

Предлагаем три варианта

1. Запеканка из пшенной каши с брынзой и твердым сыром

Прекрасное блюдо для завтрака в выходные дни. Конечно, наиболее распространенный вариант – сладкая запеканка с творогом и яйцами, дополненная сметаной, ягодами, домашним вареньем, сгущенкой. Но можно поэкспериментировать и приготовить ее из крупы, например пшенной.

Ингредиенты:

Крупа пшенная – 200 г

Сыр твердый – 100 г

Брынза – 160 г

Масло сливочное – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Кунжут – 25 г

Способ приготовления:

Пшено отварите, смешайте с брынзой и тертым сыром, посолите и поперчите по вкусу и выложите в форму для запекания, смазанную маслом. Блюдо посыпьте кунжутом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30–35 минут. Подавайте со сметаной.

Вариантов подобных запеканок множество, и готовить их можно из разных круп: гречки, риса, манки, кукурузной и других, дополняя яйцами, творогом, фруктами, нежирным мясом.

2. Два в одном: овсянка + блин

Овсяноблин – прекрасная заготовка, которую можно дополнить чем угодно: красной рыбой, творожным сыром, куриной грудкой, бананами, яблочным пюре с корицей, творогом или йогуртом, перемешанными с медом, домашним вареньем, ягодами. Сочетаний очень много. А вот рецепт самого блина.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Хлопья овсяные – 3–4 ст. л.

Молоко – 3–4 ст. л.

Сахар или соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

Ингредиенты смешайте в миске, посолите или добавьте сахар – в зависимости от ваших предпочтений. Смесь вылейте на сковороду с антипригарным покрытием (можно жарить и на обычной, тогда придется добавить немного масла). Обжаривайте под крышкой 2–3 минуты, переверните и снова обжарьте до румяной корочки. Выложите подготовленную начинку на овсяноблин и сложите его пополам.

3. Яичница в авокадо

Оригинальный вариант подачи привычного блюда.

Ингредиенты:

Яйца куриные – 2 шт.

Авокадо – 1 шт.

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Разрежьте авокадо на две части, выньте косточку и по 1 чайной ложке мякоти с каждой половинки. Разбейте в обе части по 1 яйцу, посолите и поперчите по вкусу. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте 15 минут.

Куриные яйца можно заменить на перепелиные (тогда их понадобится четыре штуки). Блюдо можно дополнить тертым сыром. Если вам нравится сочетание яйца и авокадо, подавайте их на цельнозерновом хлебе. Для этого авокадо надо размять вилкой до пастообразного состояния, посолить, поперчить, добавить лимон, сверху положить глазунью или ломтики отваренного яйца – кому что нравится. Блюдо можно украсить зеленью и помидорами.