Международный знак о помощи, который показала девочка из Владимирской области во время съемок телешоу

Международные жесты рукой о помощи при домашнем насилии: Как выглядит и что значат сигналы

Международный знак о помощи, который показала девочка из Владимирской области во время съемок телешоу (большой палец в ладони, который накрывают другие пальцы), был придуман Канадским женским фондом по борьбе с домашним насилием в 2020. Они снимали о жесте ролики, активно распространяли в соцсетях и предлагали использовать повсеместно, если в семье происходит насилие и нужна помощь. Эти ролики есть и в российском Тик-Токе.

Как воспользоваться международным жестом рукой о помощи

Блогеры разных стран снимают ролики, как можно воспользоваться этим знаком, если тебе угрожает насильник. Вот какие важные правила они перечисляют:

* не стоит открыто обращаться за помощью или кричать, чтобы не спровоцировать агрессию насильника. Лучше привлечь внимание человека, толкнув его или выбив что-то из рук. И за спиной показать знак, просигналив об опасности.

* еще один популярный способ в западных странах: показать руками за своей спиной и спиной насильника «911: пятерня и четыре пальца, потом по одному пальцу. Перенимают его и подростки из России – по крайней мере, в соцсетях полно самодельных роликов, где они этот жест друг другу демонстрируют. Все бы ничего, но в России общий телефон Службы спасения - 112. Есть смысл выучить ребенка такому жесту. Но не факт, что взрослый свидетель преступления его поймет…

Проблема в том, что не существует международной классификации жестов о помощи. Да и вряд ли это возможно – ведь если о каком-то жесте станет известно всем и каждому, насильники станут контролировать жертву, чтобы она его не передала… Эксперты поискового отряда «Лиза Алерт» предлагают каждой семье создать свои алгоритмы и научить ребенка им.

1. Придумать пароль, который будут знать только члены семьи и близкие люди. Тогда ребенка из школы или со двора не сможет забрать незнакомец «по поручению мамы», раз он не знает кодовое слово.

2. Обязательно наизусть знать телефоны родителей – чтобы иметь возможность в опасной ситуации позвонить с чужого аппарата.

3. Обязательно придумать кодовое слово, обозначающее опасность или беду. Очень часто дети, которых взрослый подавил своей волей и уводит куда-то, не могут кричать и звать на помощь. Но если им позвонит кто-то из своих взрослых, в телефонном разговоре ребенок может назвать слово, обозначающее опасность.

А ЧТО У НАС НЕ СРАБОТАЛО

В 2020 году в России запустили полезный проект, клон английского «Ask for Angela», который назывался «Позовите Галю!». Смысл в том, что, если девушке угрожала опасность, к ней приставали, она могла зайти в заведение с фиолетовой наклейкой, на которой была нарисована молния под зонтом. Такие заведения были не только в Москве, но и Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других крупных городах. Предполагалась, что география будет расти.

Зайдя в заведение с наклейкой, девушка называла сотрудникам кодовую фразу «Позовите Галю!». И могла рассчитывать на помощь – например, ей помогали выйти с черного хода, или прятали и давали отсидеться какое-то время, то есть скрывали от преследователя. Увы, проект начинался красиво, но быстро перегорел… По крайне мере сейчас его сайт с картой мест не активен.