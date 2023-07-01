«Мы написали заявление»: Бабушка девочки, подавшей сигнал о помощи в телеинтервью, хочет забрать детей у дочери и выселить ее из дома

Девочка тайно попросила о помощи Фото: 1 канал

Скандальная история, развернувшаяся вокруг одной из, казалось бы, обычных семей в городе Муром Владимирской области, продолжает набирать обороты. Все завертелось после выхода передачи на федеральном канале о бывших возлюбленных, которые не могут поделить опеку над 4-летней дочерью Катей (имена детей изменены, - прим. ред.).

Герои передачи: 31-летняя Кристина Боржова, отец Кати - 33-летний москвич Карен Тунян, сама девочка и ее старшая сестра от первого брака Кристины 8-летняя Алина. Старшая девочка в интервью рассказывала, как сильно любит маму и сестренку, но зрители обратили внимание не на ее слова, а на странный жест, который ребенок показывал за спиной Кати. Согнутый большой палец, который несколько раз обхватывается остальными – международный сигнал о помощи при домашнем насилии.

После этого редакция программы обратилась в следственный комитет, отец младшей девочки опубликовал видео, где Кристина грубо толкает дочь, а бабушка девочек рассказала, что сама научила внучку этому жесту. И пока весь мир ополчился против матери девочек, сама она хранила молчание. Только спустя время женщина выдала свою версию произошедшего. Первый из аргументов – жертва она сама. По ее словам, это Карен бил ее на глазах у детей, угрожал и четыре года не давал жить спокойно.

Бабушка уверяет, что сама рассказала девочке об этом жесте

- При мне такого никогда не было. Это я вам точно могу сказать. Я такого никогда не видела и не слышала. За эти свои слова я могу ответить, - утверждает в разговоре с msk.kp.ru бабушка девочек Галина Геннадьевна.

- Зачем она тогда так говорит? Пытается защититься?

- Давайте я вам объясню на примере конкретной ситуации, зачем она это делает. Она плюет мне в лицо, я даю ей пощечину. В итоге она пишет заявление на моего мужа, а сожитель ее слова подтверждает. Вот где тут правда? Она все факты переворачивает, - говорит женщина. - Сегодня к ней в дом пришли журналисты, которых она не пустила и отправила матом. Какие тут факты? Мужа моего она на всю страну обвинила в домогательствах. Сейчас мы подали на нее заявление за клевету в СМИ. Она лжет везде и про всех. От нее ни слова правды нет.

По словам матери Кристины, такой характер у нее был с самого детства. Когда ей было 10 лет, мама снова вышла замуж и родила младшего брата. Тогда в семье и начались проблемы, которые только усугублялись. Кульминацией стало заявление Кристины о домогательствах со стороны отчима.

- Она посчитала, что ей уделяли мало внимания. Это нормальное явление, когда младенцу какое-то время уделяют больше внимания. Это не значит, что она была заброшенным ребенком. Она просто застряла в пубертатном периоде и в этой обиде, которую она несет на протяжении всей жизни. В 24 года она вдруг решила, что в 10 лет к ней мой супруг домогался. Написала заявление в следственный комитет. Сейчас она в СМИ заявила, что дело замяли за сроком давности, но оно было закрыто, потому что не было доказательств вообще. Сейчас она снова это обнародовала, такие страшные обвинения, поэтому мы вынуждены подать на нее заявление за клевету.

Сейчас девочки живут с матерью и ее новым сожителем ФОТО: соцсети

Свою дочь Галина Геннадьевна называет «собственной болью». Раньше они жили все под одной крышей, но не так давно матери и отчиму Кристины пришлось съехать – мужчину при детях избил новый сожитель девушки. Теперь бабушка девочек хочет выселить их из дома и забрать у дочери детей.

- Младшую очень хочет отец забрать. Мы этому не препятствуем. Отец может воспитывать своего ребенка. А старшую - да, мы хотели бы взять себе. Сейчас такая шумиха в СМИ по этому поводу, а нам даже никто не позвонил, чтобы узнать, как обстановка в семье. Конечно, мы готовы внучку себе забрать. Тут даже вопросов никаких быть не может, это ребенок, который с рождения с нами был, - уверяет Галина Геннадьевна.

После обращение редакции канала следственный комитет начал проверку. Сейчас необходимо установить, в каких условиях содержатся девочки, и угрожает ли им опасность.

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