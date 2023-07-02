Почему в России так медленно растут цены: названы неожиданные причины

В России, если брать майские данные, цены за год выросли всего на 2,5%. А за первые пять месяцев 2023-го - на 2,3% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отгадайте загадку: в Аргентине - 114%, в Турции - 39%, а в Евросоюзе - 7%. Что это? Правильно, инфляция за год! Данные приведены по итогам мая. В России же, если брать майские данные, цены за год выросли всего на 2,5%. А за первые пять месяцев 2023-го - на 2,3%.

И ладно бы инфляция у нас притормозила временно, на пару-тройку месяцев: такое со всеми бывает, даже с Аргентиной. Но вот уже около года цены в России растут со скоростью улитки, причем все это время показатель инфляции у нас куда лучше, чем в Европе и Америке.

В чем причина столь приятного ценового сюрприза - особенно в наших необычных, скажем так, экономических реалиях? Над этим вопросом ломали голову эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

- На поверхности, конечно, лежит фактор обменного курса, резко укрепившегося в середине прошлого года, - озвучивает самый очевидный вывод Дмитрий Белоусов, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП.

Вот что имеет в виду эксперт. Напомним, в начале прошлой весны курс нашей валюты резко упал – доллар стоил дороже ста рублей. Однако потом началось укрепление: уже в мае 2022 года доллар стоил около 65 рублей, а все прошлое лето - в районе 60 рублей. При таком курсе цены и не должны расти быстро.

Но в начале прошлой осени рубль пошел вниз (и с тех пор продолжает свое невеселое путешествие). При этом инфляция оставалась очень низкой, а в апреле 2023 года и вовсе опустилась до 2,3% - это лучший показатель за три года. Получается, дело не только в курсе рубля! - здраво рассудили эксперты ЦМАКП. И определили еще несколько неочевидных причин столь медленного роста цен в России. Вот некоторые из них.

1. Низкий спрос

Когда в мире творятся такие события, а на твою страну градом валятся санкции, хочется затаиться. Не делать крупных покупок, а просто сберегать нажитые непосильным трудом деньги. Чем и занимаются многие россияне с 24 февраля 2022 года. А когда спрос на товары и услуги не растет, то и ценам подниматься не с чего.

2. Избыток предложения

Это случилось, опять же, по вине санкций. Из-за сложностей с экспортом в России образовался перебор многих товаров. А когда чего-то на рынке слишком много, это «что-то» дешевеет. Или хотя бы не дорожает так сильно, как могло бы.

Кстати, из-за проблем с экспортом у нас случилось и сырьевое «затоваривание» - переизбыток нефти, газа, металлов на внутреннем рынке. Из-за этого сырье подешевело. Благодаря чему производство многих товаров стало менее затратным, вот рост цен и замедлился.

3. Уход многих глобальных брендов

Есть такое понятие - переплата за бренд. Это когда брендовая вещь благодаря «громкому имени» стоит дороже аналогичных по качеству, но менее раскрученных марок. По мнению экспертов ЦМАКП, ушедшие компании избавили нас от этой самой переплаты.

Но не все рынку масленица: аналитики ЦМАКП видят, что факторы, замедляющие рост цен, уже не работают. Причин тому несколько: за последнее время и курс рубля сильно упал, и «сырьевое затоваривание» ушло в прошлое.

- Можно ожидать, что инфляция будет усиливаться, - прогнозирует Дмитрий Белоусов. - В настоящее время ее уровень по итогам 2023 года оценивается в 4,7-5,1%.

Что тоже, в общем-то, не так уж и много.

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