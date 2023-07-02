Сергей Степашин: Пусть в США знают, как мы строим на освобождённых территориях

Сергей Степашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

…- Сергей Вадимович, здравствуйте! Это Радио "Комсомольская правда", Александр Гамов, помощник Степашина. С ночи в топе новостей - такая информация, очень любопытная.

«Американский журналист Джексон Хинкл восхитился в Twitter новыми жилыми кварталами в Мариуполе. В Сети начало распространяться видео, на котором один из местных жителей показал квартиру в новом жилом комплексе и не мог сдержать восторга. «Путин построил красивые многоквартирные дома в Мариуполе», - вот так выразился коллега из США».

И ещё - уже от моих коллег комментарий: «Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о планах ввести в Мариуполе 500 тысяч квадратных метров жилья».

- Мариуполь - ваш же подшефный город, Сергей Вадимович. Поэтому я не мог вам не позвонить. Как бы вы прокомментировали эти восторги американцев? Причем- это все в Соединенных Штатах читают, про Хуснуллина, про Мариуполь, про Степашина…

- Во-первых, я рад за американцев, что они наконец-то узнают правду о том, что происходило и происходит сейчас на освобожденных территориях.

Ну, а этому парню мой респект, молодец, что не испугался приехать и сказать честные слова.

А что касается Мариуполя, ты помнишь наши с тобой разговоры на эту тему - уже неоднократные.

- Да, конечно, у нас с вами было несколько интервью.

- Те задачи, которые поставлены президентом Владимиром Путиным и жизнью, они, безусловно, будут реализованы.

У меня никаких сомнений нет.

Трудится несколько тысяч строителей.

Причём - многих руководителей стройкомпаний я знаю лично. Общались с ними не раз.

Блестяще работают Марат Хуснуллин, Минстрой. Подтянули и местных строителей, что, кстати, очень важно.

И весьма приятно, что возводятся не только многоэтажки.

Сейчас уже активно включилась (в смысле - реализуется. - А.Г.) программа восстановления индивидуального жилищного строительства.

Там было очень много частных домов.

Кто ездил в Мариуполе, знает, когда приближаешься к городу, сначала идут небольшие частные строения.

Сейчас - совершенно другой облик.

Так что, Саш, как мы и говорили, через два года здесь будет город-сад, по известному стихотворению Владимира Маяковского.

- Погодите… Вообще-то, насколько я помню, Хуснуллин говорил – через четыре года, Степашин – через три. Теперь вы провозглашаете - через два.

- Я имею в виду - без следов боевых действий.

- А-а…

- Без следов боевых действий, это совершенно очевидно. Некоторые дома сносятся. Собственно говоря, им срок-то уже вышел давно. Они были построены лет 60-70 назад.

По нашим законам, давно бы попали под «аварийку». (Речь об аварийном жилье. - А.Г.) Дело в том, что на Украине нет понятия аварийного жилья. у них есть - аварийные мозги.

- Ясно. Марат Хуснуллин буквально накануне провел заседание своего оперативного штаба. И там одобрили заявки (вот чем интересно это совещание) новых регионов на специальные казначейские кредиты. Средства пойдут на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Это то, о чем Степашин все время говорит. Благодаря чему мы сможем улучшить качество услуг для жителей и ДНР, и ЛНР. Видимо, и Запорожья, и Херсонщины тоже.

- Это новый подход.

Понятно, что бюджет не безграничен.

Но казначейский кредит, причем долговременный, - как раз то, что позволяет не раскручивать инфляцию, не включать эмиссионный станок.

Кстати, я полагаю, что в ближайшее время мы сможем распространить этот подход не только на новые территории, но и на другие регионы Российской Федерации.

- То есть это как бы такой испытательный полигон там, и потом все это пойдет в массовом порядке…

- Нет, не испытательный полигон Саш, это наши территории, которые нужно восстанавливать быстрыми темпами.

Я, честно говоря, полигоном бы назвал то, где воюют наши ребята.

- И завершающий вопрос. По моим сведениям, у вас на днях должна состояться встреча Маратом Хуснуллиным. Будут ли там обсуждаться, в том числе, вот эти вот крупные проекты, о которых вы говорили? Это я к вам уже обращаюсь как к председателю Общественного совета при Минстрое России.

- На самом деле, мы в ближайшее время будем проводить заседание Попечительского совета (Степашин - его председатель. - А.Г.) Фонда развития территорий, где все эти вопросы и рассмотрим.

- И еще, коль уж я никак не могу от вас отстать… Там еще, знаете, вот будет ли на этом вашем совете учтён и еще такой момент, на котором Хуснуллин заострил внимание на заседании штаба: в новых регионах собираются провести комплексную работу по обновлению ЖКХ и СКК. А что такое – СКК?

- Это, я думаю, лучше спросить у Марата Хуснуллина. Я, вообще к сокращениям, особенно в советское время, относился философски. Нужно всегда расшифровывать.

- Понял.

-… СК – это, вообще-то, Следственный комитет. (смеётся)

- Не! Если речь о стройке, причём, ударной - то, скорее всего, СКК - Служба контроля качества. Спасибо вам!

- И - «Комсомолке»!