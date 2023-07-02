Американский журналист Хинкл восхитился красотой новых домов в Мариуполе

Американский журналист высоко оценил ход восстановления Мариуполя. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Журналист из США Джексон Хинкл выразил восхищение тем, как идет восстановление жилых кварталов Мариуполя. Об этом журналист написал в Twitter после того, как посмотрел записанное одним из жителей Мариуполя видео. На видео местный житель показал свою квартиру в одном из новых домов.

Хинкл отметил роль президента России Владимира Путина в восстановлении Мариуполя.

«Путин построил красивые многоквартирные дома», - написал он.

Ранее корреспондент Radio France Сильвен Тронше, который побывал в заново отстраивающемся городе, выразил мнение, что Мариуполь должен стать морским курортом после окончания восстановительных работ.

Тем временем в центре Мариуполя приступили к восстановлению двух исторических зданий, которые пострадали в ходе боев весной 2022 года. Зданиям вернут их исторический облик.